Quinzena gastronómica, magustos e música animam Feira da Castanha em Marvão

Considerada como a “rainha das festas”, Marvão volta a celebrar a castanha, produto DOP que marca a economia, as tradições e a gastronomia deste concelho do Alto Alentejo. A 38.ª edição da Festa do Castanheiro - Feira da Castanha decorre no fim de semana de 12 e 13 de novembro, com a quinzena gastronómica dedicada a este fruto a prolongar-se nos restaurantes locais até dia 27.

A Câmara de Marvão comprou 4500 quilos de castanha e 1500 litros de vinho para ‘abastecer’ a Feira da Castanha, que espera cerca de 14 000 visitantes, durante o fim de semana. "Desde o vinho às castanhas, tudo é produção da região, [porque] adquirimos estes produtos aos produtores locais", sublinhou hoje o presidente da Câmara de Marvão, Luís Vitorino, em declarações à agência Lusa.

Magustos, doçaria e animação

Para promover a castanha, ao longo do fim de semana, Marvão transforma-se numa "enorme montra" do mundo rural, com três magustos espalhados pela vila, um mercado de produtos locais, exposições, artesanato, gastronomia, doçaria e animação pelas ruas.

Nos largos do Terreiro, de Santa Maria e do Pelourinho vão estar situados os três magustos, onde os visitantes vão também poder provar o vinho produzido no concelho.

O público poderá ainda observar os artesãos que trabalham os bordados tradicionais com casca de castanha ou a cestaria em madeira de castanheiro.

A entrada na Feira da Castanha, que também conta com vários momentos de animação musical, em palco e nas ruas, custa €1, mas com fins solidários, já que a receita reverte, na totalidade, para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Marvão.

Paralelamente, a partir de sábado e até ao dia 17 deste mês, vai decorrer uma quinzena gastronómica dedicada a pratos à base de castanha, em 15 restaurantes do concelho de Marvão

Castanha DOP de Marvão

Na zona de Marvão, com um microclima considerado "único", proporcionado pela serra de São Mamede, predominam nos campos as espécies de castanha Bária e Clarinha. Este microclima, circunscrito À área geográfica de Marvão, Castelo de Vide e Portalegre, propício à produção de castanha já levou a que as entidades que tutelam o sector considerassem a castanha de Marvão como um produto DOP (Denominação de Origem Protegida).