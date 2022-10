Novo restaurante do chef Kiko em Lisboa funde gastronomias do México e do Japão

Abriu portas na última semana de setembro, mesmo frente ao miradouro de São Pedro de Alcântara, ao Bairro Alto. É a mais recente e, provavelmente, a mais ousada aposta do mediático chef Kiko Martins, um apaixonado pelos sabores do mundo. Assim que nos aproximamos da porta, percebemos pelas cores da fachada, em verde e azul turquesa, que algo de “caliente” se passa. Entramos no novo restaurante Las Dos Manos e confirmamos o mundo de cor que ali se vive.

Ao fundo, na parede, duas imagens saltam à vista e denunciam o universo em que nos encontramos: Frida Khalo e uma gueixa, frente a frente, transportam-nos para a essência do local, uma cozinha de fusão entre a gastronomia mexicana e japonesa como, aliás, a placa “Mexico meets Japan” indica logo à entrada. Esta combinação, que ao início começou por soar estranha ao chef, acabou por tomar forma em muitas horas de testes. “A ideia inicial era fazer um restaurante mexicano ‘A Level’, mas, a meio dos testes, percebi que era engraçado dar umas tonalidades japonesas aos pratos”, começa por explicar Kiko Martins. “De imediato comecei a fazer testes mentais e a perceber que num ‘aguachile’ ficaria bem uma técnica de sashimi ou temperos asiáticos como a soja, o saké ou o yuzu, e também se as combinações fariam sentido em termos da perceção do público”, explica. E a resposta foi um rotundo sim. “Achei que poderia ser um bocadinho arriscado, mas porque não fazê-lo? Só cá estamos uma vez e acho que vale a pena aproveitar”, deende. E assim nasceu o restaurante Las Dos Manos, onde, na decoração, catos convivem com barris onde eram transportados os sakés, e, na cozinha, a tradicional “Robata” funciona lado a lado com o espeto “Al Pastor”.

Logo à entrada do novo restaurante La Dos Manos, com 37 lugares - 16 dos quais em duas barras com oito lugares cada, onde se assiste à confeção e “montagem” dos pratos -, existe um bar de cocktails onde também pode experimentar sabores dos dois países na mesma bebida, como acontece na “Sakurita” (€13,60) ou na “Las Dos Manos Sour” (€13,80).

Na hora de comer, a variedade é grande. O menu abre com quatro opções de tacos, onde o clássico “Al Pastor de secretos de porco preto e ananás” (€7,30) encabeça a lista. “Temos o nosso espeto com barriga e secretos de porco preto, que fazemos como no México”, explica Kiko Martins. Há ainda o taco de “Pato confitado e laranja” (€8,20), o de “Tempura de camarão black tiger com panko e maracujá” (€8,40) e o de “Rabo de boi ‘12 horas’ e ovo de codorniz” (€9,30).

Seguem-se os aguachiles, “prato muito fresco e aromático, basicamente um primo do ceviche peruano, onde introduzimos alguns produtos e técnicas japonesas”, conforme explica o chef. Estão disponíveis seis opções, entre as quais, “Salmão braseado com abacaxi e yuzu” (€21,80), “Tataki de lombo de atum e edamame” (€23,70) e “Sashimi de lírio e gamba do Algarve” (€22,40). Nas tostadas destaque para a de “Tártaro de salmão e gamba do Algarve” (€8,40), a de “Sashimi de lírio com abacate e ponzu” (€9,70) e a de “Barriga de atum” (€14,30).





As quesadillas não podem faltar, com duas opções de autor na ementa, “Chouriço Bellota, feijão preto e cheddar” (€9,80), e “Tempura de camarão mozzarella e aioli” (€10,30). A fechar o menu faz-se o elogio à carne e à comida de conforto, com quatro sugestões: “Tonkatsu de barriga de leitão e arroz yakimeshi” (€29,80), “Tonkatsu de rabo de boi confitado e arroz yakimeshi” (€31,60), “Yakitori de picanha” (€32,70), e, a grande estrela e especialidade do novo restaurante: “Yakitori de Kobe” (€167,80).



Para fechar, escolha entre três sobremesas: “Churros com doce de leite, milho, granizado de lima e tequila” (€8,60), “Chocolate ‘picante’” (€9,40) e “Flan de 3 leches com gelado de goiaba” (€8,80). Para quem deseja provar um pouco de pouco de tudo e conhecer melhor a oferta do restaurante tem à disposição o menu de degustação “Las Dos Manos” (€66,70), que inclui cinco pratos e uma sobremesa.

O restaurante Las Dos Manos (Rua S. Pedro de Alcântara, 59, Lisboa. Tel. 215897269) está aberto todos os dias das 12h00 às 23h30.

