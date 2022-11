Cheira bem, cheira a Itália! Lisboa tem nova salumeria tradicional e focaccia acabada de sair do forno

Valentina Franchi e Michel Fant, ela originária de Bolonha e ele de Veneza, formam o casal que fundou o restaurante “Ruvida”, em Alcântara, Lisboa, conhecido pelo fabrico de massa caseira. Escolheram a mesma zona para abrir o segundo espaço, onde oferecem sabores vindos diretamente de Itália, “tudo feito na hora, da melhor qualidade e criado com muito amor pela nossa cozinha”, dizem.

A diversidade de enchidos encontrados na “Pausa” é resultado de uma investigação meticulosa, feita com o objetivo de trazer para Lisboa “apenas a excelência da qualidade gastronómica italiana”, deixam saber. “Todos os produtos escolhidos provêm de pequenas produções artesanais, muitas vezes históricas, como o “Podere Cadassa” ou a “Salumeria Bonfa­tti”, reconhecidos pelos procedimentos orgânicos que respeitam os tempos da natureza e pela criação de produtos fiéis ao território certificados D.O.P. ou Slow Food”.

No caso de “Podere Cadassa”, é a fábrica de enchidos da família Bergonzi e foi fundada em 1780 na pequena cidade de Vedole, nos arredores de Colorno (Parma). Entre a grande variedade de produtos artesanais, o “Culatello di Zibello D.O.P.” será o "Rei" dos seus enchidos, é um presunto de Parma que pode degustar na salumeria “Pausa”, neste caso com cura de 30 meses, acompanhado por alcachofras marinadas em azeite (€12).

Já Bonfatti Salumi nasceu em 1947 e está sediada em Renazzo di Cento, uma pequena cidade no coração da Emilia Romagna, encruzilhada das três províncias de Bolonha, Modena e Ferrara. Desde a origem que produz enchidos típicos de Emilia. A “Mortadella Classica” é historicamente o produto mais importante para Bonfatti apesar de ter dado vida a outras carnes cozidas locais, verdadeiras excelências, hoje muito raras, como “Salame Rosa” e “Mortadella Lyon”. Considerada a “estrela Bonfatti”, a “Mortadella Classica” pode igualmente ser apreciada em Lisboa, neste caso a rechear uma “fofa e fresca” Foccacia, e com pesto dos igualmente famosos pistáchios de Bronte ao natural e lascas de queijo Pecorino de Pienza (€7/€12,50; preço para uma pessoa/preço para duas pessoas).

Os queijos são outro mundo a não perder neste novo espaço de Alcântara. Sozinhos, ou combinados com os mais variados ingredientes, chegam de Itália, produzidos artesanalmente e certificados Slow Food e D.O.P. Prove “Seleção de queijos curados e de pasta mole com legumes marinados em azeite e Mostarda de Cremona” (€10), as “Mozzarellas de Buffala D.O.P. biológicas” são acompanhadas ou por tomate cherry chucha confitado e manjericão (€12,5) ou por “anchovas da Sicília” (€6).

Recheadas com “Queijo Stracchino com giardiniera (legumes em conserva)” (€6/€11,5), ou “Queijo Stracciatella, presunto de Parma de 24 meses e rúcula” (€8/€13,5), mas também com “Alcachofras em azeite, Coppa di testa (Cabeça de Xara), queijo Parmigiano Reggiano 24 meses (€8 /€13,3), a verdade é que a lista de focaccias da “Crescente – Focacceria di Ruvida” deixa água na boca e pode mesmo exigir uma prova total, de “A a Z”. Sugerem-se alguns acompanhamentos que combinam bem este “pão leve de Itália” como, por exemplo, a “Burrata biológica fresca da Puglia” (€4) ou a “Endívia caramelizada em vinagre balsâmico com queijo Gorgonzola” (€6).

Vale a pena destacar ainda alguns pratos da carta que podem enriquecer e surpreender nesta experiência gastronómica, pela combinação de ingredientes, como a “Carne salgada dos Açores, creme de radicchio da Chioggia e queijo Raschera D.O.P.”, a “‘Tagliatina’ de salmão marinado com beterraba, com valeriana e queijo Stracchino” e o “Roast-beef de vitela branca com lascas de parmesão com cura de 30 meses e rúcula” (todos a €17).

Uma bela alternativa para um “jantar-petisco” podem ser as “Tábuas mistas”, feitas de queijos e enchidos italianos e declinadas em três tamanhos, “Petit”, para uma pessoa, “Double”, para duas pessoas, e “Supreme”, para quatro, com preços de €14, €26 e €50 respetivamente. Fique atento também à “Seleção dos produtos lácteos mais frescos do dia, feitos com leite biológico” (€10).

Quanto aos vinhos, a carta contém unicamente vinhos italianos, entre os quais uma seleção especial de vinhos biológicos. Para takeaway há focaccias “quentinhas” (cesto de “Focaccia branca” (€2,5) ou de “Focaccia mix” (€3,5)). E, para adoçar a boca, a eleita é a mais emblemática das sobremesas italianas, “Tiramisu” (€7).

Valentina Franchi e Michel Fant decidiram instalar-se em Alcântara “por ser um novo hotspot da cidade, com um mix de turistas e novos moradores de diferentes zonas do mundo, perto de galerias de arte e restaurantes e espaços culturais”, mas a verdade é que o “hotspot” pode bem ser a nova Pausa Salumeria & Crescente - a Focacceria di Ruvida (Rua Cozinha Económica, 8, Lisboa. tel. 937269148). Porque não começar por um “Aperitivo à Italiana”, de quinta a domingo, das 18h00 às 20h00? O preço são cinco euros e uma bebida da sua preferência e assim abrem-se as portas de um buffet de produtos italianos. Este momento servirá certamente para aguçar o apetite e partir à descoberta de mais propostas da carta.