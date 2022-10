Turismo rural junto ao rio Tâmega esconde "ninho de amor" em sobreiro centenário

Os proprietários chamam à Casa do Rio, um pequeno pedaço de paraíso natural intocado. E acrescentam, destacando, que esta nova unidade de alojamento em Mondim de Basto, está rodeada de uma paisagem inigualável de montanhas e palácios brasonados embebidos em socalcos de vinha. Para confirmar tais atributos, basta cruzar o portão da propriedade. Fica à vista a casa principal, os lodges e os bungalows, bem como o verde que suavemente cobre o espaço e se mistura com o Tâmega, que atravessa a propriedade.

A Casa do Rio é um projeto de turismo rural de natureza, na freguesia de Atei, sonhado por Álvaro e Sofia, os anfitriões. Erguido no meio de seis hectares cuidadosamente preservados, que terminam no rio Tâmega e na praia fluvial, a quinta esconde locais únicos, trabalhados artesanalmente pelos proprietários, como o “ninho de amor” encaixado num sobreiro centenário, onde também se encontra um baloiço, a casa das massagens, a fogueira de inspiração celta e a “Gardénia”, a pequena piscina exterior aquecida esculpida em pedra e com vista para o imponente Monte da Senhora da Graça. Recenetemente foi cosntruído outro baloiço de madeira literalmente em cima do rio. Depois, há ainda árvores de fruto, flores e aromáticas de todas as espécies, os produtos locais com que os hóspedes são brindados nos cabazes de pequeno-almoço, e, claro, os animais da quinta. O “Rio” é o gato que já se tornou a mascote da casa, o “Tobias”, o burro de origem açoriana, sem esquecer o “Amadeu” e o respetivo rebanho.

Na Casa do Rio há três tipologias de refúgio. Na casa principal, vai encontrar as suítes (a partir de €90) Tília e Melissa, indicadas para duas pessoas numa estadia curta. Os lodges são ideais para duas ou quatro pessoas numa estadia de maior duração e total autonomia, com os aromáticos nomes de Alecrim, Jasmim, Lavanda e Camomila. Fora da casa, imersos na natureza, ficam os bungalows (a partir de €160). Cada bungalow tem uma identidade muito exclusiva. Janelas panorâmicas, varanda sobre o rio e total fusão com a natureza são alguns dos traços de personalidade do Miradouro, do Varandim e do Sunset.

Há, na Casa do Rio, experiências de fim de semana para dois, ou em família. As sugestões de atividades passam pelos trilhos de natureza, pelo aluguer de bicicletas para partir à aventura, visitas e passeios de jipe às Fisgas de Ermelo ou ao monte da Senhora da Graça. Para que pretende aproveitar a propriedade, há churrascos ao por do sol, mergulhos nas águas do rio, ler à sombra de um amieiro, saborear uma refeição com vista sobre o Tâmega, mergulhar nas águas límpidas e cristalinas da cachoeira, percorrer os jardins e recantos, relaxar nos baloiços e colher produtos biológicos à disposição numa pequena horta.

Aberto desde 2020, a Casa do Rio (Rua do Rio 934, Mondim de Basto. Tel. 912596003) obriga a uma reserva mínima de duas noites.

