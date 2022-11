É uma garrafeira? Um wine bar? Um restaurante? Não, é o Mind The Glass

As mais de 600 referências vínicas dão-se a conhecer logo à entrada, evidenciando a vertente de garrafeira e wine bar do Mind The Glass. Instalado no coração do Porto, com uma esplanada coberta – e aquecida – com vista sobre a Praça dos Leões, tanto se adequa a um copo a fim da tarde, que pode – e deve - ser acompanhado de um petisco, como a um jantar demorado e até a um copo noturno. Ou vários, já que um dos diferenciadores do Mind The Glass é precisamente a profícua seleção, com preços de garrafeira, garrafa na mesa e a possibilidade de desfrutar de qualquer uma das mais de 600 referências a copo. “Estão disponíveis para consumo no interior ou na esplanada, ao longo do dia, e poderão ser adquiridos a preços especiais. É um prazer esta ‘democratização’ do consumo, pois propomos a prova de vinhos simples e fáceis, como outros raros e/ou caros, a preços muito acessíveis”, descreve o sommelier, João Lourenço.

O olhar distrai-se entre vários pontos que apelam à observação. Ora a garrafeira nacional bem recheada, com alguns apontamentos de outras paragens, ora as amplas janelas, típicas dos edifícios românticos da cidade, ora o movimento urbano, que se observa principalmente da esplanada coberta- e aquecida, no tempo frio -, sobre a animada Praça dos Leões.

Petisqueira moderna

Passe o balcão, coração do bar, onde se preparam cocktails clássicos e modernos e servem cervejas artesanais, e chegue à elegante sala do fundo, onde mais prateleiras inspiram a prova e sobretudo a harmonização com a cozinha do bistrô. É neste espaço mais recatado, sob a luz das imensas janelas que se degusta uma ementa baseada na cozinha tradicional portuguesa e nos produtos da estação. A carta, desenhada pelo chef Henrique Ferreira, residente da Casa de Santar, no Dão, ao sabor da sazonalidade dos produtos é concretizada pela equipa residente no Porto, comandada pelo chef executivo Evandro Gonçalves.

Sugerem-se petiscos que ligam na perfeição com um copo de vinho, como é o caso das “Tábuas de queijos e enchidos portugueses”; o “Queijo azul da Arrábida com peras secas de Viseu e pinhões”; o “Bonito dos Açores marinado em citrinos”; a “Desfeita de presunto” ou a “Chapata de Polvo” e os tão portugueses “tachos”, com destaque para a “Batata camponesa com Queijo da Ilha”, os “Ovos de codorniz estufados em tomate coração de boi e pimentos”; a “Açorda de carabineiro”; a “Massada de línguas de bacalhau”, ou o “Arroz malandrinho de camarão e mexilhão”, delícias pensadas para partilhar.

À sobremesa há várias inspirações de inspiração tradicional, como o “Pudim Abade de Priscos, crumble de aveia e pêssego assado no forno com alecrim e flor de sal”.

Mário Augusto apresenta… Wine talks

Na dinâmica do espaço multifacetado cabem ainda conversas, concertos e provas comentadas. Porque o vinho ocupa lugar de destaque, às terças e quartas-feiras, entre as 17h00 e as 19h00, acontece uma happy hour na esplanada onde se dão a provar referências diversas, seja garrafas de grande formato, vinhos menos conhecidos ou espirituosas, a preços especiais.

A diversidade é marca também das provas e workshops que, ao sábado, animam as salas do Mind The Glass. Organizadas pelo Wine & Stuff abordam a cada semana diferentes temáticas e estilos de vinho, ao passo que os workshops divergem entre produtos tão diversos como queijo, cerveja, água ou gin.

E porque o vinho é um dos grandes focos, as Wine Talks, que pretendem recuperar as tertúlias de antigamente, prometem trazê-lo para a conversa conduzida, sempre na segunda quinta-feira de cada mês, pelo jornalista Mário Augusto, bem como a outros temas e jornalistas, entre as 22h00 e as 23h30.

Também à quinta-feira, na primeira e terceira de cada mês, entre as 22h00 e as 23h30, diferentes géneros musicais sobem ao palco do Mind the Music.

Com 45 lugares no interior e mais 20 na esplanada, o Mind the Glass (Praça de Gomes Teixeira 36, Porto. Tel. 913093932), propriedade do grupo Global Wines, está aberto de terça a sexta, entre as 16h00 e a meia-noite; sextas e sábados até às 2h00. O bistrô funciona a partir das 16h00 para petiscos; para jantares entre as 19h30 e a meia-noite.