Mundial 2022: O restaurante de Lisboa que convida a “devorar” a Suíça

As seleções de futebol de Portugal e da Suiça defrontam-se esta terça-feira, às 19h00, nos oitavos de final do Mundial 2022 de futebol a decorrer no Catar. Para antecipar o jogo ou para aguçar a curiosidade sobre a oferta gastronómica do país adversário de Portugal, a melhor opção é o Bistro Edelweiss, considerado o único restaurante genuinamente suíço em Lisboa.

“Seria bom a Suíça vencer, trazia mais clientes, mas não vamos chorar se perder”, revela Marc Lupien, canadiano, com muito anos de vida em território suiço, que é responsável pelo restaurante com Ädu Wahlen, que nascido na Suiça, lidera a cozinha.

O casal chegou a Portugal oriundo de Nice. A primeira aposta foi um bar, com o sugestivo nome Heidi Bar, que tinha uma bandeira pendurada num galo de Barcelos, mas Ädu e Marc fartaram-se da noite e decidiram abrir o Bistro Edelweiss, um espaço “no centro da cidade, mas discreto, com alguma intimidade e sossego”. Recriaram o ambiente “Après-Ski anos 70” e criaram uma ementa genuinamente suíça, curiosamente "semelhante à portuguesa, por ser baseada em receitas da avó e comida de conforto”, explica Marc.

A clientela do Bistro Edelweiss é, essencialmente, constituída por antigos imigrantes portugueses na Suíça, que, graceja Marc, “quando lá estavam, tinham saudades do bacalhau, agora sentem saudades do fondue”, moradores dos países vizinhos, e habitantes do bairro. Procuram as “Míni bruschetta com queijo de cabra e tomates secos” (€6), a “Bundnerfleisch”, uma carne seca de vaca do cantão de Grisões (€13,50) ou o “Hobelkase”, umas fatias finas em rolos de queijo de montanha, com cura de 36 meses (€10,50).

Há ainda Tábuas de queijos e charcutaria, “Sopa de espargos verdes” (€4), “Sopa de cenoura e gengibre com salmão” (€6) ou a “Raclette à lá portion”, umas fatias de queijo Raclette sobre batatas com pickles e cebolinhas (€7). Nos pratos principais há “Duo de Filet Mignon”, com lombo de vitela e vaca com molho de pimenta-verde (€19,50), “Vol au vent de cogumelos selvagens com frango do campo” (€16,50), e “Fígado de vitelão” salteado com manteiga Café Paris (ervas e alho) ou molho de cebola (€16.

Pode ainda, no Bistro Edelweiss, optar pelo “Salmão escalfado com molho de laranja e tâmaras” ou de quijo “Schabzieger” (€16,50) pela “Bratwurst”, a salsicha alemã com molho de cebolas (€13) e pela “Spatzil”, uma massa fresca suíça com queijo e legumes, ou toucinho (€13). Inevitável, o “Fondue de queijo com pão e Kirsch” (€13,50), para duas pessoas.

Para acompanhar a comida “alpina” do Bistro Edelweiss (Rua de São Marçal, 2, Lisboa. Tel. 213465324) há vinhos portugueses ou uma grande variedade de cervejas alemãs e aguardentes como a Williamine Morand e o Kirsch. Durante a semana, o restaurante abre apenas para jantares, mas ao sábado e domingo também são servidos almoços. E fica o aviso: a única televisão existente no espaço é antiga e não funciona.

