Viva! Farmouse, o novo alojamento em Monsaraz que convida a seguir o ritmo da natureza

Susana Macedo, designer de interiores, e Guilherme Correia, formado em economia, ambos do Rio de Janeiro, trocaram Cascais, onde residiam, pela vila medieval de Monsaraz, em 2018. “Um dia que passamos aqui e apaixonámos-nos. Na semana seguinte, comprámos esta quinta”, de três hectares, relata a proprietária.

Após erguerem paredes em ruína, com a premissa de respeitar a traça original, em setembro de 2022, o casal abre, finalmente, as portas do Viva! Farmhouse. Sinónimo de sossego, este alojamento rural está localizado na pacata aldeia de Telheiros, no concelho de Reguengos de Monsaraz.

A oferta contempla seis suítes (a partir de €85), divididas por dois quartos triplos, existentes na casa mais pequena, e quatro quartos de casal, instalados no edifício principal. Aqui também estão a sala de estar, a sala da televisão e o recanto reservado à leitura, com biblioteca própria, “para que o hóspede se sinta em casa”. Para o próximo verão estão previstas mais cinco suítes, com terraço privativo, ginásio e bar de apoio, junto à piscina.

Os tapetes e as mantas são portuguesas. Há peças decorativas de artistas nacionais, como os abat-jours de Anna Westerlund ou os macramés de Diana Cunha. O mobiliário é dinamarquês e os sofás são provenientes de Itália. Os tons suaves complementam os interiores luminosos e intimistas.

No lado oposto do edifício principal do Viva! Farmhouse, está a cozinha e a sala de refeições, com uma mezzanine luminosa, graças à enorme janela e porta, que dá acesso ao terraço exterior. Aos pequenos-almoços há compotas, granola, iogurte e pães feitos a partir de farinha biológica. Os ovos são “um presente das nossas galinhas para si”, tal como está inscrito na ementa da primeira refeição do dia, bem como o sumo e os smoothies, o mix de tomates e o bolo “acabado de sair do forno!” “É tudo caseiro”, garante Susana Macedo. Neste espaço servem-se, ainda, almoços e jantares. Há pizzas de fermentação lenta, feitas nesta casa, e saladas, compostas por produtos colhidos na horta do Viva! Farmhouse, onde agricultura regenerativa, baseada na prática da agrofloresta, é levada à letra.

O projeto agrícola do Viva! Farmhouse (Rua das Flores, 20, Telheiro, Monsaraz. Tel. 912467502) engloba uma grande variedade de árvores, como o freixo, a oliveira ou o pinheiro-manso, um pomar de árvores de fruta e cultivares, para selecionar as culturas que melhor se adaptam ao solo e ao clima de Monsaraz. “A ideia, no futuro, ter, aqui, alguma educação agrícola”, conclui Susana Macedo.

