Estes são os seis destinos em Portugal que deve visitar em novembro

Diz o ditado popular que no dia de São Martinho se vai à adega e se prova o vinho, duas das mais seculares tradições do mês de novembro. É também altura das castanhas, dos míscaros e cogumelos rodeados do musgo das florestas que se começam a despir das folhagens. Com a chegada do mês, regressam as ondas gigantes que colocaram Portugal no mapa do surf mundial, o Ribatejo veste-se a rigor para celebrar as artes equestres e mais a sul, as sumarentas laranjas começam a nascer nas árvores. Redescubra Portugal, de norte a sul, com estas seis propostas do Boa Cama Boa Mesa para um novembro perfeito.

Alcaide: apanhar cogumelos e passear pela Serra da Gardunha

Em plena Beira Baixa e com 1227 metros de altitude, deslumbra pelas vistas que oferece, pelos caminhos que convida a descobrir, e pelo silêncio, apenas, aqui e ali, cortado pelo soprar do vento frio, vindo da vizinha Serra da Estrela. Cenário perfeito para desportos radicais, é junto aos troncos das agora despidas árvores e entre os musgos que as primeiras chuvas fizeram crescer, que se escondem alguns dos seus mais desejados segredos, os cogumelos selvagens. Dizem os especialistas serem mais de 500 as espécies que por ali proliferam, o que levou a Liga dos Amigos do Alcaide, a Câmara Municipal do Fundão e a Junta de Freguesia do Alcaide a criar o Míscaros – Festival do Cogumelo, que em 2022 se realiza entre os dias 18 e 20 de novembro, na aldeia do Alcaide, concelho do Fundão. Há passeios micológicos para aprender a diferenciar cogumelos, enquanto descobre as belezas naturais da serra da Gardunha, e posterior degustação de cogumelos e outras especialidades da região nas tasquinhas especialmente preparadas na aldeia. Conte ainda com exposições, workshops, mostras de cogumelos e animação. Aproveitando uma visita à Gardunha, nada melhor do que descobrir a serra através dos percursos temáticos desenhados para todos os gostos. Faça a Rota dos Castanheiros, com partida na aldeia de Donas e atravesse um denso bosque de castanheiros, num ambiente florestal mágico e de uma enorme biodiversidade. Toda a informação AQUI. Na Aldeia de Xisto de Janeiro de Cima encontra o Fiado Restaurante (Tel. 272745024), no Fundão, o Convento do Seixo Boutique Hotel & Spa (Tel. 275249670).

Golegã: celebrar o cavalo e as artes equestres

São três feiras numa só, ou seja, três razões para visitar a Golegã no mês de novembro. De 4 a 13 realiza-se a XLVI Feira Nacional do Cavalo, a XXIII Feira Internacional do Cavalo Lusitano e a secular Feira de São Martinho. Numa localidade onde o cavalo é Rei, do programa fazem parte concursos de obstáculos, provas de ensino, demonstrações de saberes seculares como a forja e a ferração, concursos de dressage e até uma evocação de José Saramago, inserida nas comemorações do centenário do nascimento do Nobel da Literatura. Um dos mais aguardados eventos das celebrações é o Baile da Jaqueta, onde os mais elegantes trajes de equitação desfilam na pista de dança. Aproveite o passeio para descobrir as representações de arte moderna espalhadas pela localidade, o Museu de Pintura e Escultura Martins Correia ou a Casa-Estúdio Carlos Relvas. Não deixe de visitar a Reserva Natural do Paúl do Boquilobo, com 529 hectares, onde encontra a maior colónia de garças da Península Ibérica. No Escaroupim (Tel. 263107332) prove os sabores regionais, no Hotel Lusitano (Tel. 249979170) descanse numa verdadeira casa senhorial.

Nazaré: o regresso das ondas gigantes

Foi no dia 1 de novembro de 2011 que um homem e uma onda gigante colocaram a piscatória vila da Nazaré no mapa. O autor da proeza que correu mundo foi Garrett McNamara, a onda, na Praia do Norte, tinha a impressionante altura de 23,77 metros. A partir desse dia, foram muitos os destemidos surfistas que rumaram à localidade para se aventurarem nas famosas ondas, com sucessivos recordes a serem batidos, o último por Sebastian Steudtner, um alemão que conquistou 26,21 metros de onda, sobre uma prancha. A época das ondas gigantes começa em novembro e termina em fevereiro, sendo, por isso, provável que encontre destemidos surfistas a tentarem bater recordes. Mas a Nazaré é mais do que as ondas gigantes, provocadas pelo já famoso Canhão da Nazaré. Não deixe de ver (e de provar) o tradicional peixe seco à venda na praia, de ver o mar a partir do Baloiço da Ladeira, que oferece a sensação de voar sobre as águas, após subir ao Sítio, através do Ascensor da Nazaré. Igualmente obrigatória é uma visita ao Forte de São Miguel Arcanjo, cuja silhueta aparece na generalidade das fotografias das ondas gigantes. O peixe é incontornável, nomeadamente no restaurante A Celeste (Tel. 262551695), frequentado por McNamara. Para relaxar com o som das ondas, opte pelo Seven Skirts Boutique Guesthouse (Tel. 930472323) a 100 metros da praia.

Marvão – Portalegre: celebrar o castanheiro e a castanha

É uma pequena localidade, localizada no topo da serra do Sapoio, no distrito de Portalegre, paredes meias com a vizinha Espanha. É também um dos locais no sul de Portugal onde mais castanhas se produzem, designadas por Castanha Marvão-Portalegre DOP, aproveitadas para a confeção de regionais pratos, como a sopa de castanha, o porco com castanha, o peru com castanha ou farinha de castanha. Terra de encantos mil, com charmosos percursos pelas ruas estreitas, está inserida no Parque Natural da Serra de São Mamede, com o castelo altaneiro, monumento nacional, a dominar a paisagem. Nos dias 12 e 13 de novembro realiza-se a Feira da Castanha, uma das mais importantes feiras do país, e de 12 a 27 de novembro, realiza-se a Quinzena Gastronómica da Castanha, numa vasta rede de estabelecimentos aderentes. Na última edição, em 2021, foram consumidas três mil toneladas de castanhas, acompanhadas por mil litros de vinho. Para provar as especialidades locais, entre outros espaços, conte com o restaurante Mil-Homens (Tel. 245993122), ou com o Restaurante Rio Sever (Tel. 245993192). Para recuperar forças, opte pela Quinta do Barrieiro (Quinta do Barrieiro, Reveladas. Tel. 927949349).

Em Reguengos de Monsaraz, cruza-se história e natureza, com o vinho e as castanhas a assumirem protagonismo em novembro. Contemple as vistas para o grande lago do Alqueva, descubra o património megalítico e não deixe de descobrir a olaria de São Pedro do Corval e as famosas mantas de Reguengos. Este mês é também de celebração da tradição do São Martinho e do vinho. A Adega José de Sousa preparou um programa especial, diário, com visitas às adegas, nomeadamente à Adega dos Potes com 114 talhas de barro, onde ainda se utiliza um método de fermentação ancestral e subjacente prova. Rume depois a Cuba e percorra as ruas da vila alentejana à procura de indícios de Cristovão Colombo, que, segundo alguns historiadores, terá nascido nesta localidade. Procure a estátua do navegador, inaugurada no dia 28 de outubro de 2006, data em que se comemora a descoberta da ilha de Cuba, em 1942. Mergulhe ainda mais na tradição, descobrindo as adegas regionais e a ancestral forma de fazer vinho de Talha. Dia 12 de novembro será um dos melhores dias para o fazer, quando se realiza o Amphora Wine Day, com vários produtores e com conversas sobre Vinhos de Talha. Será na Herdade do Rocim, sendo esperados cinco dezenas de produtores e mais de mil visitantes. Nesta quarta edição assinala-se uma tradição com mais de 2 mil anos. Às 18h00, abrem-se as talhas do vinho que ambiciona ser património imaterial da Humanidade pela UNESCO. Almoce, ou jante na Adega Casa de Monte Pedral (Tel. 926580044) e relaxe no Monte da Estrela (Tel. 919373733).

Silves: provar as melhores laranjas do Algarve e do mundo

Impressiona o maior castelo do Algarve, pelo estado de conservação, exemplo monumental da ocupação islâmica, com 11 torres unidas às muralhas. São o ex-líbris da cidade, rivalizando, historicamente, com a Sé Velha, com a Capela de Nossa Senhora dos Mártires e com a Cruz de Portugal, datada de 1824. Depois de um passeio, pelas ruas de casas caídas de um branco imaculado, contemple o mar, na praia de Armação de Pera, percorra os passadiços e não deixe de provar o Morgado de Silves, o mais tradicional doce da localidade. Após apreciar a biodiversidade das margens do Rio Arade, percorra os campos e deslumbre-se com os laranjais onde nascem aquelas sendo consideradas as melhores laranjas do Algarve e do mundo. Para receberem tal distinção contou o aspeto brilhante e apelativo, mas, acima de tudo, o sabor. Segundo dados do município, que se dá a conhecer como “Silves Capital da Laranja”, há 7 mil hectares de laranjais no concelho, e até já foi criada a Rota da Laranja, onde os turistas podem participar na apanha e depois, provar o fruto. A doçura, a quantidade de sumo e a delicadeza de aromas excecionais são fatores que contribuem para ser considerada a melhor das melhores. Experimente os sabores algarvios na Marisqueira Rui (Tel. 282442682) e durma entre os laranjais do renovado Vila Valverde Design Country Hotel (Tel. 282790790)

