Aos 80 anos, morreu Evaristo Cardoso, fundador do restaurante Solar dos Presuntos

“É com enorme tristeza que informamos os nossos amigos de que hoje partiu metade da alma do Solar. Hoje choramos com a alegria de saber que contámos com ele ao nosso lado até ao fim e que uma grande parte do senhor Evaristo ficará para sempre na mesa do canto, a olhar por todos nós. Morreu o Evaristo de Monção, o Evaristo do Solar, o Evaristo da Graça, o Evaristo do Lila. Morreu o Evaristo, um amigo vosso, que viveu para vos servir. O Solar estará encerrado hoje à noite e amanhã. O velório acontecerá na Igreja de São José, às 19h00 desta terça-feira e a missa decorrerá amanhã, quarta-feira, às 11h00. O corpo seguirá depois para Monção”.

Foi desta forma que, nas redes sociais do Solar dos Presuntos, a triste notícia foi anunciada. Evaristo Cardoso, fundador do Solar dos Presuntos e Prémio Carreira Guia Boa Cama Boa Mesa 2017, foi hospitalizado segunda-feira, a meio da tarde, acabando por falecer já nesta terça-feira, no hospital de Santa Maria. Evaristo Cardoso tinha 80 anos, celebrados a 11 de fevereiro, data em que recebeu do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a comenda da Ordem do Mérito Empresarial e Comercial, tornando o empresário comendador. Prestou-se, nesta data, homenagem ao fundador do Solar dos Presuntos, com a apresentação de um mural com o rosto de Evaristo e Graça, da autoria do artista urbano Vhils, na esplanada do restaurante. O Solar dos Presuntos foi inaugurado a 30 de outubro de 1974, tornando-se numa referência gastronómica nacional.