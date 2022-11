Embalados pelo rio Minho: Hotéis para relaxar entre Melgaço e Caminha

Património preservado, que conta parte da História de Portugal, aventuras na natureza e uma paisagem sempre verde marcada pelo percurso do rio Minho são cartões de visita do Alto Minho, onde a gastronomia típica e o vinho verde são também obrigatórios. A partir do guia Boa Cama Boa Mesa 2022, entre Melgaço e Caminha descubra sete alojamentos que ajudam a descobrir o melhor do Alto Minho.

Monte Prado Hotel & Spa

Encher os pulmões de ar puro, olhar o verde e ouvir o rio Minho é a oferta única deste hotel, cuja arquitetura acompanha o declive natural em direção à fronteira. A paisagem é comum aos 50 quartos recentemente renovados, dando continuidade à estratégia de a cada ano surpreender com novas experiências. No Monte Prado Hotel & Spa tem a possibilidade de fazer o seu check-in e check-out online, mas não tenha pressa, aproveite a piscina exterior e também a interior, junto à área de Spa (jacuzzi, banho turco, duche Vichy, duche jato, jatos de água quente). A partir de €60.

Rua do Monte, Prado Tel. 251400130





Design & Wine Hotel

Neste hotel pode dormir numa plataforma giratória de 40.º, que acomoda vários quartos, acordando com vista para o monte de Santa Tecla e ver o pôr do sol na foz do rio Minho. A oferta de alojamento, com um total de 23 quartos, estende-se ao edifício principal. A decoração do Design & Wine Hotel é alusiva a temas ligados à arte e à música. Aproveite para conhecer também a Enoteca e o restaurante, abertos diariamente ao público. Complementa-se a oferta com uma área de Spa e piscina interior. A partir de €60.

Praça do Conselheiro Silva Torres, 8, Caminha. Tel. 258719040

Quinta do Caminho

Os Caminhos de Santiago passam por esta quinta, com o cuidado de apresentar um menu vocacionado para os peregrinos. Para já, esta unidade hoteleira no concelho de Valença, conta com oito quartos (11 no verão) e com um dormitório com seis camas, envoltos na Natureza e com garantia de uma experiência relaxante. Usufrua do jacuzzi exterior, junto à piscina, e delicie-se com as iguarias do restaurante da Quinta do Caminho e do bar. O serviço de pequeno-almoço na varanda e os jogos de bilhar, pingue-pongue e matraquilhos convidam a ficar. A partir de €40.

Quinta do Caminho, Caminho de Santiago, 2417, Pedreira. Tel. 911091713

Hotel Minho

Aproveite os momentos no Spa (jacuzzi, piscina aquecida, duche sensações, banho turco e massagens) e na piscina exterior. Jogue ténis e paintball, caminhe e faça passeios de bicicleta pelos jardins e pelo bosque, que integram a área do hotel. Com as crianças pode ainda visitar os animais existentes. Tenha em conta o restaurante Dom Júlio, que dá apoio ao Hotel Minho, e descanse num dos 60 quartos, simples e funcionais, alguns de tipologia familiar, ou nas cinco suítes. Conheça ainda o wine bar e as exposições de alguns artistas da região. A partir de €80. EN 13, Vila Meã. Tel. 251700245





Aldeia de Pontes

Os tempos de infância levaram Manuel Rodrigues, após a reforma, a reconstruir a aldeia onde cresceu, com a ajuda da mulher, Sara, e do filho, Bruno. Dispõe de sete casas (T1 a T4), equipadas com cozinha, sala, lareira, churrasqueira e terraço. Na Aldeia de Pontes pode respirar fundo e estar em comunhão com a Natureza, conhecendo as cascatas, o aqueduto, o riacho e o antigo moinho. Assinalam-se 10 trilhos e ainda pontes antigas, que casam com a atmosfera da aldeia. Aqui produz-se mel e criam-se vacas de raça Cachena. A partir de €65. Aldeia de Pontes, Castro Laboreiro Tel. 939508465

Solar de Serrade

Neste solar de arquitetura tradicional pode visitar gratuitamente a adega, conhecer o processo de vinificação e ainda provar as diferentes referências de vinho verde da quinta. Para os apreciadores, a experiência pode terminar a bebericar diretamente das barricas. Ao pequeno-almoço, no Solar de Serrade, conte com as compotas, as frutas e os queijos produzidos no local. Aproveite para passear pela propriedade, que remonta ao século XVII, e descanse num dos seis quartos ou numa das quatro suítes, todos de estilo clássico. A partir de €75.

Quinta de Serrade, Mazedo Tel. 251654008

Prazer da Natureza Resort & Spa

As 24 villas, 12 quartos e 12 apartamentos resguardam-se na beleza dos jardins e da envolvente verde. A caminho do Spa, no Prazer da Natureza Resort & Spa, aproveite a Natureza e refresque-se na piscina de água salgada. Se procura uma experiência de maior relaxamento, usufrua da piscina interior aquecida e dos restantes serviços, como as massagens. Passe pelo bar antes do jantar no Restaurante Pausa, cuja cozinha está entregue ao chef Rogério Barbosa. A partir de €60.

Estrada do Funchal, 989, Vilar de Mouros. Tel. 258724414

