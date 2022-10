Marisco, bifes e preguinhos: reabriu a mais emblemática cervejaria e marisqueira de Algés

Encerrados durante “nove meses e seis dias”. José Tomé contou cada amanhecer desde que, por motivo de doença, se viu obrigado a fechar portas da sua histórica e emblemática cervejaria de Algés, que conta já com uma longa história de mais de seis décadas de vida.

Após esta longa pausa, a que se vem juntar “períodos de encerramento dos anos Covid”, O Relento (re)abriu forte como sempre foi, “com casa cheia” e na ementa a oferta do costume, “mariscos cozidos ou grelhados, bifes e pregos”, conforme conta ao Boa Cama Boa Mesa o responsável à frente do espaço há 12 anos, depois de suceder ao pai, também ele de nome José Tomé.





Como “em equipa que vence não se mexe”, conforme considera José Tomé, também o interior da casa mantém “a mesma tradição e a mesma imagem, tudo está igual”.



Do enorme viveiro logo à entrada pode escolher o marisco mais fresco, como “Lagosta Nacional Cozida ou Grelhada” (€110/Kg), “Lavagante Cozido ou Grelhado” (€90/Kg), “Lagostins de Sesimbra” (€130), “Santola Nacional” (€40/Kg), “Camarão Real (Alistado)” (€85/Kg), “Camarão Tigre Gigante” (€80) e “Carabineiros Gigantes do Algarve” (€105/Kg), entre outros com preços a variarem de dia para dia. Na ementa encontra ainda propostas como “Amêijoas ´À Relento” (€20), “Casco de Santola Recheado” (€18), “Salada de Lagosta ou Lavagante” (€30), “Cadelinhas” (€20) e “Vieiras grelhadas” (€22).

Os bifes e os pregos são a par com o marisco as estrelas da casa, destacando-se o “Bife Especial À Relento” (€14,50), o “Prego de Vitela Grelhado ou À Relento” (€9,50) e “Prego Grelhado ou na Frigideira À Relento” (€7,50). Mas há também “Bife Hamburguês com Ovo e Batatas Fritas” (€9,50), “Salsichas com Ovo e Batatas Fritas” (€6) e “Omeletas”: “Simples” (€4,50), “Mista com Batatas Fritas” (€9,50), “Gambas com Batatas Fritas” (€10), “Queijo ou Fiambre com Batatas Fritas” (€9) e “Presunto com Batatas Fritas” (€9,50).

A cervejaria O Relento abriu pela primeira vez em dezembro de 1960, com alvará emitido no início de 1961. “Foi depois adquirida há perto de 30 anos por empregados do estabelecimento, sendo os proprietários do mesmo herdeiros desses. Eu estou â frente das operações desde há 12 anos após o falecimento do meu pai” conta José Tomé.

Ao longo destes nove meses de encerramento, a reabertura aconteceu a 6 de outubro. “Mantivemos tudo como estava, incluindo a equipa de colaboradores, e tendo em conta a afluência da primeira semana, com casa cheia todos os dias, só podemos estar gratos aos clientes desta casa que nos agraciaram com a sua presença e não esqueceram este emblemático estabelecimento de Algés”, congratula-se o proprietário.





A cervejaria O Relento (Avenida Combatentes da Grande Guerra, 10C, Algés. Tel. 214114063) está abertura de quinta a terça-feira (encerra à quarta-feira), entre as 12h00 e as 24h00.