No Dão como na Toscana, nesta nova casa aberta ao enoturismo celebra-se a amizade, a família e o vinho

Está a caminho de completar cinco anos que a família Amorim se instalou nesta quinta secular que conta parte da história do Dão. Até agora, os vinhos Taboadella têm afirmado o potencial da região, uma das maiores promessas do país em termos vínicos. Com tanto ainda para desbravar, também no que respeita ao enoturismo, a casa senhorial, aberta recentemente ao público, é mais uma razão para uma visita prolongada.

Instalada na propriedade onde se renovam 42 hectares vinha, divididas em 26 parcelas, a Casa Villae 1255 é uma razão superior para visitar o espaço, aberto ao enoturismo, e se instalar com total privacidade e conforto com um grupo de amigos ou em família.

Com tons que aludem à região italiana da Toscana, no chão e na cor das paredes, mas bem recheada de mobiliário de época, objetos típicos da região, utensílios agrícolas, livros e burel, respira conforto, espaço e relaxamento, com espaços pensados para a total fruição do interior ou do amplo terraço, seja qual for a estação do ano. A paisagem, da vinha à montanha, invade as janelas da casa senhorial e expande-se no terraço, onde sofás acolhem longas conversas em fins de tarde e noites estivais. Também aqui, com vista sobre as vinhas e a adega, se fazem almoços de grupo sob reserva. Já as salas de estar e de jantar, onde sobressaem peças de arte assinadas por João Bruno Videira ou Sérgio Amaral, entre outros artesãos locais, convidam a serões de inverno à volta da enorme mesa, pronta a receber refeições regionais a pedido, e em redor do aconchego da lareira.

luis ferraz

Com sete quartos, todos com casa de banho, onde repousam os tradicionais cobertores de papa, uma manta tradicional da Serra da Estrela, produzidas pela Associação o Genuíno Cobertor de Papa de Maçainhas, ampla sala de jantar e de estar, cozinha para utilização livre, quarto das crianças, é apenas alugada na totalidade, por um mínimo de duas noites (€3000).

O serviço inclui pequeno-almoço, uma cesta de boas-vindas (com vinho, leite, granola, fruta da época, sumo de laranja, bolachas, queijo, salpicão, tostas, rebuçados, conservas, compotas e pão regional), serviço de limpeza, visita à adega e às vinhas, e a possibilidade de requisitar uma despensa repleta de produtos de mercearia regional para apoiar a estadia ou reservar várias experiências de enoturismo. Também é possível contratar um serviço de refeições completo, jantar privado com chef, aulas de yoga e pilates, entre outras propostas personalizadas.

A decoração do edifício com 720 m2, pontuada por artesanato local, mobiliário desenhado à medida e objetos antigos coube a Ana Vale, do gabinete ABProjetos.

luis ferraz

Cavaleiro ou Rapunzel?

A data da Casa Villae remete para os primeiros registos de uma família proprietária, embora na quinta existam diversos vestígios de vinificação no Dão, como o lagar, esculpido numa enorme pedra de granito que é um dos mais antigos e bem preservados da região, remontando à Era Monolítica, entre o século I e o V. Villae, que dá também nome a alguns dos vinhos produzidos nestes solos graníticos e abundantes em água, sob a viticultura de Ana Mota e a enologia de Jorge Alves, refere-se exatamente à comunidade organizada que aqui vivia, e para quem o vinho representava um pilar, parte do salário, sendo fonte de alegria e de rendimento.

Na torre da casa está instalado aquele que será o quarto mais mágico da habitação. Com beliches e camas individuais capazes de albergar 6 crianças, é um verdadeiro refúgio secreto à espera de ser explorado pela imaginação dos mais pequenos. Com amplo espaço para explorar lá fora, há muito para descobrir, entre as diversas árvores de fruto, as vinhas de castas autóctones, pinheiros mansos, sobreiros, carvalhos, cedros, tílias e eucaliptos, diversas aves, animais como toupeiras, javalis, raposas, esquilos e coelhos que vivem livremente e os vestígios de várias épocas que revelam a presença romana – e a produção de vinho à época – na propriedade.

A adega de aparência futurista, desenhada pelo arquiteto Carlos Castanheira com foco na sustentabilidade e no aproveitamento de materiais regionais, como a madeira reciclada e a cortiça, é um dos pontos altos da visita à quinta, localizada em Silvã de Cima. Outro, é a prova dos vinhos da casa na companhia de uma tábua de queijos e enchidos regionais. Mesmo que não fique a dormir, é possível visitar a vinha e a adega, com prova (desde €24), ou reservar um piquenique (preço sob consulta).

Ao domingo, a Quinta da Taboadella abre-se a passeios livres pela propriedade que podem ser complementadas com prova de vinhos (desde €18).

Ainda na Casa Villae é possível reunir pequenos grupos (entre 8 e 18 pessoas) para uma degustação de três momentos à moda do Dão (€50 por pessoa). A refeição pode acontecer na sala de jantar ou,quando o termómetro permitir, na ramada exterior, envolvida pela natureza e capaz de acomodar até 42 pessoas.

Outra experiência acontece na enorme varanda da adega, onde é servido, sob reserve, um brunch, para um grupo de, no mínimo, 14 pessoas (€40).

Ali perto fica um dos maiores emblemas locais, a vila de Penalva do Castelo, com diversas razões para explorar, entre as quais a secular Casa da Ínsua.

joão ferrand - fotografia lda

Localizada no planalto triangular da Silvã de Cima, entre o Vale do Pereiro e o Vale do Sequeiro, de onde se avista o sopé da Serra da Estrela, a Taboadella (Silvã de Cima, Satão. Tel. 961977676) está aberta de terça a sábado para visitas, embora se aconselhe reserva prévia.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!