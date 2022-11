Em Évora, sê… romano: viagem ao passado convida a relaxar o corpo e revitalizar a mente

Prepare-se para relaxar corpo e mente num dos espaços mais inusitados do país. Chama-se In Acqua Veritas e é um spa, localizado no número 11 da rua do Imaginário, em pleno centro histórico de Évora. A viagem no tempo começa logo que se ultrapassam as portas do edifício do século XVIII. Aqui, as abóbadas e arcos contrastam com o mármore tradicional de Estremoz. O spa está instalado numa área com 320 m2 e remete para a época em que os banhos romanos proliferavam por Ebora – nome atribuído à cidade alentejana, que também é sede de distrito.

Música suave, aliada ao som da água das cascatas, meia luz e velas são os ingredientes certos para entrar na Era Romana. Tudo aqui acontece em regime de exclusividade. “Com a pandemia decidimos optar pela exclusividade, isto é, ao reservar apenas partilha o espaço com quem desejar. Ou seja, tem o espaço para si, para os seus amigos”, explica Cristina Camões, uma das mentoras deste projeto, inaugurado em finais de 2020. “O conceito é recriar antigos banhos romanos. Tem uma piscina de água tépida, uma piscina de água quente e uma piscina de água fria para fazer as diferenças de temperatura e assim encontrar um relaxamento corporal. Era o que os romanos faziam”. Essenciais na vida dos romanos, os banhos eram vistos como um espaço de convívio e bem-estar.

Entregue-se nas mãos de quem sabe e relaxe com uma massagem, em nome do rejuvenescimento da pele e da revitalização da mente. A escolha é feita entre óleos essenciais, pedras quentes e/ou esfoliação. Complemente a experiência com o circuito de banhos romanos nas três piscinas, com cores e temperaturas diferentes: uma de água tépida “Tepidarium”, outra de água quente, “Caldarium”, e por fim, a de água fria, “Frigidarium”

Existem diversos programas disponíveis, a começar pelo “Banhos romanos” (€39), que inclui à sala de banhos e chá, até ao “Vulcano Et Bacchus” (€139), que além da sala de banhos, também integra uma massagem de pedras quentes, de 60 minutos, e a degustação de produtos regionais do Alentejo e… um brinde. Se preferir, pode usufruir da sala de banhos e de uma massagem de relaxamento de 90 minutos (€99).

O spa In Acqua Veritas (Rua do Imaginário, 11, Évora. Tel. 966 710 360) funciona de domingo a quinta-feira, das 10h00 às 22h00, e sexta-feira e sábado, das 10h00 às 23h00.