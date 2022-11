Neste novo hotel de Alcobaça, desenhado por Souto Moura, mergulha-se nos claustros do Mosteiro

Foi com a maior das solenidades que sábado, dia 19 de novembro, o Grupo Visabeira inaugurou o Montebelo Alcobaça Historic Hotel, resultante da recuperação do Claustro do Rachadouro, uma ala em profundo estado de degradação, pelo lápis do arquiteto Souto Moura, detentor do Prémio Pritzker, o mais relevante prémio internacional no universo da arquitetura.

O hotel, com a classificação de cinco estrelas, resulta de um investimento de 24,5 milhões de euros e oferece 91 quartos (a partir de €188). A nova unidade de alojamento assenta no conceito de Souto Moura em “ressuscitar o vetusto edifício” e “foi inspirado no minimalismo e desapego da vida conventual, limpando o mesmo das inúmeras intervenções mais recentes e recuperando o espírito que marcou o imóvel ao longo dos séculos”.

O resultado da transformação do Claustro no Montebelo Alcobaça Historic Hotel “conseguiu destacar o virtuosismo e qualidade de materiais nobres como a pedra, a madeira, as peles, o aço, o betão e o vidro, em perfeito união com as seculares raízes do edifício e o irrepreensível respeito pelas preexistências e pela história do mosteiro”, anuncia a Visabeira em comunicado.

Eduardo Souto Moura foi também responsável pelo design do mobiliário do Montebelo Alcobaça Historic Hotel, especialmente desenvolvido para o hotel e pela decoração do espaço edificado no Mosteiro de Alcobaça, datado do século XII, classificado como Monumento Nacional desde 1910 e integrante da Lista do Património Mundial da Unesco desde dezembro de 1989.

A intervenção traduz ainda, segundo a Visabeira, “um enorme desafio à capacidade de engenharia e de adaptação do espaço ao conforto e segurança que contemplam a experiência hoteleira contemporânea” integrando o património “harmonicamente nas necessidades funcionais da unidade hoteleira, sem perder o espírito do edificado”.

O Montebelo Alcobaça Historic Hotel (Rua Silvério Raposo, 2, Alcobaça. Tel. 262 243 310) foi inaugurado pelo Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa e pelo Presidente da República de Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi. A cadeia Montebelo Hotels & Resorts inaugurará, em janeiro de 2023, um novo hotel em Lisboa, no Chiado.

