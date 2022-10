Com banhos aromáticos e percursos sensoriais, conheça o TheVagar, o novo hotel em Belmonte que convida a abrandar

A antiga Casa da Chandeirinha, edificada pelo Conde de Caria, em 1946, renasce das cinzas, completamente renovada na infraestrutura, nos exteriores e no conceito. Na propriedade de 245 hectares, por entre a vegetação frondosa, encontra agora TheVagar Countryhouse, o alojamento de charme minimalista, onde o tempo parece ter parado.

A filosofia TheVagar é “slow-down hospitality”. Significa que é um lugar onde a hospitalidade é pensada para curar stress e ansiedade, para fazer desacelerar e aproveitar o tempo sem pressas. Aqui o contacto íntimo com a natureza é quase omnipresente. Existem vários trilhos para percorrer descalço, um dos quais, com 50 metros, mais conhecido como “percurso de pés descalços”, absolutamente sensorial, em que caminha sobre materiais sobrastes da obra e matérias vindas da natureza como pinhas, caruma, folhas, pedras e casca de pinheiro. São experiências autênticas permitem tirar partido deste lindo cenário de montanha e criar-se lembranças originais, de tempos bem vividos, de forma consciente.

Converse ao pôr-do-sol, junto à fogueira, enquanto toma um copo de vinho e olha a Serra da Estrela ou, se for madrugador, aproveite o nascer do sol para admirar o vale com tempo. Faça um piquenique com degustação de produtos regionais e tome muitos banhos de floresta que culminam em rios ou lagoas, aproveitando as águas límpidas para imergir em pleno na natureza. A presa da propriedade também convida a um revigorante banho de chuveiro em ambiente de floresta. Não perca a oportunidade de experimentar as banheiras de estilo retro, na Sala de Banhos Aromáticos, com salamandra a lenha, e no exterior. É mais uma imersão em águas milagrosas, neste caso aromatizadas com ervas da Serra como o alecrim, a lavanda ou a camomila. Na capela, além de celebrações, realizam-se massagens relaxantes e workshops, nesta fase inicial sobre “slow and soulful living”, mas também personalizados a pedido, sem nunca perder de vista o vale e sempre com salamandra a lenha a aquecer o ambiente e a criar uma atmosfera única.

“Sabemos que viver com (c)alma, nos dias de hoje, é um desafio e, por isso, criamos um retiro de paz, onde todos são bem-vindos”, indica André Pinto. “Estamos desejosos de começar a receber os nossos convidados e queremos acarinhar as Pessoas com as palavras mais gentis, mimá-las com os melhores produtos, surpreendê-las com a atenção ao mais ínfimo dos pormenores”, acrescenta Marta Domingos. Aproveite todos os momentos para relaxar. Tome o Chá das Cinco, com bolo caseiro ou biscoitos preparados na Casa, para saborear lentamente. Escolha o seu lugar predileto do TheVagar para o pequeno-almoço, seja na Casa Mãe, mas também no exterior, junto à piscina infinita com vista panorâmica, assim como no Jardim das Heras.

TheVagar Countryhouse tem decoração do atelier da talentosa e criativa Lígia Casanova. Dispõe de seis suites (a partir de €95), onde descansar por entre lençóis de algodão 100% português, com amplas varandas e panorâmicas sobre o vasto horizonte e para o céu estrelado. Organizam-se observações de estrelas, assim como de aves. Pergunte pelos passeios de jipe todo-o-terreno, pela propriedade e pelas visitas organizadas às aldeias históricas. Em breve, haverá atividades equestres para aproveitar os benefícios do contacto com os cavalos, como a redução do stress e o estímulo da criatividade.

As reservas para o novo hotel TheVagar Contryhouse (Serra da Esperança, Belmonte. Tel.916097415) estão disponíveis a partir de 15 de novembro.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!