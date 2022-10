Há um novo restaurante vínico para conhecer em Estremoz

A área do enoturismo foi, desde o começo do projeto, iniciado em 1998, uma aposta ganha na Herdade das Servas, propriedade vitivinícola localizada a dois passos do centro histórico de Estremoz. Anteriormente utilizado apenas para eventos pontuais e, mais tarde, concessionado a quem mostrava o dote do saber relacionado com a cozinha típica alentejana, o restaurante fecha em 2020, para ser reorganizado. Em julho de 2022, este espaço abre com um novo nome, Legacy Winery Restaurant, e um novo chef, Luciano Baldin, que, em finais de 2018, se mudou do Brasil para Portugal e, em outubro de 2021, é convidado para integrar neste projeto.

Com garrafeira exposta à entrada, uma decoração mais sóbria, balcão destinado à finalização dos pratos e uma cozinha totalmente renovada, a contemporaneidade da estética do restaurante estende-se aos pratos do chef Luciano Baldin. Suporte da interpretação das receitas e dos sabores típicos do Alentejo, conhecimento aprofundado aquando da sua estada no São Lourenço do Barrocal, em Monsaraz, as receitas são apresentadas com zelo, em nove entradas, dez sugestões de pratos principais e quatro sobremesas.

Pão alentejano, manteigas de alho e de chouriço, piso de azeitonas, azeite e patê de almece – herança mourisca, que é, nada mais, nada menos, do que o estado natural do requeijão ainda com o soro coalhado – formam, no seu conjunto, o “Couvert” (€4,50).

jeronimo heitor coelho

Apesar deste reinício recente, o Legacy Winery Restaurant já tem uma lista dos mais pedidos. O “Croquete de rabo de boi, pimenta rosa e mostarda” (€10), o “Torricado de perdiz em escabeche” (€12) e o “Bife tártaro mertolengo” (€15) encabeçam a lista das entradas mais pedidas. Na ementa, constam outras sugestões dignas de destaque, como o “Ovo cremoso com couve-flor, crocante de broa e paia de toucinho” (€8,50), o “Bacalhau, hummus de grão e agrião” (€9,50) ou o “Torricado de perdiz em escabeche” (€12). Experimente a “Sopa de cebola com queijo de Nisa” (€7,50) e renda-se à ousadia do chef Luciano Baldin, com os “Milhos fritos com alecrim e molho trufado” (€7), os “Enchidos alentejanos, queijo de entorna e chutney de uvas” (€14) e o “Foie gras, compota de cebola e ameixa Rainha Cláudia” (€17).

Nos pratos principais, o “Bacalhau lascado com batatinhas de forno, cebolada, ovo cremoso e azeitonas” (€19,50), o “Arroz de javali com cogumelos” (€18,50), e o “Carré de borrego de pasto com batatas assadas, castanhas e romanesco” (€28,50) encabeçam os favoritos. Porém, o “Polvo braseado com migas de tomate e acelgas” (€24) enche as medidas no Legacy Winery Restaurant, mas não deixe de parte o “Agnolotti de borrego, shitake e molho do assado” (€15,50).

Há mais, ou não fosse a cozinha alentejana um riquíssimo legado de imaginação e de infindáveis sabores, como as “Bochechas de novilho estufadas com tubérculos e puré de aipo” (€19), os “Secretos de porco preto com espargos e migas de pingo e alho” (€22), ou simplesmente, o “Bife com batatas fritas, esparregado e molho do bife” (€25).

A criatividade confere a elasticidade da mestria de Luciano Baldin, mesmo nas opções vegetarianas. “Cogumelos e espargos grelhados com tomate assado, bulgur e ovo cremoso” (€18) e “Hummus de ervilhas fumadas com legumes assados, portobello e grão frito” (€14,50) comprovam essa agilidade.

O “Pudim de azeite e mel, com sorbet de tangerina” (€ 8,50), que une a doçaria conventual, com o azeite do produtor e o mel alentejanos, é a sobremesa mais solicitada no Legacy Winery Restaurant. “Boleima de maçã com molho de baunilha” (€6), “Pavlova com morangos, alecrim e balsâmico” (€7) e “Bolo rico de chocolate, avelã e espuma de caramelo” (€7,50) merecem igualmente consideração.

Para além de uma oferta reduzida de referências de outros produtores, a carta de vinhos, que contempla o serviço a copo, contempla, sobretudo, o portefólio vínico da Casa da Tapada, projeto que o produtor, Luís Serrano Mira, tem em Amares, na região dos Vinhos Verdes, e da Herdade das Servas, que acaba de apresentar quatros boas novas. Destaque para a estreia, o Herdade das Servas Vinhas Velhas branco 2020, bem como para os três monocastas – Herdade das Servas Petit Verdot 2017, Herdade das Servas Touriga Nacional tinto 2017 e Herdade das Servas Alicante Bouschet tinto 2017. Sem esquecer o Herdade das Servas Vinhas Velhas tinto 2017.

Com capacidade para 42 pessoas, o Legacy Winery Restaurant (Herdade das Servas, Estremoz. Tel.: 268098080) permanece aberto de quarta-feira a sábado, das 12h30 às 16h00 e das 19h30 às 23h00, e ao domingo, das 12h30 às 16h00 (encerra ao domingo, ao jantar, à segunda e à terça-feira). Aconselha-se a reserva.