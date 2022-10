“Brunchar” sabores do mundo e ver a vida cor-de-rosa em Lisboa

É impossível não abrir os olhos de espanto ou não sorrir quando se entra no Machimbombo. Bancos, mesas e paredes cor-de-rosa, mas também néon e bolas de luzes a rodar mesmo durante o dia, despertam os sentidos para uma viagem à mesa, gustativa, mas também cromática. Fica na Calçada do Combro, em Lisboa, e é uma criação do casal Márcio Duarte e Jennifer McFarlane.

Vieram para Lisboa por motivos profissionais e juntos abriram o Machimbombo. “Criámos tudo juntos - desde o conceito à carta, à arquitetura do espaço”, revelam Márcio Duarte e Jennifer McFarlane. “O projeto nasce de um pastiche das nossas referências estéticas, experiências, do tempo que passámos nos Estados Unidos e em Berlim, de tudo o que gostamos e queremos partilhar com os outros”, contam.

Para um “saborzinho” a Espanha, prove um incontornável das viagens ao país vizinho, “Pan Tumaca” (€5), tosta servida com molho de tomate, alho, sal marinho fumado e um ovo no ponto. Segue um “Cheese-Tastic” (€7), sanduíche com queijo grelhado, kimchi, picles e maionese picante. Os ovos têm papel predominante na ementa e, para além de nesta sanduíche de queijo entrar também uma omeleta, a fazer lembrar as antigas sanduíches de ovo da infância, podem-se pedir ovos escalfados (€1,2) ou mexidos (€3,2) e ainda uma proposta da Alemanha, “The Guten Morgen” (€6), ovos cozidos servidos num copo com Pretzel, manteiga salgada caseira e mostarda com mel.

“Comprámos galinhas numa quinta no Montijo para garantirmos a qualidade dos nossos ovos”, revelam. “Uma das nossas prioridades era não incluir carne ou peixe na carta e assegurar que todos os nossos produtos eram orgânicos, comprados na origem, que tivessem muita qualidade”, explicam ainda. A viagem continua com “Califórnia Dreaming” (€11), tosta de pão sourdough, ovos escalfados, feta, sriracha, tomate cherry e húmus de beterraba com muitos cominhos. Rume ainda ao México, com o “Mexcellent” (€9), tacos com ovos ou tofu, feijões, abacate, cebola em pickle. Existem sempre opções 100% veganas, tanto nas comidas como nas bebidas.

Entre as sobremesas favoritas de quem visita a casa estão as panquecas cor-de-rosa “Pretty in Pink” (€8), com leite rosa de manteiga, iogurte de coco, bagas goji e frutos vermelhos, e os waffles de matcha “Taste of Tokyo” (€10). Para quem é fã de granola não perca “The Wisest Choice” (€5), granola e iogurte de coco caseiros, bagas frescas da estação e xarope de agave.

As bebidas foram pensadas para harmonizar tanto com os pratos como com o espaço, a começar pela fresca, rosada e adocicada “Água de hibisco”. Entre cocktails, feitos em colaboração com o bartender Wilson Monteiro, existem os “Clássicos do Machimbombo” como o “Lisbon Mule” (€9), vodka, ginja, eucalipto e cerveja de gengibre, ou o “Pisco Disco” (€10), pisco infundido com ananás grelhado, mezcal Casamigos, limão, soda e clara de ovo ou vegano. Dos “Especiais da Casa” experimente o “Frickin Sour” (€9), com folha de figueira fundida em whiskey, xarope de figos secos, limão e clara de ovo, ou o “Pie Pie Baby” (€9), com pisco infundido com canela, maçã e limão. “Adoramos a ideia de abrir ao meio-dia e servir o pequeno-almoço para quem veio beber um copo ao nosso bar à noite”, dizem Márcio Duarte e Jennifer McFarlane.

Termine com o café. É o premiado Majada, proveniente das áreas vulcânicas de El Salvador, apenas disponível no Machimbombo a nível nacional. Tem um aroma muito peculiar e é servido com pau de açúcar caramelizado salientar o sabor.

O brunch do Machimbombo (Calçada do Combro, 87, Lisboa. Tel. 938480411) acontece de terça a domingo, mas o bar funciona todos os dias. Pode levar o seu animal de estimação porque é pet friendly.

