Na serra da Estrela, caminhada matinal inaugura Miradouro dos Piornos, a 1630 metros de altitude

A 1630 metros de altura, o novo Miradouro dos Piornos, o mais recente ponto de observação da serra da Estrela, oferece uma incrível vista panorâmica que dá a conhecer os efeitos da glaciação na paisagem. Deste ponto avista-se a Nave de Santo António, o planalto da Torre, os Cântaros, as moreias do Poio do Judeu e Alforfa, e também a lagoa do Viriato. Um impressionante espetáculo para os sentidos.





Implementado na vertente de um tor granítico, o Miradouro dos Piornos, cuja construção incidiu principalmente na adaptação às características do terreno e tentou minimizar o impacto ambiental, insere-se numa paisagem única e inspiradora moldada por antigos glaciares. O cuidado com que foi projectado resultou numa estrutura integrada de forma bastante harmoniosa, já aberta ao público, mas com inauguração oficial este sábado, dia 15 de outubro. E, nada melhor para oficializar a abertura do miradouro do que uma caminhada com partida marcada para as 9h15 no estacionamento de Piornos, na base do teleférico. Depois da inauguração do miradouro a caminhada segue até à Varanda dos Pastores, planalto adjacente às Penhas da Saúde, num percurso de cerca de duas horas. Neste ponto paragem convidam-se os visitantes a observar mais uma paisagem arrebatadora, desta feita sobre as aldeias de Cortes do Meio e Cortes de Cima, o vale do Fundão e ainda, a perder de vista, as serras da Malcata, do Açor e da Gardunha.

O Miradouro dos Piornos junta-se à também recente Varanda dos Carquejais, muito apreciada por quem procura as mais sublimes vistas de montanha. Deste ponto, localizado entre a cidade da Covilhã e as Penhas da Saúde, é possível ver a superfície plana da Cova da Beira e no fundo da encosta a Covilhã que se prolonga até à base da montanha, onde começa a elevação da serra da Estrela.

Com esta inauguração, o município da Covilhã reforça a Rede de Miradouros, que inclui, agora, um total de cinco locais de contemplação.

