Bifes do Uruguai? Até os comemos…

É de má memória para os portugueses o dia 30 de junho de 2018, um sábado fatídico no Estádio Olímpico Fisht, em Sochi, no decorrer do Campeonato do Mundo de Futebol da Rússia. Edinson Cavani, por duas vezes, colocou a bola no fundo da baliza defendida por Rui Patrício. Essa partida estará presente esta segunda-feira, quando as duas seleções se voltam a defrontar, desta vez no Catar, no Mundial 2022. O “carrasco” Cavani volta a estar entre os convocados, mas espera-se que, desta vez, com a pontaria menos afinada.

Futebol à parte, Portugal gosta do Uruguai, em especial à mesa. Não há restaurante dedicado às carnes que não se orgulhe de apresentar, na ementa, um ou dois cortes, no mínimo, de carne deste país da América Latina. Independentemente do resultado do jogo, aproveite estas duas sugestões, em Lisboa e no Porto, onde encontra a melhor e mais tenra carne do Uruguai à mesa.

O Talho

Foi o restaurante que trouxe para a ribalta o nome do chef Kiko Martins, graças ao conceito que mistura, precisamente, um talho com um restaurante. Como o nome deixa antever, as especialidades servidas à mesa são as carnes, no carvão, em carpaccio, em bife tártaro, ou em estufados, cozinhados com saber e, claro, o melhor sabor. A abrir a ementa, no restaurante O Talho, surge de imediato a “Picanha do Uruguai 100% Grain Fed” com 250 gramas (€31,70), e, logo a seguir, “Lombo de Novilho do Uruguai 100% Grain Fed” também com 250 gramas (€37,80). Se a revolta for grande ou a vontade de experimentar carne de outras latitudes se sobrepuser, pode sempre optar pela “Degustação d'O Talho” com 5 pratos e uma sobremesa (€78,90). Se preferir, pode levar e cozinhar em casa.

Rua Carlos Testa, 1.º B, Lisboa. Tel. 213154105

andre lavadinho

Nogueiras

A marca ganhou vida, quando os irmãos Ivo e Henrique Nogueira, filhos de Octávio Nogueira, dono de um mini-império de churrasqueiras no norte do país, decidem investir num conceito de restaurante que conjugava carne dos melhores cortes, decoração arrojada, pizzas e música embalada com cocktails. Foi um sucesso imediato, que se expandiu para Lisboa, mas que terminou devido a um incêndio que destruiu o espaço. As boas notícias é que no próximo ano o restaurante Nogueiras estará de regresso à capital, com as carnes de excelência que apresenta no Porto. Uma delas é, precisamente, o “Bife da Vazia Black Angus” com 300 gramas (€26) proveniente do Uruguai. Pode ainda fazer um remate certeiro na “Maminha Black Angus” (€18) ou no “Costeletão de Vitela” (€52) para duas pessoas.

Rua de Ceuta, 23, Porto. Tel. 915181515

