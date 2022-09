É tempo de viver a tradição na azáfama das vindimas na região do Dão

Entre a apanha dos cachos ao engarrafamento, há muito por descobrir, sendo que, em algumas quintas, é possível ser um participante ativo da colheita de 2022. Casa de Santar, Caminhos Cruzados, Julia Kemper Wines, Quinta de Lemos, Quinta Madre de Água, Quinta da Taboadella e Soito Wines estão agora a viver esta tradição única do mundo do vinho.

Viver os costumes da Família Lemos

A Família Lemos abre as portas a todos aqueles que pretendam viver a tradição das vindimas e desfrutar das paisagens vinhateiras únicas do Dão, a região demarcada de vinhos de mesa mais antiga do país. Visite a Quinta de Lemos, faça a prova de vinhos acompanhada com petiscos e entre na experiência de vindima, incluindo apanha da uva e pisa de uva no lagar. O programa é válido de segunda a sexta-feira. Os interessados devem reservar com 48 horas de antecedência (€100; €50, dos 13 aos 18, e gratuito até aos 12 anos). Esta é uma ótima oportunidade para conhecer o trabalho do produtor na valorização das castas e dos vinhos desta região, tal como a oferta gastronómica do restaurante Mesa de Lemos, a cargo do chef Diogo Rocha, premiado sete vezes com o “Garfo de Ouro” pelo Guia Boa Cama Boa Mesa e o único com uma estrela Michelin na região centro de Portugal. O pairing da degustação é feito com azeite e vinhos da Quinta, todos com assinatura do enólogo Hugo Chaves. Inscrições AQUI.

Quinta de Lemos, Passos de Silgueiros, Silgueiros Tel. 232951748

Há festa na Caminhos Cruzados

O produtor beirão Caminhos Cruzados, sediado em Nelas, convida a viver a fascinante realidade das vindimas até ao final do mês de setembro. Esta é a época maior de todas as regiões vinícolas, o corolário de um ano de atividade agrícola, vivido em festa e na esperança de que o Dão e a Caminhos Cruzados, em particular, possam brindar com excelentes vinhos. A Caminhos Cruzados tem à disposição três programas para experienciar as vindimas. O mais alargado - e com mais atividades - começa pelas 10h30 com uma receção feita de vinhos, sumos, frutas, queijos, enchidos e bolas regionais. Após o “aquecimento”, parte rumo à vinha, equipado com t-shirt alusiva à vindima deste ano, tesoura, chapéu e balde para uma hora de trabalho de campo. Finda a vindima, visita à adega, passando pela receção, prensagem, vinificação e sala de estágios. O programa termina com o almoço tipicamente regional na adega, harmonizado com os vinhos do produtor (€75). Uma segunda proposta, inclui igualmente um pequeno-almoço de boas-vindas, participação de campo na vindima e visita à produção e contempla uma prova de três vinhos (€45). Existe ainda uma experiência mais curta, que comporta vindima, visita e prova (€35). Inscrições AQUI.

Caminhos Cruzados, Quinta da Teixuga, Estrada Municipal Algeraz, Carvalhal Redondo, Nelas. Tel. 232940195

Quem é o campeão da “Pisa a Pé”?

Na Quinta do Soito, onde se produzem os vinhos Soito Wines, o ponto alto da experiência acontece com a competição de todos aqueles que desejam ser considerados os campeões da “Pisa a Pé”. Todos podem participar nesta competição, basta inscreverem-se. Este é apenas um momento de uma experiência na vindima que começa pelas 9h30, inclui colheita da uva na vinha, visita guiada à adega, onde acompanha o processo de vinificação, e seleção das melhores uvas, para ficar a conhecer todos os passos até à fermentação. É então tempo de desfrutar da natureza e degustar alguns vinhos da quinta, harmonizados com produtos da região (€60 - mínimo de duas pessoas; crianças entre os 7 e os 11 anos €30). Quem quiser ir mais longe, deve então alistar-se na “Pisa a Pé”, um desafio ideal para se divertir entre família ou com amigos (custo adicional de €10, sujeito a disponibilidade). Inscrições AQUI.

Quinta do Soito, Tibalde Fornos de Maceira Dão, Mangualde. Tel. 919185700.

joão ferrand - fotografia;lda

Vivências numa adega, em fusão com a natureza e cuidado com a sustentabilidade

É um projeto recente na região. Foi idealizado em harmonia e forte interligação com a natureza, tendo em conta os pressupostos de sustentabilidade e a tradição da região. Na Quinta da Taboadella, experienciar a vindima é sentir e conhecer a vida no campo, participar no corte das uvas e assistir à vinificação na adega, um projeto de arquitetura assinado por Carlos Castanheira. Sempre acompanhado pela equipa, há tempo para provar os vinhos Villae e, logo a seguir, relaxar e usufruir de uma merenda num recanto especial, em contacto com a natureza ou na varanda da adega. A Taboadella integra uma mancha única de vinha de 40 hectares, situada entre o Vale do Pereiro e o Vale do Sequeiro, marcada por um planalto triangular com altitudes entre 400 e 530 metros. A parcela tradicional não é regada, utiliza um sistema sustentável de viticultura de sequeiro, perpetuando a tipicidade das parcelas em produção integrada. Vale a pena conhecer e sentir esta vinha e claro provar os vinhos desta Quinta. A experiência está disponível de terça a sábado (€50). Inscrições AQUI.

Quinta da Taboadella, Silvã de Cima, Satão. Tel. 967116877.

Aqui, a prova faz-se em plena vinha



O programa de vindima dá pelo nome de “Há Prova na Vinha” e inclui a experiência das vindimas na Quinta do Cruzeiro, onde se produzem os vinhos Julia Kemper. Prove dois vinhos, com degustação de pão regional e azeite da produtora. Tudo acontece na vinha onde a vindima é realizada (€35 - mínimo 2 pessoas). Se a vindima em curso for a das uvas tintas, os visitantes são convidados a experienciar a pisa das uvas nos lagares, com um custo suplementar (€20). A quinta fica localizada num planalto e possibilita viver as vindimas cercado pelas montanhas da região do Dão, entre pinheiros e oliveiras. Produz vinhos desde tempos imemoriais, desde a Idade Média, segundo a tradição oral que remonta à lagareta da vinha do Cipreste (Casa da Balsa), ou mesmo desde a civilização romana, com vestígios ali próximos em Mangualde. Inscrições AQUI.



Quinta do Cruzeiro, Oliveira, Mangualde. Tel. 918133592.

Em Vinhó, colher as uvas com vista para a Serra da Estrela

Na Quinta Madre de Água, entre na adega e participe em todo o processo de vinificação: seleção da uva na mesa de escolha e/ou a pisa a pé nos lagares e siga para a mesa, onde, pelas 12h30, aguarda um almoço temático. Conheça a propriedade e aproveite a vista para a Serra da Estrela. É um dia inteiro para sentir o vibrar da vida na vinha que termina com uma degustação de vinhos e queijos. A experiência (€60) começa pelas 10h00, com a receção e entrega do kit de vindimas. Para os vinhos brancos, a vindima acontece de até 27 de setembro e, para os vinhos tintos, de 28 de setembro a 14 de outubro. Após sentir o frenesi da vindima, relaxe e descanse. Pernoite no alojamento da quinta e fique pela região. Opte pelo programa de três dias e duas noites, a partir de €440 para duas pessoas. Inscrições AQUI.

Quinta Madre de Água (Gouveia) Tel. 238490500.

Casa de Santar tem almoço beirão na vinha, junto ao sobreiro centenário



Há novas experiências da 1990 Premium Wines, empresa que detém no respetivo portefólio os vinhos Casa de Santar, Vinha do Contador, Encontro e Saturno. Acontecem durante o período de vindimas, para que os visitantes possam apreciar os trabalhos na vinha, e permanecem enquanto o bom tempo se mantiver. Entre as novas propostas, denominadas WineX, o destaque vai para as experiências sugeridas nas adegas e vinhas em Santar, no Dão, onde também se situa a propriedade Paço dos Cunhas, uma antiga casa senhorial com quatro séculos de história, que inclui vinhas e um restaurante de fine dinning. As WineX declinam-se entre as habituais provas de vinhos e espumantes com visita às adegas, passeios-aventura de jipe nas vinhas, piquenique beirão ou um bucólico almoço ao ar livre, à sombra de um sobreiro centenário - tudo isto acompanhado dos vinhos Casa de Santar, Vinha do Contador, Encontro e Saturno. O “Almoço Beirão no Sobreiro by Chef Henrique Ferreira” (€120/pessoa) estará entre as sugestões mais tentadoras. Inclui visita ao Paço dos Cunhas e Vinha do Contador, às adegas, assim como passeio de jipe pelas vinhas da Casa de Santar para contemplar a célebre parcela da Vinha dos Amores, terminando então com a refeição ao ar livre, em plena vinha e ladeados pelo sobreiro centenário. Inscrições AQUI.



Paço dos Cunhas, Largo do Paço, 28, Santar. Tel.232945452.

