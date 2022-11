Seis hotéis portugueses conquistam Prémios de Excelência da Condé Nast Johansens

Com 10 hotéis na lista de nomeados, a noite foi de festa para o turismo português. Em Londres foram anunciados esta segunda-feira, dia 7 de novembro, os resultados das votações e Portugal conseguiu colocar seis unidades hoteleiras entre os melhores da Europa e da Zona do Mediterrâneo.

Em avaliação estavam várias categorias dos prestigiados Prémios de Excelência Condé Nast Johansens 2023, considerados uma referência mundial no sector da hotelaria.

Os vencedores portugueses:

O Verride Palácio Santa Catarina, em Lisboa, venceu na categoria “Best Small & Exclusive Property”, o Domes Lake Algarve, em Vilamoura, foi considerado como “Best Waterside Hotel” e o Terra Nostra Garden Hotel, em São Miguel, nos Açores conquistou o galardão de “Best Countryside Hotel”.

O Prémio de Excelência para a categoria “Best Breakfast” coube ao Santiago de Alfama - Boutique Hotel, em Lisboa, enquanto, o Torre de Gomariz Wine & Spa Hotel, localizado em Vila Verde, no Minho, venceu na categoria “Best for Weddings, Parties & Celebrations”. A última distinção da noite para Portugal foi atribuída ao Palácio Estoril Hotel Golf & Wellness na categoria “Best for Meetings and Conferences”.

Durante a cerimónia também foram anunciados os vencedores internacionais do Reino Unido, do Norte da América (Estados Unidos, Canadá, México e Caraíbas), América do Sul e América Central, e Ásia, África, Médio Oriente e Oceânia.

Os prémios "Johansens Awards for Excellence” foram criados para reconhecer, premiar e celebrar a excelência entre os hotéis e spas recomendados pela Condé Nast Johansens, e são reconhecidos mundialmente pelos consumidores e profissionais do turismo

A Condé Nast Johansens, que integra a editora das revistas Vogue, GQ, Tatler, Condé Nast Traveller e Vanity Fair, é considerada uma referência para os hotéis independentes inspecionados anualmente por uma equipa de “Local Experts”, com 40 anos de experiência em hotéis de todo o mundo. “Ano após ano garatem que cada uma das propriedades é inspecionada, garantindo que um hotel reomendado corresponde a uma experiência excecional para o leitor”, explica a publicação, anuncia um total de 3,6 milhões de leitores.