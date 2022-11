11 bares e restaurantes em Lisboa e no Porto para apoiar a Seleção Nacional

Oficialmente, começou domingo, dia 20, o Mundial de Futebol 2022, no Qatar, com um jogo que opôs a seleção anfitriã contra o Equador e que com a vitória da equipa sul-americana por 2-0. Hoje é a vez do Inglaterra - Irão às 13h00, do Senegal - Países Baixos, às 16h00, e do Estados Unidos - País de Gales pelas 19h00. Portugal só sobe ao relvado quinta-feira, 24 de novembro, frente ao Gana, pelas 16h00, regressa ao estádio frente ao Uruguai, às 19h00 de segunda-feira, dia 28, e joga a última partida da fase de grupos, dia 2 de dezembro, com a Coreia do Sul, quando forem 15h00. Para não perder nenhuma jogada, siga estas 11 sugestões do Boa Cama Boa Mesa, uma por jogador, para acompanhar e celebrar cada jogada em Lisboa e no Porto.

Guilty by Olivier

Está de regresso o Guilty Stadium, em Lisboa e no Porto. Em parceria com a Sport TV, além da comida e da bebida indispensáveis, vão, a cada jogo de Portugal, fazer um sorteio e quem acertar no resultado, ganha um mês grátis do canal de desporto. As ofertas, no âmbito da parceria, têm já apuramento assegurado para as fases seguintes do Mundial do Qatar, mantendo-se com os jogos da seleção, ou, no pior cenário para os portugueses, com jogos a definir ao longo da prova. Para intervalar com as jogadas, no Guilty by Olivier, há “Canelloni”, “Carpaccios” e “Pizzas” para homenagear a Itália, que este ano não disputa a prova. De França há o “Brioche do Burger Raclette”, com a melhor carne, agrião, presunto Parma e, claro, queijo raclette. Depois Há um largo plantel de massas, hambúrgueres ou pizzas, e ainda, para o prolongamento, ou para remate final, “churros Crunchy Decadence” (Preço médio €25).

Rua Barata Salgueiro, 28 A, Lisboa. Tel. 211913590

Real Sports Bar

O nome não dá margem para dúvidas, este é um espaço onde se respira desporto, seja em que modalidade for, mas é ao futebol que é dada maior atenção. Aliás, a disposição do menu, deixa antever o desportivismo do espaço. Na modalidade “To Smash Them” há “Prego em Bolo do Caco”, “Hambúrguer de novilho com queijo e bacon”, “Bitoque clássico com ovo”, “Club Sandwich especial” e “Tosta-mista especial”. No “Fairplay”, para partilha com os amigos, há “Pica Pau de carne”, “Nachos com guacamole” ou “Tábua de queijos”. Conte ainda com o “Resultado Perfeito”, Croquetes 4 – 4 Lambretas. E no “Over Time”, ou seja, se houver prolongamento, há “Tarte de Amêndoa”, “Brownie de chocolate” ou “Salada de fruta”. No Real Sports Bar acompanhe com as clássicas cervejas portuguesas, cerveja artesanal, cerveja internacional e sangrias especiais. (Preço médio €25).

Rua São Sebastião da Pedreira, 234 C, Lisboa. Tel. 213199500

The Couch - Sports Bar

Orgulham-se tanto da quantidade de televisões que disponibilizam aos clientes para ver os jogos de futebol, nesta época, e de outros desportos ao longo de todo o ano, que a primeira coisa que se lê na página oficial é “1 Bar – 32 televisões”. Ou seja, é difícil olhar para qualquer lado e perder um segundo que seja de qualquer jogo. Com capacidade para 200 pessoas, tiveram ainda a preocupação de colocar um televisor gigante virado para a rua, para quem não conseguir entrar. Antes das propostas para acompanhar o mundial, fique ainda com os impressionantes números de “60 desportos, 800 canais, algumas tristezas, centenas de abraços, sempre em direto, sempre ao vivo”. Para acompanhar os lances do campeonato, apesar de abrirem habitualmente às 12h00, quando os jogos forem às 10h00, no The Couch abrem uma hora antes. E começam logo a servir “Cocktails para o aquecimento” como o “Geoge Best” o “El Pibe” e o “Pelé”, seguindo para o “Até os comemos”, onde surgem as “Asas de frango”, os “ovos rotos” ou as “Ribs” para partilhar, as sandes de “Panado”, “Barriga de porco” ou o “The Couch Burguer”. Para quem prefira estar sentado, conte com a “Salada de salmão” e o “Bife da Vazia”. (Preço médio €20).

Rua do Alecrim, 21A, Lisboa, Tel. 939319283





Mignon Sports Bar

São dois pisos com capacidade para 60 pessoas, com quatro televisões no primeiro andar e duas no segundo. Abrem, habitualmente, das 17h00 até às 02h00 da manhã, mas em dias de jogos da seleção das Quinas, é com gosto que adaptam o horário. No caso de outros jogos, com outras seleções, aceitam marcações. No Mignon Sports Bar vão a jogo com preços baixos (a imperial custa €1), que acompanham a chamada “Finger food”, que vai dos “Hambúrgueres” aos “Pregos” com um ovo e uma fatia de queijo, passando pelas “Chicken Wings”, pelas “Tostas-mistas”, pelos “Aros de cebola”, “Nachos”, e pela dose de batatas fritas, só para acompanhar a cerveja. (Preço médio €10).

Rua Silva Carvalho N.º 137, Lisboa. Tel. 212474233

Café Império

Apesar de ficar num edifício projetado por Cassiano Branco em 1950, de pelo palco terem passado glórias do nacional-cançonetismo, como Madalena Iglésias, António Calvário e Artur Garcia, e do espaço ser, atualmente, Património Arquitetónico de Lisboa, o que interessa agora é o ecrã onde dão os jogos de futebol. Os bifes também, dos mais famosos de Lisboa, mas antes da comida, os números. O ecrã onde se espera ver muitos golos de Portugal, tem 5 metros de altura e cerca de 12 de comprimento, ou seja, o ecrã do Café Império é o maior dos ecrãs lisboetas para ver qualquer jogo. Para acompanhar cada jogada há “Croquetes”, “Cogumelos à Bulhão Pato” e “Pica-pau”, mas aqui são imperdíveis os bifes, chamados “À Império”, da vazia, ou do lombo. O “Bacalhau à Império com presunto” fecha o capítulo das especialidades. (Preço médio €30).

Avenida Almirante Reis, 205, Lisboa. Tel. 919029012

Oh Pereira - Casa de Pasto

No coração da cidade, apoia-se na esplanada para ser um dos mais concorridos espaços ao final do dia, com número redobrado de clientes quando há jogos de futebol. A pensar nisso, há uma televisão girante virada para a esplanada, onde se pode seguir o jogo com toda a atenção. Com um serviço rápido e eficiente, o Oh Pereira - Casa de Pasto tem uma imperial das mais famosas da cidade, que acompanha com uns consistentes “Croquetes” ou com um quase gigante “Rissol de Leitão”. Se preferir ver os dribles e as fintas com algo mais substancial, há seis bifes diferentes, “À cervejeiro”, “À Café”, “Ao alhinho”, “À portuguesa”, “À mirandesa” e simplesmente, “Na grelha”. Pode resolver o assunto do jantar com um “Hambúrguer com ovo” ou com “Nacos de carne abafados”. (Preço médio €25).

Rua do Arco do Cego, 59, Lisboa, Tel. 211317603

Café Aviz

Desconhece-se a data de fundação deste espaço, mas sabe-se que surgiu na sequência da abertura da rua de Ceuta, em 1947, o que o coloca na rota do Comércio com História da cidade do Porto. A ligação ao desporto vem da gigantesca sala de bilhar, atualmente, uma das últimas em funcionamento na cidade. Com mais de 100 lugares, o Café Aviz conta com duas televisões de dimensões generosas para a transmissão dos jogos de futebol, havendo até, antes da pandemia, quem lhe chamasse o terceiro estádio da Invicta. Nos intervalos, observe a imagem de marca do espaço, um conjunto de azulejos com a figura do Mestre de Aviz, e uma réplica da estátua da Menina de Bronze de António Azevedo, cujo original se encontra na Avenida dos Aliados. Não deixe de comer a “Francesinha Aviz”, especialidade da casa. Há ainda um saboroso “Bacalhau à Braga”, “Pataniscas de bacalhau” com arroz de feijão e “Filetes de pescada” servidos com batata frita e salada. (Preço médio €20).

Rua de Aviz, 17, Porto. Tel. 222004575

Café Piolho

Na verdade, o nome deste espaço, considerado como um dos mais emblemáticos da cidade do Porto, referenciado em todo o país e no estrangeiro, há mais de 100 anos, é Âncora D’Ouro, mas desde sempre que foi referido pela alcunha que hoje assumem sem nenhum preconceito, ao ponto de, na internet, se denominarem Piolho D’Ouro. Gabam-se de servir os melhores finos da cidade, sendo frequentados, ao longo dos tempos, por gerações de estudantes, que faziam grandes festas nos dias de jogos de futebol. Ainda hoje é assim, e a clientela neste mundial não vai deixar as máquinas de cerveja pararem. Com duas televisões de dimensões generosas para 100 clientes, sugerem, nos “Snacks”, “Francesinha”, “Francesinha Especial”, “Cachorro Especial” e “Tripas à Moda do Porto”. Nos petiscos o “Pratinho de Moelas”, a “Linguiça assada” e o “Pratinho de Rojões”. (Preço médio €20).

Praça Parada Leitão, 45, Porto. Tel. 222003749

Guindalense

Não haverá melhor lugar para ver um jogo de futebol do que… a sede de um clube de futebol. O caso deste espaço assim o confirma, porque nas noites de bola, a sede do Guindalense Futebol Clube enche-se e vibra com os golos e com as melhores jogadas. O ecrã gigante é um dos atributos, mas, no intervalo, a vista parece ter sido retirada de um postal ilustrado, com a Ponte D. Luís, as escadas dos Guindais e a Muralha Fernandina, em frente à mítica esplanada. Para acompanhar os finos, há a tradicional “Francesinha”, as “Moelas”, um ”Hambúrguer de atum”, “Papas de sarrabulho”, na época, e os clássicos “Cachorrinho”, “Chouriço assado” e as “Bifanas”. (Preço médio €15).

Escadas dos Guindais, 43, Porto. Tel. 222034246

Adega Sports Bar

O nome diz tudo. Este é um bar dedicado ao desporto e a decoração não engana. Por todo o lado há camisolas, cachecóis e adereços ligados a vários desportos, bem como oito televisores sempre que possível, a transmitirem desportos diferentes. Com a animação das bancadas de um estádio, não vão faltar clientes das várias seleções em competição a assistir aos jogos deste mundial. “Calamares”, “Nachos”, uma “UEFA Sandwich” ou a “Bifana” fase parte dos snacks. Os Hambúrgueres receberam nomes como “Porto”, “Champions” e até há um com o nome “CR7”. Três cachorros, o “Tradicional”, o “Gourmet Dog” e o Porto Dog”, e as “Ribs”, completam a oferta. Difícil, no Adega Sports Bar, será escolher a cerveja, uma vez que há 36 marcas à disposição. (Preço médio €20).

Rua José Falcão, 180, Porto. Tel. 939955 597

Cufra

Foi inaugurada a 15 de agosto de 1974, e o nome é sinónimo de Oásis. Aliás, Cufra é o maior oásis existente no imenso deserto do Sahara, localizado no Sudeste da Líbia. É, igualmente, um oásis para os amantes do futebol e do desporto em geral, graças aos seus cerca de 250 lugares, habitualmente cheios nas grandes competições. Quatro televisões de dimensões generosas e um ecrã gigante mostram todos os lances, e vão transmitir, seja a que hora for, todo o mundial. Como cervejaria que se preze, a Cufra serve finos gelados, para comemorar os golos e na hora de sustentar o estômago, há à disposição sete Francesinhas diferentes, merecendo destaque a “Francesinha especial com camarão gigante”, recheada com fiambre, mortadela, afiambrado, salsicha fresca, linguiça fresca, bife, bacon, queijo gratinado, 2 camarões gigantes e 2 ovos. Seis tipos de hambúrgueres, tostas e o famoso “Cachorrão” com salsicha alemã, bacon, alface, tomate, queijo e fiambre complementam a oferta. (Preço médio €20).

Avenida Boavista, 2504, Porto. Tel. 226172715



