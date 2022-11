Que venha o Natal: já é conhecido o Melhor Bolo-Rei de 2022

A quase dois meses do Natal já foram anunciados os melhores bolos que costumam ir à mesa nesta época do ano. Bolos-reis, rainha, escangalhado, tranças de Natal e outros doces típicos da época natalícia, foram uma vez mais a concurso. E o melhor deste ano é de uma pastelaria na Damaia, em Lisboa, feito pelas mãos do chef pasteleiro Hélio Esteves.

O segredo da sua criação? “Muitos anos de trabalho e dedicação”, responde prontamente. Mas há mais, claro. “As matérias-primas que usamos são todas de grande qualidade e tentamos recriar os sabores de antigamente”, desvenda. O toque final deste bolo verdadeiramente especial “é a bebida feita com mistura própria” sendo envolvida na massa do bolo, conforme revela ainda Hélio Esteves.

Estrela principal da quadra natalícia, o bolo-rei é merecedor de todas as atenções e até deste concurso anual. A IX edição de “O Melhor Bolo-Rei de Portugal”, organizada pela Associação do Comércio e da Indústria de Panificação (ACIP), visa “promover, dinamizar e dignificar o sector” e, ainda, “impulsionar, enobrecer e proteger as principais e mais antigas iguarias natalícias portuguesas”.

Além do prémio principal de Melhor Bolo Rei, atribuído à Padaria da Né (Rua Carvalho Araújo, 7A, Amadora. Tel. 933198451) de Hélio Esteves - que em 2021 conquistou também o prémio de “O Melhor Pastel de Nata”, destacaram-se ainda neste concurso a Pastelaria Visconde (Rua Visconde da Luz, 1, Coimbra. Tel. 239094471), em Coimbra, na categoria de Bolo Rainha, a Padaria Fazendense (Rua Mar. Craveiro Lopes, Fazendas de Almeirim. Tel. 243509228), em Almeirim, na categoria Bolo Rei Escangalhado, e as Pastelarias Brisanorte (Quinta do Bispo, Rua de Atenas, lote 46, Leiria. Tel. 244850500), em Leiria, na categoria Trança de Natal. Uma última categoria, a de Inovação, que se refere a uma criação inovadora para a mesa da Consoada, distinguiu a Pastelaria Moinho Novo (Rua da Doçaria Conventual, 320, Tentúgal. Tel. 239951689).

220 bolos estiveram a concurso nesta edição de 2022 de “O Melhor Bolo Rei de Portugal”, com um total de 74 inscrições.

