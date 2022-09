Oito hotéis junto ao mar, a menos de 1 hora de Lisboa, para aproveitar o fim do verão

Clássicos, modernos, românticos ou familiares, nestes hotéis parece que o verão nunca mais acaba, graças à proximidade do mar e ao suave sussurro das ondas como companhia. Antes que a estação do calor se despeça, aproveite estas oito sugestões, a menos de uma hora de Lisboa, para dizer adeus ao verão, numa escapadinha romântica ou familiar. Há ofertas para todos os gostos, capazes de fazer esquecer a nostalgia das férias, e dão a ideia que o verão não tem fim.

TRYP Lisboa Caparica Mar Hotel

Avenida General Humberto Delgado, 47, Costa da Caparica. Tel. 212918900

À beira-mar, sobre a mais extensa e famosa praia da Região de Lisboa, conta com 354 quartos (a partir de €60), distribuídos por 7 pisos. Conte ainda com uma piscina exterior, dois restaurantes, o Horizonte e o Paparica, o Clube de Palmo e Meio para os mais novos. Caso decida ir de férias não precisa de deixar o seu animal de estimação em casa. O TRYP Lisboa Caparica Mar Hotel oferece um PET KIT com uma manta, um comedouro e um bebedouro dobrável para transporte, um identificador de mala e uma mala para guardar os objetos do seu animal de companhia. O hotel fica a 16 quilómetros de Lisboa.

Aroeira Lisbon Hotel – Sea & Golf Resort

Avenida Pinhal da Aroeira, 1, Herdade da Aroeira. Tel. 210514999

A proximidade à praia permite que, em minutos, esteja a mergulhar nas ondas da Fonte da Telha, onde o alojamento tem um beach bar. Ficar pela piscina de água salgada e experimentar os cocktails de assinatura é de considerar. Há aulas de pilates e yoga e, às sextas, provas de vinhos com música ao vivo. Os domingos, no Aroeira Lisbon Hotel – Sea & Golf Resort são dias de brunch. O restaurante é agora chefiado por Filipe Novo e oferece 66 quartos (a partir de €95) e duas suítes de decoração contemporânea, todos com varanda. Localiza-se a, apenas, 23 quilómetros da capital.

Imerso

Rua Bica da Figueira, Santo Isidoro. Tel. 261104420

Entre a terra e o mar, o primeiro hotel de cinco estrelas debruçado sobre o mar da Ericeira, privilegia o bem-estar proporcionado pelo pleno contacto com a natureza envolvente, dentro e fora de portas. Elegante e descontraído, abraça o conceitos de eco sustentabilidade, gosto pela natureza e mar, retreat e mindfulness, também com o surf como horizonte. Dentro de portas, nas zonas comuns e nos 37 quartos (a partir de €160), destaca-se a atmosfera elegante, em tons claros e neutros, com texturas de terra e mar. Para relaxar ainda mais, a piscina, o bar, mas sobretudo o Spa - com sauna, banho turco, banho sensorial, três salas de massagem, uma delas com jacuzzi, e vários tratamentos associados a uma marca orgânica, natural e premium de skin care – a par das zonas para a prática de yoga, prometem momentos de puro bem-estar. Porque o provável é que não queira sair deste enquadramento, o Immerso oferece dois espaços de restauração: o Emme, restaurante de fine dining e o Emme Fogo, com Alexandre Silva como chef consultor. A apenas 54 quilómetros de Lisboa.

Aethos Ericeira

Rua da Estalagem, Encarnação. Tel. 261244510

Inaugurado a 1 de setembro, no alto de uma falésia, a apenas 40 metros do mar, e a 58 quilómetros de Lisboa, este novo refúgio e destino de lifestyle conta com vistas magníficas sobre o Atlântico e está rodeado de algumas das melhores e mais incríveis praias da Europa. A vertente wellness e de bem-estar do Aethos Ericeira é um dos pontos-chave do hotel, que oferece refeições saudáveis e deliciosas, a par de aulas diárias de yoga e meditação, um equilíbrio que o grupo Aethos faz questão de manter em todas as propriedades. A propriedade, cuja atração principal são as vistas desafogadas sobre o mar, conta com 50 quartos e suites (a partir de €200), um percurso pedonal em madeira na margem da falésia, um deck de yoga e meditação, e uma zona para fire pit. Para além de uma piscina de água salgada aquecida, sauna e jacuzzi, o spa inclui um hammam, salas de tratamento e um ginásio com produtos orgânicos da marca sueca Under Your Skin, Oferece ainda bicicletas elétricas e buggies à disposição na propriedade para explorar a magnífica envolvente natural e os percursos e praias mais próximos. Os entusiastas do surf não só apreciarão o espaço individual para armazenar pranchas e fatos, como também poderão usufruir de aulas de surf in-house e de um concierge de surf.

You And The Sea

Rua das Silvas, Ericeira. Tel. 261243370

Em frente ao mar encontra 35 apartamentos com serviço de hotel, de tipologias entre estúdio e T4 (a partir de €155), perfeito para famílias ou grupos. Todos os alojamentos do You And The Sea, com apontamentos marítimos na decoração, dispõem de uma generosa varanda e cozinha ou kitchenette totalmente equipadas. Piscina exterior e interior e um welness centre, com sauna e banho turco com aromaterapia, são outros serviços disponíveis, a par de diversas massagens e tratamentos. O restaurante, apoiado por um forno a lenha, respira um ambiente descontraído. Fica localizado a 49 quilómetros da capital.

Arribas Sintra Hotel

Avenida Alfredo Coelho, 28, Praia Grande, Colares. Tel. 219289050

Onde a Terra e o Mar se unem, este é o hotel mais Ocidental da Europa, literalmente construído sobre a areia da Praia Grande. Oferece 59 quartos (a partir de €60), todos com varanda e vista sobre o oceano e a praia. Tem uma das maiores piscinas de água salgada da Europa, com 100m de comprimento, que ainda pode aproveitar até ao fim de setembro, e que foi inaugurada em 1966. Aproveite as ofertas gastronómicas do panorâmico Restaurante Terrace. Recentemente remodelado, o Arribas Sintra Hotel, distingue-se pelas praticas ambientais e pela vertente de sustentabilidade. A proximidade de Sintra, a penas 5 quilómetros, faz deste um dos mais românticos destinos da região de Lisboa. A capital localiza-se a apenas 43 quilómetros.

Areias do Seixo

Praceta do Atlântico, Mexilhoeira. Tel. 261936340

A nova Family Village foca-se nas crianças e famílias: há trampolins, tipis, karts, bicicletas, pranchas de surf e SUP, trekking e uma Tenda do Sol para pilates e ioga. Um espaço destinado aos hóspedes das 18 villas, com receção própria, pequeno-almoço na Estufa e dormidas no Abrigo do Lago. No perímetro do hotel, as experiências centram-se nos casais, com banhos na piscina, Spa com massagens, saunas, cocktails e Círculo do Fogo. Depois de uma intervenção, o restaurante, chefiado por André Jesus, reabre com nova carta e menu de degustação. Ao jantar reforça o ambiente exclusivo e romântico, só para adultos. Bafejado pelo Atlântico, o paraíso de Gonçalo Alves e Marta Fonseca obedece a rigorosos preceitos ambientais. Guarda uma horta com permacultura e compostagem e jardins encantadores com um coreto e o Abrigo dos Pinheiros, refúgio perfeito para escapadelas românticas com direito a pequeno-almoço dunar. O reaproveitamento de materiais é uma filosofia transversal e evidente nos alojamentos do hotel Areias do Seixo, que incluem ainda 14 quartos com lareiras (a partir de €315) e elementos decorativos de inspiração marroquina. Localiza-se a 67 quilómetros de Lisboa.

Sana Sesimbra Hotel

Avenida 25 de Abril, 11, Sesimbra. Tel. 212289000

Mais próximo do mar é impossível. Este hotel tem como cartão de visita a panorâmica sobre o oceano. Na varanda do quarto ouve o vaivém das ondas. É ideal para idas à praia ou passeios pela baía de Sesimbra. Dispõe de 100 quartos (a partir de €80), incluindo quatro suítes. O restaurante Espadarte, chefiado por Filipe Rodrigues, merece uma visita e, no verão, tem uma esplanada irresistível. No último piso do Sana Sesimbra Hotel, a 37 quilómetros de Lisboa, encontra a piscina e o jacuzzi, assim como o Caravela Bar, para tomar uma bebida e admirar a serra e o grande azul.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!