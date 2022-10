Paraíso de relaxamento, novo enoturismo revela o Douro ancestral e autêntico

Entre os socalcos do Alto Douro Vinhateiro, acabam de abrir ao público as 13 casas do Vila Marim Country Houses. Localizada no concelho de Mesão Frio, a nova unidade de enoturismo pertence ao Grupo Terras & Terroir, que integra já a Quinta da Pacheca, a Caminhos Cruzados, a Quinta do Ortigão e a Quinta S. José do Barrilário. Em regiões e terroirs muito distintos, têm como denminador comum o facto de a vinha e o vinho estarem sempre presentes.

As 13 casas do Vila Marim Country Houses (a partir de €190), de diversas tipologias e totalmente equipadas, prolongam para dentro de portas a atmosfera rural da propriedade. Ao longo de dois hectares, cada casa desfruta de vistas panorâmicas, seja sobre os jardins, as vinhas, ou as árvores de fruto. As variadas tipologias permitem que cada casa se adeque a diferentes estadias, sejam elas a dois, em família ou para um grupo de amigos.

“Esta é uma unidade que nos permite chegar a clientes que procuram uma outra perspetiva do Douro, mais ancestral na ambiência e na localização, mais recolhido, mas muito autêntico. Quase nos faz recuar no tempo e é um verdadeiro paraíso de relaxamento”, revela em comunicado o Grupo Terras & Terroir, detido pelos empresários Álvaro Lopes, Maria do Céu Gonçalves e Paulo Pereira, para quem a abertura do Vila Marim Country Houses sublinha o “potencial enoturistico do País, um produto diferenciado, com forte atratividade, muito emocional e com grande capacidade de fidelização”.

As Vila Marim Country Houses são o ponto de partida ideal para a descoberta do Douro Vinhateiro. Nas proximidades encontram-se miradouros sobre a paisagem, como os de Barqueiros, Donsumil, Senhora da Piedade ou São Silvestre, ou as praias fluviais que convidam a um mergulho nos dias quentes, como a Praia Fluvial da Rede ou do rio Teixeira. Destaque, ainda, para o Castro Céltico de Cidadelhe, marco da presença do Império Romano no Douro.

As Vila Marim Country Houses (Rua de S. Mamede, Vila Marim. Tel. 254331229) estão batizadas com o nome da freguesia onde se situam, a cerca de cinco quilómetros da sede do concelho de Mesão Frio, 15 quilómetros da Régua e 100 quilómetros do Porto.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!