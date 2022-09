WOW: Em outubro há chocolate e cerveja artesanal com entrada livre

Depois de 25 edições a potenciar o chocolate de origem na América Latina, o Chocolat Festival chega à Europa, com o propósito de tornar Portugal como um hub do chocolate de origem no continente europeu. De 20 a 23 de outubro, o evento é dedicado a consumidores curiosos e apaixonados por chocolate, mas também a profissionais do setor. Durante os quatro dias do festival, haverá muitas marcas de chocolate disponíveis para prova, vários países produtores numa forte representação das principais origens do cacau, exposições e momentos de demonstração culinária, bem como uma agenda de atividades para todas as idades.

“2022 é um ano muito especial para começar esta enorme parceria com o Brasil. Celebram-se os 200 anos da independência do Brasil e, ao mesmo tempo, celebram-se os 200 anos da introdução do cacau em África, pelas mãos dos portugueses. Relembro que com a arrojada introdução do cacau em São Tomé e Príncipe, Portugal estabelecia uma ponte transatlântica que mudaria o mundo para sempre”, reforça Pedro Araújo, mestre de chocolate e diretor geral do WOW. Assim sendo, no mesmo ano que o coração de D. Pedro IV, Rei de Portugal e D. Pedro I Imperador do Brasil, regressa ao Brasil para as festividades do bicentenário da independência do país, simbolicamente Pedro Araújo e Marco Lessa juntam esforços transatlânticos para lançar a primeira edição deste festival.

“É certo que 90% do cacau de qualidade do mundo é latino e é também sabido que o maior consumo mundial per capita está na Europa. Por isso, é fundamental posicionar Portugal como ponto estratégico que é – com forte ligação à América Latina e com localização estratégica na Europa. No Chocolat Festival queremos degustar chocolate, conversar sobre chocolate e encontrar soluções para os paradigmas deste setor. É um ponto de encontro para apreciadores e profissionais”, corrobora Marco Lessa, fundador do Chocolat Festival na América Latina e corealizador do evento.

andre rodrigues

O Chocolat Festival Portugal abre portas no dia 20, quinta-feira, das 18h00 às 22h00. Nos restantes dias, sexta, sábado e domingo, o Festival Internacional do Chocolate e do Cacau acontece das 14h00 às 22h00. A entrada é gratuita, com alguma programação paralela paga. O festival vai acontecer no WOW, distribuindo-se pelas áreas comuns do quarteirão cultural de Vila Nova de Gaia.

Cervejas artesanais com fator WOW estão de volta para oito dias de festa

Também este ano, a terceira edição do Craft cresce para dois fins de semana. Assim, o WOW celebra a produção nacional de cervejas artesanais de 29 de setembro a 2 de outubro e de 6 a 9 de outubro. Também como novidade, surgem as Beer Talks, que dão a conhecer e a provar temáticas ligadas ao mundo da cerveja. Mantêm-se os ingredientes principais: os 23 cervejeiros que trarão mais de 100 diferentes cervejas artesanais, a música e animação a cargo dos DJs oficiais, bem como os pontos de alimentação com petiscos tradicionais que ajudam a reforçar a energia.

Para quem preferir fazer refeições de conforto, há também muitas opções. Aconselhando, a organização, a reserva antecipada nos restaurantes T&C para comer, por exemplo, uma francesinha, e no Pip para degustar uma das suas generosas pizzas.

O evento será, também, de entrada livre e gratuita. Para quem quiser consumir, deverá comprar o copo do evento (2€) e uma pulseira (2€) para carregar com o saldo pretendido. O copo e a pulseira são válidos para os oito dias do evento. As marcas presentes no festival serão: Açor, Aldeana, Barona, Burguesa, Colossus, D’os Diabos, Deuses do Malte, Dois Corvos, Epicura, Iberwolf, Letra, Love Craft Brews, Lupum, Madame Lindinha Lucas, Nortada, Oitava Colina, Piratas Cervejeiros, Post Scriptum Brewery, Praxis, Rima, Sovina, Tough Love e Vadia.

Comer, beber e apreciar as vistas

A praça ao ar livre é o coração do WOW (Rua do Choupelo, 39, Vila Nova de Gaia Tel. 220121200). Daqui se avista a frente ribeirinha do Porto, a Torre dos Clérigos, o rio Douro, a ponte D. Luís I. Com este cenário, escolha um dos 11 espaços dedicados a diferentes experiências gastronómicas: alta gastronomia, cozinha vegetariana, comida portuguesa, refeições rápidas, um bar de vinhos ou um café especializado em sobremesas.

Os diversos museus, dedicados a setores importantes para o país, como a moda, a cortiça e o vinho, mas também o chocolate, entre outros, podem ser visitados individualmente ou preços especiais para famílias, escolas e outros grupos. Todos os preços podem ser consultados no site do WOW.pt.

O WOW – World of Wine, “um gigantesco projeto nascido nas encostas de Vila Nova de Gaia e que se transformou em quarteirão cultural, com museus temáticos, restaurantes, bares, cafés, galerias, espaços para exposições e uma escola de vinho” venceu, em 2022, o PNT - Prémio Nacional do Turismo, uma iniciativa do Expresso e do BPI, na categoria de Turismo Inovador.

