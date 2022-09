Com vista para o mar, palacete premiado no Estoril renasce como hotel de luxo

Depois de um curto período em soft opening, para afinar os detalhes e para nada faltar aos hóspedes, está oficialmente de portas abertas, no cimo da falésia e com vista para o mar, o novo Estoril Vintage Hotel. Gerido pela Amazing Evolution, nasce da reconstrução de um edifício cheio de história e tradição, prémio Valmor de arquitetura em 1921, da autoria do premiado arquiteto e pintor Tertuliano Marques. Foi decorado por Graça Viterbo, e aumenta a oferta de alojamentos de luxo da costa do Estoril.

O novo hotel surge da transformação de uma casa de família secular, encomendado em 1917 por Alfredo da Silva, um empresário visionário, ligado ao desenvolvimento industrial de Portugal, e que dá nome à própria rua do hotel. Em estilo barroco, passou por vários proprietários, até se tornar num boutique hotel de charme, com atmosfera requintada, graças à intervenção de Graça Viterbo, que assegurou a manutenção da identidade arquitetónica e cultural do edifício.

salvador colaco

O novo hotel tem o mar como cenário, visível da maioria dos 18 quartos (a partir de €300). Todos os alojamentos apresentam áreas generosas e uma decoração de época estilizada e atualizada. Para uma experiência inesquecível, oferece um spot exclusivo na praia das Moitas para todos os hóspedes, com serviço de bar, que funciona como uma extensão do hotel. Possibilita ainda um motorista privado sob requisição, tours culturais por Lisboa, harmonizados com o tradicional fado, passeios pelas mágicas paisagens de Sintra, bem como provas de vinhos nacionais, de azeites de produção própria e ainda roteiros históricos e artísticos.

salvador colaco

O Estoril Vintage Hotel apresenta ainda um restaurante, aberto ao público em geral, onde é possível desfrutar de experiências gastronómicas com paladares nacionais. O bar, com frescos originais, assinados pelo célebre pintor João Reis, parece desenhado para elevar a outro patamar o chá das cinco, um ritual diário oferecido a todos os hóspedes. Com as praias do Estoril a dois passos, e uma convidativa marginal a perder de vista, os amantes do mar não necessitam de mais do que uma breve caminhada entre a piscina do hotel e as praias da linha, onde velejar, praticar surf ou apenas passear de barco são convites irrecusáveis e facultados pelo hotel, por uma fiável rede de operadores, com experiência comprovada. O mesmo se aplica ao golfe, ténis ou equitação.

salvador colaco

O Estoril Vintage Hotel (Rua Alfredo da Silva, 61, Estoril. Tel. 214666050), anteriormente descrito como a casa de S. Cristóvão, possibilita ainda a manutenção de uma rotina saudável, para quem prefira práticas de relaxamento, já que disponibiliza um menu completo de tratamentos, no centro de SPA e Wellness do hotel, com o selo de qualidade Comfort Zone Skin Care & SPA Treatments.

