Com estágio em barricas de bourbon, conheça a "Melhor Cerveja Artesanal Portuguesa" de 2022

Durante dois dias, 10 e 11 de dezembro, a Fábrica de Cervejas Portuense, na cidade do Porto, foi o palco escolhido para celebrar e distinguir os melhores cervejeiros caseiros nacionais e a Melhor Cerveja Artesanal Portuguesa comercializada durante o ano de 2022.

A vencedora absoluta do X Concurso Nacional de Cervejas Caseiras e Artesanais foi a “Murder”, uma Imperial Stout maturada em barricas de bourbon, fabricada pela lisboeta Dois Corvos, cerveja que também arrecadou o prémio de melhor “Ale” em competição. Esta Barrel Aged Imperial Stout, cujo primeiro lançamento data de 2018, surge agora mais corpulenta, com notas de chocolate negro, café e subtis aromas a madeira e baunilha, adicionados pelo estágio em barricas de bourbon. Com um projeto de maturação de cerveja em barrica que já conta com mais de 300 barricas, o maior em Portugal, a Dois Corvos destaca-se como uma das mais importantes produtoras de cervejas deste género a nível nacional, algo que lhe tem valido também muita popularidade junto dos apreciadores e da crítica especializada no estrangeiro.

Ainda no âmbito da competição destinada às cervejas artesanais nacionais em comercialização, outra grande vencedora foi a marca Senescal, originária de Castro Marim, que apresentou uma Dunkles Bock, feita a partir de figos biológicos secos ao sol. A cerveja dá pelo nome de Mystic Brew sendo considerada a melhor na categoria “Lager”.

Pela primeira vez em 10 anos, o Concurso Nacional de Cervejas Caseiras e Artesanais integra, para além da prova dedicada a homebrewers (cervejeiros caseiros), a competição, sempre em prova cega e isenta, destinada à escolha da Melhor Cerveja Artesanal Portuguesa à venda em 2022, para a qual a organização do concurso contou com a participação das melhores marcas de cerveja artesanal nacionais. Foi uma edição que teve um número recorde de participantes, com mais de 160 cervejas avaliadas por um painel de jurados que contou com cervejeiros, especialistas em análise sensorial e juízes cervejeiros certificados, um sinal muito positivo do dinamismo do mercado e da cerveja artesanal em Portugal.





Quanto à vertente dos cervejeiros caseiros teve como vencedores a “Nobilis”, uma Czech Dark Lager elaborada por Miguel Pereira, na categoria “Lager”. Nas “Ale”, a vitória foi para “Caravela”, de Luís Leonardo, uma cerveja ao estilo English Porter, na categoria “Experimental”, Filipe Alves venceu com a “Beetlejuice” e na especial “Grape Ale”, o triunfo pertenceu a Vítor Silva.

O prémio para cada um destes cervejeiros é poderem repercutir, durante 2023, cada uma das receitas vencedoras nas instalações de reconhecidas marcas de cerveja artesanal portuguesas, nomeadamente nas instalações da Musa, da Nortada, da Sovina e da BeerHouse.

O Concurso Nacional de Cervejas Caseiras e Artesanais é um evento organizado pelo Fórum Cervejas do Mundo de Bruno Aquino, o rosto da cerveja artesanal em Portugal e um dos embaixadores nacionais no estrangeiro. Tem dedicado toda a energia na aquisição de conhecimento, organização de concursos e palestras e escrita de artigos. 12 500 cervejas depois, escreveu o livro "Uma Viagem Pelo Mundo da Cerveja Artesanal Portuguesa" (Casa das Letras, 2019).

