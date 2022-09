Primeiro a farinha, depois a água… Em Seia, Museu do Pão celebra 20 anos

Local de paragem para milhares de turistas que visitam a serra da Estrela, o Museu do Pão, no concelho de Seia, celebra 20 anos no dia 26 de setembro. É considerado como uma das maiores referências da museologia em Portugal e ostenta o estatuto de maior complexo dedicado ao tema em todo o mundo. Com abordagens para todas as idades, este espaço museológico privado, promove “uma experiência multissensorial sobre o património do pão português” e está de portas abertas a todos: “os que revivem memórias e desfrutam da nostalgia de outros tempos e os que se deleitam com a história e as atividades, cultivando a vontade de aprender”. Aberto de terça-feira a domingo, das 10h00 às 18h00, o Museu do Pão divide-se em várias áreas, entre as Salas Expositivas, o Bar-Biblioteca, a Mercearia, o Atelier, o Carrossel e o Restaurante.

O vigésimo aniversário do Museu do Pão (Rua de Santana, Quinta Fonte do Marrão, Seia. Tel. 238310760) assinalado com a apresentação da primeira edição de um prémio que será atribuído trienalmente a três áreas disciplinares: Nutrição / Alimentação, Engenharia Alimentar e História e outras Ciências Sociais. Em 2022, o âmbito do prémio é Nutrição / Alimentação e podem candidatar-se investigadores que sejam autores de dissertações validadas de mestrado ou de tese de doutoramento, apresentadas em instituições de ensino superior em Portugal e que se enquadrem na área temática anual do prémio. As condições de participação e o regulamento podem ser consultados AQUI.

Para abrir o apetite para uma visita (€5), que também pode ser guiada, destaca-se a sala do Ciclo do Pão, que reconstitui o antigo ciclo tradicional do pão português em contexto histórico, através de 14 painéis ilustrados, a que se juntam as alfaias e os utensílios que atestam que fazer pão é originalmente um processo muito artesanal. Esta viagem no tempo prolonga-se na Mercearia, onde o visitante “se deliciar com o cheirinho de pão acabado de fazer”, do pão de trigo com chocolate ao pão de aveia, trigo simples e centeio, à broa de milho branca e amarela. Para os mais novos, o Carrossel é obrigatório. Mandado construir propositadamente para este espaço com a temática do Pão foi fabricado pelo mesmo construtor do carrossel da Torre Eiffel em Paris e é “uma homenagem às memórias de infância de cada um de nós”. Basta subir e viajar… Já no Atelier assista à produção “do delicioso pão artesanal”, que abastece o Restaurante, o Bar e a Mercearia do Museu do Pão. “Mais do que reproduzir antigas receitas, a preocupação é a de renovar e reinventar, garantindo a qualidade e a identidade do pão. Todos os meses é criado um novo pão que desafia o palato dos visitantes”, explicam os responsáveis do grupo O Valor do Tempo, proprietário e gestor do espaço.

Sempre muito procurado, o Cenae - Restaurante do Museu do Pão (Tel. 238310760), aberto ao almoço de terça-feira a domingo (jantares apenas ao sábado) assume-se como “um verdadeiro centro de investigação gastronómica onde se redescobrem os antigos – e sempre nobres – sabores tradicionais portugueses”. É também uma montra aos produtos da região da serra da Estrela. Conte com Peixinhos da horta, Pataniscas, Favas com presunto ou enchidos vários, nas entradas. Depois, todos os dias estão disponíveis, um prato de carne e um prato de peixe. Como exemplos ficam Bacalhau confitado, Polvo à lagareiro, Arroz de tamboril, Açorda de Borrego, Javali assado com migas, Borrego DOP assado no forno, e Bochecha de Porco Preto. Nas sobremesas desfilam Arroz doce, Leite-creme, os regionais carolos e o obrigatório Pudim de Pão. O queijo Serra da Estrela DOP da Quinta da Lagoa é incontornável.

