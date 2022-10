Digital detox: Uma semana para relaxar no Algarve com tratamentos de luxo a preço de saldo

O fim das férias e a chegada do outono pedem o regresso dos momentos de bem-estar e conforto. É nesta época do ano que algumas das mais exclusivas unidades hoteleiras do Algarve se unem para proporcionar tratamentos e serviços para combater o stress que representa o regresso ao trabalho. E há já 12 anos que isto acontece.



Este ano a temática escolhida é “Digital Detox: Connecting Yourself to Welness”, que pela primeira vez inclui um tratamento de assinatura associado, a “Massagem Mente e Corpos Serenos” (€65), com a duração de 65 minutos, que pode ser feita em qualquer um dos espaços aderentes. Esta massagem exclusiva transmite “uma sensação de alívio profundo, ajudando a eliminar tensões musculares e a melhorar a circulação, purificando e regenerando o organismo”.

Associam-se à 12.ª edição da iniciativa Algarve Spa Week os hotéis Felicita’s Spa Palace, Felicita’s Spa Atlântico, 7Seven Spa, Lisvaýa Spa, Alma Spa, Osmos Wellness Center, Cascade Spa, Real Spa Therapy Olhão, Real Spa Therapy Albufeira e Wyndham Grand Algarve Spa.

Neles encontrará, a metade do preço habitualmente praticado, tratamentos e serviços como, “Spiruline Boost” (€40) e “Envolvimento de Algas Detox” (€55), no Alma Spa do Monte Santo Resort (Rua João Paulo II, Carvoeiro. Tel. 282321000); “Pró-Colagénio Anti-Aging” (€57) e “Experiência Elemis Spa” (€50) no Wyndham Grand Algarve (Avenida André Jordan, 39, Almancil. Tel. 289000300); “Viagem ao Havai - Massagem Havaiana” (€60) e “7Spa Circuito Terapêutico” (€17,50) no 7Seven Spa do Hilton Vilamoura (Rua da Torre d'Água lote, 4.11 1B, Quarteira. Tel. 289320950); e “Massagem de Relaxamento de Costas, Pescoço e Ombros” (€30) e “Floating Legs” (€45), no Cascade Wellness Resort (Rua das Ilhas, Lagos. Tel. 282771500).

Mas há mais, no NAU Salgados Palace (Herdade dos Salgados, Albufeira. Tel. 289244200) o Felicitás Spa Palace disponibiliza tratamentos como “Massagem Anti-Stress” (€42,50) e “Ritual Massagem de Sal” (€57,50); o Osmos Welness Center do VidaMar Resort Algarve (Rua da Boca da Alagoa, Lote 1, Guia) tem como sugestões, entre outras, “Massagem De-Stress” (€55) e “Massagem para dois com Banheira de hidromassagem” (€140); e o Grande Real Santa Eulalia (Praia de Santa Eulália, Albufeira. Tel. 289598000) propõe “Massagem Mística” (€65) e “Hidratação Facial Profunda com Rosa da Bulgária” (€60).

Para conhecer ao pormenor todos os locais aderentes e as ofertas disponibilizadas, consulte o site da 12.ª edição da Algarve Spa Week.