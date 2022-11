"À Prova de Cócegas”: Nestes Spas há tratamentos especiais para os miúdos

Massagens “Para príncipes e princesas” e tratamentos faciais como a “Máscara do Guerreiro” prometem ajudar as crianças a relaxar dos dias “extenuantes” de brincadeira e diversão. Nos hotéis Epic e Myriad em Lisboa ou no Algarve, acaba de ser lançada uma linha de tratamentos nos Spas Sayanna, dedicados aos mais novos, para fazer em família.

São seis os tratamentos Sayanna Kids, que vão fazer dos mais novos verdadeiros príncipes e princesas. Aliás, esse é o nome do primeiro dos programas “Para Príncipes e Princesas” (€50) com 25 minutos de duração, onde, diz a discrição, “Os pequenos príncipes e princesas podem agora relaxar dos dias exaustivos de brincadeira e divertimento, com uma fantástica massagem de relaxamento de corpo inteiro na qual são utilizadas técnicas e movimentos suaves”.

Já no “Para a Família Real” (€95), é feito, por exemplo, em simultâneo, mãe e filha, que garante “Uma massagem de relaxamento que proporciona uma experiência de verdadeira partilha em família”. Há também para três elementos da família (€140), e ainda o ideal para as meninas que sonham ser princesas, com o tratamento “O Brilho da Princesa” (€45), que consiste num “tratamento facial completo para as Princesas brilharem no baile”, com a duração de 20 minutos.

Para os rapazes, que sonham com aventuras de capa e espada, foi criado o tratamento “A Máscara do Guerreiro” (€45) que garante “A melhor máscara de sempre para uma pele forte e luminosa. E uma massagem à cabeça que ninguém vai querer perder”. Para o fim, as propostas Sayanna Kids deixam o divertido “Para Pés à Prova de Cócegas” (€35), com 15 minutos intensos, onde “Só os mais fortes resistem a uma relaxante massagem de pés”.

Os tratamentos estão disponíveis no EPIC SANA Algarve (Praia da Falésia, Pinhal do Concelho, Olhos de Água. Tel. 212468688), no EPIC SANA Lisboa (Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, 15, Lisboa. Tel. 212468688), no EPIC SANA Marquês (Avenida Fontes Pereira de Melo, 8, Lisboa. Tel. 212468688) e ainda no MYRIAD by SANA (Cais das Naus, Lote 2.21.01, Lisboa. Tel. 212468688), recomendando-se reserva prévia.