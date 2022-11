Portugal já tem um hotel sobre rodas dedicado à Seleção Nacional

Jorge Franco apaixonou-se pela seleção nacional quando, em pleno estádio da Luz, em 1993, via um jogo que opunha a seleção portuguesa contra a da Estónia, de qualificação para o Mundial e saiu-lhe uma viagem para assistir à partida contra a Itália em Milão. A ideia foi do então selecionador Carlos Queirós, que criou o chamado n.º12 da equipa, e a partir dai, nunca mais parou.

Em 1996 foi apoiar a seleção a Inglaterra, e, desde então, nunca mais deixou de marcar presença nas bancadas. Em Setúbal, onde reside, abre o Sport Hotel A Seleção poucos meses depois da conquista do Europeu, em França, em 2016, e prolonga assim a paixão pelo desporto rei, dando aos quartos nomes como Vítor Baía, Germano, Humberto Coelho, Fernando Couto, Mário Coluna, Rui Costa, Cristiano Ronaldo, Paulo Futre, Eusébio, Deco, Ricardo Carvalho, Peyroteo, Chalana, Luís Figo, João Vieira Pinto, Pauleta e abrindo exceções a Madjer do futebol de praia e a Ricardinho do Futsal.

Localizado numa zona calma da cidade, mas perto do centro e das praias, o Sport Hotel A Seleção (Rua da Manteigada, 2, Setúbal. Tel. 265709650) conta ainda com uma Área Wellness, equipada com 'AquaTermoJet', a última tecnologia em relaxamento e uma piscina aquecida, um lounge e um bar, cuja temática também é, naturalmente, a Seleção Nacional.

Mas o “vício” de Jorge Franco está longe de estar curado. Com a qualificação da Seleção Nacional para o Mundial 2022, decide criar o Hotel A Seleção On The Road, compra um autocarro da marca Scania, e transforma o interior num hotel com todas as comodidades. A ideia inicial era ir ao Catar, depois, acompanhar com os adeptos que assim o queiram, a Seleção onde quer que vá jogar.

Decorado a preceito, a fazer lembrar o autocarro oficial da equipa portuguesa, só difere por, nas laterais, ter a imagem de Jorge Franco que se auto intitula de Fã n.º1. Saiu de Palmela dia 29 de outubro, passou por Setúbal e rumou a Espanha. Passou por França, Itália, Eslovénia, Croácia, Sérvia, Bulgária e Turquia. Neste país foi até Yüksekova, onde chegou a 13 novembro, localidade esta, a 40 quilómetros do Irão, onde a aventura acabou. Foram, ao todo, 6034 quilómetros de aventura, duas avarias e muita comida e bebida portuguesa por companhia, para descobrirem, na fronteira, que o Hotel A Seleção On The Road não podia entrar no Catar, por falta de um documento oficial, necessário para que pudessem andar nas estradas do país.

Jorge Franco, Ester Gomes, Bruno Gomes e Frederico Ferraz, não tiveram outra solução que não fosse a de regressar a Istambul, a 1886 quilómetros. Isto porque precisavam de um estacionamento onde fornecessem energia elétrica, uma vez que as arcas estavam atestadas e não se podia perder a comida e a bebida. Na internet conhecem Nuno Pontes, um português com uma empresa de pescas que lhes disponibiliza um armazém para estacionar o autocarro e os leva ao aeroporto. Ester Gomes decide regressar a Setúbal, o trio de amigos segue rumo à sede do Mundial e por lá vê os jogos, com Jorge Franco a pensar no dia em que vai regressar e voltar a colocar o Hotel A Seleção On The Road no caminho de Cristiano Ronaldo e companhia.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!