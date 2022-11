Picadinho, moqueca ou bobó? Festival Tempero celebra cozinhas brasileira e portuguesa em Lisboa e Cascais

A brasileira Tereza Paim e o português Vítor Sobral são os chefs anfitriões e curadores do evento que além da gastronomia celebra também a cultura, o turismo e a música instrumental.

Tasca da Esquina, O Boteco, Quiçá, e Dali, em Lisboa e Palaphita e Lota da Esquina, em Cascais, são os restaurantes onde pode saborear o Tempero Brasil em pratos com sabor a Brasil e Portugal como o “Picadinho carioca com arroz, farofa de tomilho e ovo baixa temperatura”, concebido a quatro mãos por Fernanda Carolina e Vitor Sobral na Tasca da Esquina.

“Bobó de carabineiro”, do chef Kiko, n’O Boteco; “Vatapá à Algarvia”, pela mão de Ana Carolina Silva, do Dali; “Bobó de camarão, com arroz de coco e farofa de banana”, elaborado por Luciane Albuquerque do Quiçá!, todos em Lisboa, são outras opções. Já em Cascais pode provar “Moqueca de camarão e Bacalhau, coentros e farofa”, servido na Lota da Esquina de Vítor Sobral e “Cacique - Moqueca de bacalhau com molho de coco e dendê”, elaborado pela chef Natacha Fink no Palaphita.

Conte ainda com o showcooking e degustação “Brasil e Portugal – Uma Mistura de Sabores” com a dupla de chefs Vitor Sobral e Tereza Paim, no dia 12 de novembro, pelas 16h30 no número 12 da Avenida da Liberdade. Trata-se de uma parceria entre a Casa Brasil Bicentenário a ApexBrasil e a Embaixada do Brasil. Com participação gratuita, tem inscrição obrigatória no site do Festival Tempero Brasil.

Guitarra baiana e raízes brasileiras

Nem só de comida se faz o festival que tem também na cultura um dos seus focos. Domingo, 13, a partir das 14h30, atua na Casa da Guia (anfiteatro do restaurante Palaphita), em Cascais, o projeto Brazil Afro Symphonic, com Armandinho Macedo na guitarra baiana, a banda da Bahia Olodum New Generation na percussão e a participação do português Acácio Barbosa na guitarra portuguesa. Às 16h00, o baterista Márcio Dhiniz, juntamente com a sua banda, apresenta o show “Raízes brasileiras”, com frevo e samba reggae.

“Promover o Tempero em Portugal é fomentar a economia criativa e misturar tudo num grande caldeirão de entretenimento, experiências e celebração da cultura dos dois países”, esclarece Djanira Dias, organizadora do festival, em comunicado à imprensa.

Feijoada à Kátia Barbosa no Cantinho do Avillez

Não está integrado no Tempero Brasil mas é outra das opções para sambar à mesa este fim de semana, em Cascais. No sábado, 12, ao almoço, a popular chef brasileira Kátia Barbosa do restaurante Aconchego Carioca, vai estar no Cantinho do Avillez, em Cascais, para preparar e servir a sua famosa, deliciosa e única Feijoada à Brasileira. Com feijão preto e carnes salgadas, couve à mineira, farofa, aipim frito e laranja, a Feijoada à Brasileira de Kátia Barbosa promete “aquecer o coração e o paladar de todos os que vierem ao Cantinho do Avillez em Cascais experimentar este prato único da gastronomia brasileira”, refere-se em comunicado. O almoço, único, inclui Feijoada à Brasileira servida à mesa, um copo de Caipirinha - água e café e custa €35 por pessoa. As reservas devem ser feitas no site do restaurante Cantinho do Avillez - Cascais.