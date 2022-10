Os peixes e os cortes de carne no carvão são os novos clássicos do Jardim da Luz

Da História fica o complexo urbanístico datado da segunda metade do século XVI, então localizado nos arrabaldes de Lisboa, e construído a mando da Infanta D. Maria de Portugal, filha do rei D. Manuel I e a rainha D. Leonor. Trata-se do Santuário da Luz constituído pelo Hospital de Nossa Senhora dos Prazeres, pela igreja de Nossa Senhora da Luz e o Convento masculino da Ordem de Cristo, este com três pisos.

Hoje, chama-se Carnide à freguesia onde se situa este conjunto edificado. Parte do edifício da igreja perpétua no tempo, já que a nave desabou aquando do terramoto de 1755. Pela mesma razão, o convento mantém apenas o piso térreo e, na segunda metade do século XIX, passou a pertencer ao atual Colégio Militar, que se instalou no hospital.

Em parte desse antigo convento, depois convertido nas cavalariças do Colégio Militar, instalou-se o restaurante Jardim da Luz. Inaugurado em março de 2003, tem, desde novembro de 2021, um novo proprietário e um novo gerente. As novidades estendem-se aos interiores, com melhorias evidentes, e à esplanada, espaços que, a médio prazo, serão submetidos novamente a melhorias. Da equipa permaneceram alguns dos empregados do restaurante, aos quais se juntaram outros, mais jovens, com a atenção ao cliente como principal requisito.

A ementa é praticamente a mesma. Há uma seleção de produtos nacionais e de outras latitudes, mas a qualidade é ponto assente. As entradas assim o ditam, como a “Salada de polvo” (€7,90), o “Prato de presunto” (€11,90), as “Gambas à guilho” (€14,90), a “Tábua de enchidos” (€17,90) ou as “Amêijoas à Bulhão Pato” (€22,90). Atente nos salgados (€1/unidade), particularmente as chamuças, com a fritura e o picante no ponto.

Os grelhados no carvão são a referência do Jardim da Luz e os pratos assim confecionados assumem-se como os clássicos da casa, a começar pelo peixe fresco. Nesta viagem de sabores marinhos é de comer os “Chocos com ou sem tinta” (€16,90), o “Bife de atum braseado à lagareiro” (€16,90), as “Lulas regadas com azeite quente e alho” (€18,50) ou as “Ovas grelhadas no carvão” (€18,50). Venha o “Bacalhau à lagareiro” (€19,90) ou o “Polvo à lagareiro” (€19,90), a “Posta de garoupa” (€27,90) e escolha entre o “Robalinho/douradinha escalado” (€14,90) e o “Robalo/Dourada grande” (€45 o kg/duas pessoas).

O cuidado a ter com a proveniência da carne também não é exceção, pois é fundamental escolher, com rigor, cada peça que vai à grelha. Destaque-se o “Naco do lombo na pedra” (€23,50), muito comum na restauração de Carnide, bem como o “Filé Mignon de porco grelhado com molho à Jardim da Luz” (€17,90) ou o “Bife da vazia à Jardim da Luz” (€18,60). À grelha vão ainda a “Alheira de caça mirandesa com legumes salteados” (€16,50), a “Posta fresca de alcatra” (€17,90) e as “Plumas de porco ibérico”(€19,50). Delicie-se com o “Churrasquinho misto de carnes” (€16,50) ou a “Picanha grelhada no carvão, com abacaxi” (€22,50). O “Bife da vazia” (€18,60) e o “Bife do lombo” (€23,50) têm o mesmo destino, assim como o “Tomahawk de novilho” (€59,50/duas pessoas) e o “T-Bone” (€49,50/duas pessoas). O passo seguinte? Escolher um dos quatro molhos à disposição e saborear cada pedaço.

Os arrozes caldosos são outra das atrações gastronómicas do Jardim da Luz. Sirva-se do “Arroz de gambas à Jardim da Luz” (€18,90) ou do “Arroz de garoupa com gambas no tachinho” (€19,50). A “Massada de Garoupa com gambas no tachinho” (€19,50) é outra das estrelas deste restaurante, já para não falar da “Açorda de gambas à Jardim da Luz” (€18,90).

Termine com “Mousse de chocolate” (€4,20), que, neste restaurante, é feita de maneira especial. Considere os clássicos “Pudim flan” (€4,20) ou o “Bolo de bolacha” (€4,20), ou deixe-se levar pelo “Bolo de chocolate” (€4,20).

A partir de meados de novembro, prolongue a refeição no Jardim da Luz (Largo da Luz, Quartel da Formação, Carnide, Lisboa. Tel.: 217156087), já que está prevista uma noite de fados todas as semanas. Quanto ao horário, o restaurante funciona diariamente, das 12h00 às 16h00 e das 17h00 às 23h00, e tem parque de estacionamento próprio a dois passos da entrada.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!