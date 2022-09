Nas Furnas há novas suítes com piscina privada na cratera do vulcão

Na ilha de S. Miguel, nos Açores, onde existe a maior concentração de águas termais da Europa, o Octant Furnas tem agora ainda mais motivos para ser apreciado. Acabam de abrir os oito Terrace Rooms, que em 2019 já tinham sido ampliados com deck e espreguiçadeiras exclusivas a cada quarto, e que agora recebem piscinas privativas aquecidas, elevando assim a sua tipologia para Terrace Pool Rooms.

São quartos com decoração cuidada numa linha “vintage”, todos em tons de verde, e apontamentos de materiais naturais como madeira, que fazem a ligação à região onde se encontram, e dão acesso ao espaço apetecível espaço exterior privado, que convida ao relaxamento, momentos de leitura ou a apreciar a sensação de estar dentro da cratera do vulcão das Furnas, enquanto toma a sua bebida preferida, uma vez que os hóspedes podem usufruir de room service enquanto desfrutam da sua exclusiva piscina.

Manuel Goes, Diretor Geral do Octant Furnas, diz que o “upgrade” dos Terrace Rooms para Terrace Pool Rooms “veio reforçar a autenticidade da experiência no Octant Furnas. Uma imersão em plena natureza que prima pelo conforto, e pela experiência de usufruir de uma piscina privativa aquecida que nos remete para as cálidas temperaturas das águas deste arquipélago”.

Com capacidade para duas pessoas, os Terrace Pool Rooms (a partir de €210) dispõem de todas as comodidades, como as amenities Olioflora, produtos à base de óleos essenciais e perfumes naturais, para além de chapéu de sol, saco de praia, e toalhas de piscina. Estes quartos oferecem ainda uma gama de produtos regionais no minibar, e também um guarda-chuva para o característico clima dos Açores.

O Octant Furnas oferece 55 quartos e suítes de decoração contemporânea, no vale das Furnas, onde a ancestralidade da ilha vulcânica ainda efervesce. Com piscinas termais no interior e exterior do hotel, disponíveis 24 horas, dão o privilégio ao bem-estar e profunda conexão com a natureza. Disponibiliza ainda 10 salas de tratamento SPA e uma vasta oferta de rotas e trilhos nas imediações do hotel.





Se a palavra de ordem for relaxar, conte com o Restaurante À TERRA do Octant Furnas (Avenida Dr. Manuel Arriaga, Furnas, São Miguel. Tel. 296249200) para descobrirá o que melhor se produz na ilha em cozinhados no forno a lenha, no Josper ou nas caldeiras, das carnes que chegam dos produtores locais, aos peixes da lota e aos verdes mais frescos. Uma viagem aos sabores mais rústicos e originais dos Açores, com verdadeiro sabor a ilha.

