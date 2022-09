Chícharo ou cherovia? Estes festivais deixam tudo em pratos limpos

Já foram companhia à mesa, no princípio do século passado, mas aos poucos, deixaram de fazer parte da dieta dos portugueses. Só que, após desacreditados, começam agora a ganhar novo estatuto, apresentados como novas “estrelas” da culinária, em parte, devido à sua utilização pelos profissionais da chamada nova cozinha portuguesa.





A cherovia, também conhecida como cheruvia ou pastinaga, é uma raiz com a forma de uma cenoura e a cor do nabo, é, essencialmente cultivada na região da serra da Estrela, uma vez que precisa de frio e até de geada, para desenvolver o reconhecido sabor único que apresenta. Foi importante para a alimentação das gentes serranas, em especial, antes da chegada da batata às mesas nacionais. Habitualmente, a cherovia é servida frita em polme, após cozidas em água e sal e cortadas em fatias finas, mas também pode ser assada, utilizada em guisados e sopas. É reconhecido o uso na confeção de doces, graças à quantidade de açúcares naturais que concentra.

Já o chícharo é uma leguminosa pequena e parecida com o tremoço. Tal como o feijão obriga a demolha. Pode ser cozido com abóbora, couve miudinha e broa ou servido a acompanhar sardinhas, carapaus, entrecosto ou pataniscas de bacalhau. Alguns dos pratos com mais procura são a “Cabidela de chícharo”, a “Chicharada de chocos”, a “Chicharada com legumes” ou como acompanhamento de migas e couve miudinha, com petingas ou cabrito. O Município de Alvaiázere pretende reconciliar o legume com os consumidores e lançou o Festival do Chícharo, assumindo-se como a “Capital” deste produto em Portugal.

luís agostinho

Festival da Cherovia

A edição 14 do Festival da Cherovia realiza-se entre 23 a 26 setembro, na Covilhã. Participam 17 restaurantes com ementas pensadas para este certame. O restaurante Alkimya vai servir “Filetes de truta dourada, puré de cherovia e citrinos”. Já o restaurante O Lago apresenta “Cherovia frita”. O Bar do Núcleo participa com “Cherovia Brás” e o restaurante Ofélia com “Ovos Benedict de cherovia”. O Bhuda Sushi & Club serve “Sushi com cherovia” e o restaurante Óserrano apresenta “Cherovia tradicional com palha de cherovia”. A Casa das Muralhas leva à mesa “Bolo de cherovia com creme do mesmo e ganache de chocolate”, enquanto o Paço 100 Pressa criou uma “Piza de cherovia com cogumelos silvestres” e outra “Piza de cherovia com cogumelos Paris”. Já o restaurante DaBeira apresenta um menu vasto, com “Ovos rotos de cherovia, cebola e presunto serrano”, “Filet Mignon de porco preto com ervas finas e tacos crocantes de cherovia” e ainda “Tulipa de manjericão com nossa compota de cherovia”. Já o Puralã apresenta aos clientes “Pastel de cherovia, abóbora e avelãs com caldo do chef”, “Jarret de borrego com puré de cherovia e peras e ervilhas da Cavaca”, e ainda um “Tentúgal de cherovia com gelado de limão e doce de cereja do Fundão”.

No G-Treze serve-se “Puré de cherovia assada, perca glaceada, legumes salteados, chutney de manga, pickle caseiro de cherovia e emulsão de peixe”. O restaurante Puro apresenta “Esfera de cherovia recheada com queijo da Serra sobre cama de maionese de alho e tomilho”, “Lombinho de javali, Brás de cherovia, alheira e molho do chef” e “Mil folhas de cherovia, creme de ovo, frutos vermelhos caramelizados e ralado de cherovia com leite de coco”. O restaurante Montiel apresenta “Cabrito à serrana com crocante de cherovia” e a Quinta do Sangrinhal leva à mesa um “Aveludade de cherovia” e “Cherovia bêbeda”. O Monumental faz uma “Perna de frango assado com cherovia”, a Taberna A Laranjinha “Vichisoise de cherovia com fumeiro crocante”, “Bochechas de porco preto com chips de cherovia e esparregado”, “Cherovia tradicional frita”, “Ovos rotos com cherovia e presunto, “Pernil de borrego braseado a baixa temperatura com risoto de legumes e cherovia” e a Tasca 77 serve um “Creme de cherovia com crocante de presunto, chips de cherovia e balsâmico”.

Alvaiázere - Capital do Chícharo

De 30 de setembro e 2 de outubro, Alvaiázere volta a ser a Capital do Chicharo. No município ultimam-se os preparativos para a edição 18 deste certame. Além de vários momentos de animação musical, no recinto do festival vão estar as associações Centro cultural de Pussos, a ACREDEM, a Associação da Casa do Povo de Alvaiázere, a Associação da Casa do Povo de Maçãs D. Maria e o Grupo de Amigos de Casais do Vento. Participam ainda a ASCRA, a Associação de S. Pedro, e a Santa casa da Misericórdia de Alvaiázere. Os restaurantes participantes, cujas ementas ainda não foram divulgadas, são: As Piscinas, O Mercado, O Brás, o Sapori D'Italia, o Chesery e a Casa do Benfica. Aderem ainda a Loja dos Frangos, O Cantinho, o ABEDU – Café&Restaurante, O Ferrador, As Piscinas, Os Grelhados, O Morganiço, O Mercado em Maçãs de Dona Maria, a Casa da Lagoa, a Gelataria os Pestinhas dos Cabaços, a Churrasqueira Virabrásas, A Grelha e o restaurante Quinta do Pobre.

