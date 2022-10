Com terraços virados para o Douro, esta nova casa de campo conta uma história com mais de 200 anos

Há muito tempo que as quatro paredes, modificadas ao longo dos mais de 200 anos de história da quinta, ao sabor, gosto e necessidades dos diversos proprietários, pediam uma renovação. Pensada há vários anos, materializou-se por fim este verão com a abertura da The Vine House, uma guesthouse perfeita para estar em comunhão com o Douro, as vinhas, a paisagem, o silêncio e os bons vinhos que crescem em redor, na Quinta de São Luiz. Aberta em 2020 para o enoturismo, oferece agora uma casa cheia de memórias, onde por toda a parte há fotografias antigas, a preto e branco, com momentos marcantes do passado histórico da propriedade.

Numa atmosfera intimista e campestre, a grande maioria dos 11 quartos (desde €120), que adotaram nomes de parcelas da quinta – como Lobata, Galeira ou Alegria, contam com amplos terraços debruçados sobre o rio e a paisagem, de onde não apetece sair. Alguns são comunicantes, de modo a facilitar as estadias em família. Os interiores, com apontamentos bordeaux, estão decorados em tons claros, com madeiras suaves e beges a deixar todo o protagonismo à paisagem que se impõem através das parede envidraçada.

Tanto a sala de estar, onde se destacam as vigas de madeira, como a de refeições, aludem à ruralidade sofisticada da casa de campo, mantendo os tons claros nas madeiras e elementos de decoração, sempre com destaque para as emblemáticas fotografias a preto e branco.

Da N222 ao topo de São Luiz

A estadia, para já sem pequeno-almoço, que pode ser solicitado com antecedência e é servido num cesto de piquenique à porta do quarto, inclui passeio livre pela propriedade ou visita guiada pelas vinhas, adega e loja, com prova. Um dos circuitos disponíveis inclui um passeio pela vinha Romilã, a visita à Casa do Alambique e ainda a Capela de Santa Quitéria. Seja ou não hóspede da The Vine House, pode ainda optar por fazer apenas uma prova de vinhos no Terrace S. Luiz, e desfrutar de uma panorâmica ímpar sobre a paisagem duriense (desde €14).

Mediante reserve previa, também é possível solicitar um piquenique para fazer entre os 125 hectares da Quinta de São Luiz, 90 plantados com vinha, e berço da marca Kopke, nascida em 1638 e mais antiga casa de vinho do Porto, que ao longo dos anos se notabilizou pela produção de vinhos do Porto Tawny, brancos incluídos.





Mas nestes socalcos, nascem também diversas referências de distintos vinhos DOC com a chancela do enólogo da casa, Ricardo Macedo. Destaque para as edições limitadas que chegam agora ao mercado depois de vários anos de estágio. É o caso do Quinta de São Luiz Vinhas Velhas Grande Reserva Tinto 2018 e do Quinta de São Luiz Vinha Rumilã Grande Reserva Tinto 2017, a par da nova edição Winemaker’s Collection Folgazão& Rabigato, o Grande Reserva Branco 2018, todos reflexo desta casa duriense.

Inserida na Quinta de São Luiz (N222, Adorigo, Tabuaço), a The Vine House abriu a 23 de julho de 2022.

