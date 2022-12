Hotel premiado no Alentejo inaugura Spa na passagem de ano

Já havia massagens e banhos de vinoterapia, mas nesta passagem de ano não é apenas 2023 que começa, é também o início uma nova era na Malhadinha, com a criação de um lugar que preconiza uma filosofia holística de bem-estar, pensado em conjunto com a Ignae, renomada marca açoriana de cosméticos naturais.

Diferente dos restantes projetos do arquiteto Aires Mateus, o novo spa da Herdade da Malhadinha Nova, nos arredores de Beja, é feito de materiais naturais, à base de mármore e cal, com várias texturas, e “veste-se” de verde integral, no interior e no exterior, para materializar o que é mais impactante na herdade, a natureza. Tem como principal objetivo proporcionar uma experiência de bem-estar total. Representa uma clara materialização do conceito de Design Biofílico, com elementos que remetem para a natureza e enormes janelas com vista para a vinha e restante vegetação, permitindo admirar os quadros vivos da paisagem alentejana e tirar partido da luz natural. “A natureza cura” é o lema deste “refúgio” com 120m2 que dispõe de três salas de experiências com massagem, cada uma com uma enorme banheira para tratamentos com água e vinoterapia, assim como três duches, um dos quais com várias experiências sensoriais, e uma sauna aromatizada com plantas locais.

As sugestões de tratamentos são complementadas com orientações de um médico especialista em nutrição e aulas de cozinha em consonância com o tema. Os hóspedes têm ainda a possibilidade do acompanhamento de uma médica neurologista especialista em sono. Este é o primeiro de vários espaços focados em conceitos de saúde e bem-estar integral que são desenvolvidos na Malhadinha e também o primeiro Wellness Ignae em Portugal. O menu do spa ainda está a ser construído, mas quem comemorar a passagem de ano na Herdade da Malhadinha Nova, já poderá usufruir dos tratamentos pensados pela família Soares, proprietária e responsável por toda a oferta de hospitalidade e experiências, em conjunto com os especialistas da marca Ignae. De 3 a 31 de janeiro o alojamento estará encerrado.

Quanto ao programa de passagem de ano, tem como temática a magia das histórias da Disney, nomeadamente Rei Leão, Branca de Neve e os Sete Anões, Robin Hood e Alice no País das Maravilhas. Começa no dia 29 de dezembro e comporta três noites de alojamento, jantares de degustação, visitas à adega, piqueniques, passeios de jipe, yoga do riso, peddy papers, workshops de percussão e canto (com o Ensemble Ibérico Silvie Ornelas), mas também de dança e croquet. O valor do pacote de réveillon começa em €1490/pessoa.

Sentir a natureza na Malhadinha

A cerca de meia hora de Beja, a Herdade da Malhadinha Nova (Albernoa, Beja. Tel. 284965432) nasceu em terras outrora abandonadas, e tem um elemento fundamental na natureza, na qual se inclui a vinha. Neste alojamento, com a chancela Relais & Chateaux e premiado com uma Chave de Platina, pelo guia Boa Cama Boa Mesa 202, é recebido na “Taberna”, onde pode provar os vinhos, três diferentes (€20) ou monocastas, entregar-se à prova cega ou de “vinhos para mais tarde recordar”. Os rótulos das garrafas são, desde o primeiro vinho, desenhados pela nova geração da família Soares. Visite a adega (Tel.284965211), com arquitetura sui generis que deixa fluir o processo de receção e escolha das uvas, e percorra a propriedade (€12,50) com uma área de vinha de mais 80 hectares. Aproveite a paisagem alentejana de moto 4 (€45) ou experimente a bicicleta elétrica (€25). Passeie a pé com um guia para conhecer a fauna e flora da Malhadinha (€20). Há piqueniques na vinha ou junto à ribeira de Terges (€60) e, na época própria, aventure-se na pesca do achigã. A criação de Puro-Sangue Lusitanos, paixão dos proprietários, faz das atividades equestres uma oferta natural e que vai desde o volteio (€40) ao passeio na vinha (€60), ou mesmo à iniciação ao Dressage (€75).

Jante no restaurante, aberto a passantes, com consultoria do chef Joachim Koerper, que conta com os aliados Rodrigo Madeira e Tiago Costas, assim como Vitalina Santos, cozinheira que faz parte da Malhadinha desde o primeiro momento e que tem como pelouro a cozinha regional autêntica. Participe nos vários workshops (€40) de cozinha e fique a saber o que distingue a cozinha de autor ou os segredos do pão alentejano.

Para pernoitar, se ficar no primeiro alojamento criado pela família, o Monte da Peceguina (€400), com 10 quartos e rodeado de vinha, terá tudo “à mão de semear”, da sala de pequeno-almoço a várias piscinas, salas de massagens e em breve o lugar do bem-estar. Para o romance, a Casa das Pedras (€700) dispõe de quatro suítes com terraços e piscinas privativos, isoladas, com banheira no quarto e vista para a Ribeira de Terges e para os campos. Já em família, no alto da herdade, encontra a Casa do Ancoradouro (€600), com um piso que lembra o barro vermelho do solo alentejano e que foi criado nas olarias de Beringel. Para os apaixonados por artes, a Casa das Artes e Ofícios (€1600), decorada com peças de artesãos locais e internacionais, é um entretenimento em si e tem uma história ligada ao contrabando na fronteira com Espanha. Para as famílias numerosas, a Casa da Ribeira (€2400) é um verdadeiro oásis

david de vleeschauwer