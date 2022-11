Chef português renova estrela Michelin em Budapeste

Foi com alegria e satisfação que Tiago Sabarigo confirmou ao Boa Cama Boa Mesa ter voltado a ser distinguido com uma estrela Michelin em Budapeste, pelo trabalho desenvolvido em conjunto com a sua mulher, Eva Sabarigo, no Essência Restaurante. Com uma cozinha resultante da fusão entre a tradição portuguesa e a húngara, o restaurante voltou a merecer a confiança dos inspetores, e é um dos nove restaurantes galardoados na Hungria, dois com duas estrelas, os restantes com uma. A gala de entrega das Estrelas Michelin realizou-se dia 3 de novembro, em Budapeste.

Para conquistar os inspetores e, naturalmente, os clientes, Tiago Sabarigo apresenta no menu “Mexilhão com manteiga fumada de algas”, “Bacalhau com molho de agrião e caviar”, “Porco mangalica, migas de coentros, amêijoa e pimentos”, “Ravióli de moelas, crocante de batata”, “Polvo grelhado, abóbora, linguiça e nabiças”, “Cavala em escabeche”, “Pudim abade de Priscos com citrinos e Essência de vinho do porto”, e uma “Interpretação do bolo de bolacha”. (Preço médio €170)

Na justificação dada pela Michelin para a estrela do Essência Restaurante, pode ler-se que “o chef e proprietário português Tiago e a sua esposa húngara Eva criaram um restaurante aconchegante e deliciosamente diferente no coração da cidade. Uma pequena e luminosa sala da frente com janelas em arco passa pelas mesas da cozinha aberta para uma sala mais intimista onde manchas de azulejos azuis e brancos lembram a herança de Tiago. Escolha o menu português ou húngaro, ou um menu de degustação que combina os dois – literalmente o melhor dos dois mundos. Os pratos são equilibrados e elegantes, e Tiago tem um toque hábil no que diz respeito ao tempero e ao equilíbrio”.

O Essência Restaurant (Sas utca 17, Budapest, Hungary. Tel. +36 70 600 0315) está aberto ao público desde 7 de julho de 2020. Mas esta revalidação da estrela Michelin, bem como a primeira, conquistada no ano passado, não é a estreia de Tiago Sabarigo nas constelação Michelin. Em 2015, com Miguel Rocha Vieira no Costes Downtown, também em Budapeste, o restaurante foi premiado. Este eborense tem no curriculum passagens pelo Pétrus de Gordon Ramsay, pelo Pied à Terre e pelo Texture – Restaurant and Champaign Bar, de Aggi Sverrisson. Em 2018 foi considerado um dos melhores 100 chefs do mundo, na lista The Best Chef Awards. Era o único português.

Os restaurantes 42, em Esztergom, o Rumour, o Babel, o Borkonyha Winekitchen, o Salt e o Costes, todos em Budapeste, juntam-se ao Essência Restaurante como premiados na primeira edição nacional do guia Micheilin na Hungria. Foram ainda atribuídas 4 Estrelas Verdes.