Eleita a Melhor Marina Internacional de 2022, Vilamoura promove turismo acessível

Esta é já a sexta vez que a Marina de Vilamoura é reconhecida como Melhor Marina Internacional pela The Yacht Harbour Association, tendo conquistado o prémio, destinado a marinas com cinco âncoras, em 2015, 2016, 2017, 2019 e 2021. A distinção foi revalidada este mês durante o Southampton International Boat Show 2022. Para além da vertente náutica, Vilamoura é reconhecidamente um dos maiores empreendimentos de lazer do Algarve e um dos destinos turísticos mais importantes em Portugal e na Europa. O território integra hotéis de luxo, vilas e apartamentos, bem como uma extensa infraestrutura de serviços, restaurantes e lojas, duas praias, vários campos de golfe, clube hípico e de ténis, uma escola internacional e vários espaços verdes.

Neste contexto, a Vilamoura World, a entidade master developer deste destino de lazer tem apostado também na promoção do turismo acessível, com o projeto a chegar ao lote de finalistas do PNT – Prémio Nacional de Turismo, na categoria de Turismo Inclusivo. Há três anos que uma aplicação móvel orienta invisuais e pessoas com mobilidade reduzida, que se deslocam nas praias e Marina de Vilamoura, através de indicações de voz. Inclusive Vilamoura – A city guide for All, é o nome da aplicação dota Vilamoura de uma ferramenta singular que auxilia pessoas com deficiência visual e com dificuldade de mobilidade, apoiando a deslocação e o relacionamento com a área envolvente.

Para tornar este serviço possível foi feito o mapeamento dos espaços públicos de Vilamoura, através de tecnologia GPS complementada com a tecnologia beatcon. A aplicação móvel, acessível a qualquer portador de um telemóvel, orienta os turistas com necessidades especiais, nomeadamente invisuais e pessoas com mobilidade reduzida, através de indicações de voz ligadas a sensores. Informações como casas de banho, restaurantes ou outras infraestruturas, serão dadas à passagem pelos locais. Esta ferramenta foi desenvolvida no âmbito de uma parceria constituída entre a Inframoura e a Marina de Vilamoura.

A Inclusive Vilamoura – A city guide for All, foi um dos projetos finalistas do PNT - Prémio Nacional do Turismo, uma iniciativa do Expresso e do BPI, na categoria de Turismo Inclusivo.