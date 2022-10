Pela primeira vez, há um bar português na lista de 50 melhores do mundo

Sete anos depois do início do projeto e com uma mudança de morada na primavera do último ano, o Red Frog, localizado no número 66 da Praça da Alegria, em Lisboa, acaba de conquistar, pela primeira vez, um lugar na lista “The World’s 50 Best Bars”. Ao alcançar a 40.ª posição deste prestigiado ranking, o Red Frog torna-se no primeiro bar português a ser distinguido entre os 50 melhores do mundo. “Abrimos as portas do Red Frog com o objetivo de integrar os The World 50 Best Bars. Mais do que uma ambição, pelo que representa a nível de impacto mediático ou de aumento de número de reservas, entrar nesta lista era definir a fasquia de qualidade, inovação, criatividade e consistência com que queremos pautar o nosso trabalho”, refere Emanuel Minez, co-fundador dos bares Red Frog e Monkey Mash. Paulo Gomes, outro dos sócios acrescenta: “Este prémio vem contribuir para uma maior visibilidade do trabalho minucioso que temos desenvolvido no Red Frog, a nível técnico, a nível de experimental, onde cada cocktail que incluímos na carta tem uma história a contar”.

Fundado em 2015, na Rua do Salitre, em Lisboa, inspirado nos bares clandestinos que surgiram nos Estados Unidos nos anos 1920, durante a Lei Seca, o speakeasy bar Red Frog tem já um “longo” historial de presença nesta lista, cujo painel de jurados é composto por mais de 650 especialistas do panorama mundial do setor dos cocktails. Assim, o bar lisboeta entrou para o ranking pela primeira vez em 2017, ficando num discreto 92º lugar, mas, no ano seguinte, foi logo reconhecido como um dos “50 Best Discovery”, lista que inclui os melhores bares e restaurantes revelação a nível mundial. Desde então tem marcado presença regular na lista geral “The World’s 50 Best Bars”, tendo no ano passado conquistado a 67ª posição.

jorge simão

A pandemia e uma nova casa

Em 2021, na sequência da pandemia, o Red Frog mudou de morada e renasceu integrado no já existente Monkey Mash, gerido pela mesma dupla de fundadores. Mantém-se o ambiente, quase clandestino, as reservas, o exigente código de conduta (ou regras da casa) e os cocktails de assinatura de Paulo Gomes. “Recorremos às técnicas modernas e atuais, capazes de criar cocktails tão inovadores, memoráveis e provocar novas experiências inesquecíveis. Com base nos velhos gostos da nossa terra, pretendemos dar a provar ingredientes que nos ligam às tradições e à cultura do nosso país, sem esquecer a nossa missão global: a sustentabilidade do meio ambiente”, explica-se na apresentação do Red Frog, onde também se pode ler: “Através de um processo de “desconstrução-reconstrução” com modernas técnicas de laboratório e de cozinha moderna, pretendemos ajustar e modernizar sabores para um palato moderno e diferenciado”. A oferta do Red Frog integra também alguns snacks, dos queijos ao presunto, e das bolinhas de alheira de caça ao prego de atum e ao katso sando, de vazia dos Açores.

(Re)Viver o universo dos cocktails

A carta de cocktails, batizada de (Re)Viver, apresentada aquando da reabertura do Red Frog na nova morada, revisita os clássicos da casa, com a garantia de diversas reinterpretações. “Não pense que tudo será como dantes”, avisa-se antes do menu seguir por alguns dos cocktails de autor, que deram fama a este bar, como “Red Potion”, o maior sucesso da história do Red Frog, “Star Fizz” e "Popcorn’n’oil”, ou os “clássicos (re)visitados”, que incluem cocktails envelhecidos em cascos.

O Red Frog (Praça da Alegria, 66 B, Lisboa. Tel. 215831120) funciona todos os dias, por reserva, das 18h00 às 02h00, exceto domingo e segunda-feira, dias de descanso da equipa.