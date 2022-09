Provar “caldeirada” de medronho e “desmaiar” em Marmelete

A partir da Casa do Medronho (tel. 28295512), em Marmelete, na serra de Monchique, faça uma visita guiada pelos montes acima até aos destiladores da aromática aguardente de medronho. Participe na apanha fruto vermelho, acompanhe a produção e faça muitas provas. Perceba os mistérios da serra algarvia, suba ao cerro dos Picos, situ - ado no monte mais alto de Marmelete e admire a aldeia e a costa algarvia, as águas das ribeiras e o espelho de água da barragem da Bravura.

foto: casa do medronho

Existem três destilarias em Marmelete. José Manuel Elias destila medronho há mais de 30 anos. Na Travessa do Vimeirão, José sabe que entre cada “caldeirada”, o cobre do tacho, a cabeça do alambique, o cácere usado para tirar as borras da caldeira, são muito bem lavados para a bebida sair cristalina. Toca a rodar os “copinhos cheios”. Na Quinta Velha, apresentam-se os irmãos Rui e Filipe Duarte que, há 15 anos, criaram um espaço amplo, carrega - do de lenha, onde fabricam aguardente e melosa, subproduto do medronho. É aos fins de semana que se entregam à “estila”, nome para a destilação por ali. José Miguel Maria acompanhou o pai na feitura de aguardente aos oito anos de idade, há 40 anos. O pai toda a vida apanhou medronho. Saiba que precio - sismos tem para a aguardente Maria’s. Quando a aguardente começa a “fiar”, corre forte e pode-se provar.

foto: casa do medronho

O roteiro da Casa do Medronho, lugar onde também se destila, inclui nove destilarias. Visite-as e calcorreie as aldeias vizinhas. Se subir ao cerro dos Picos por alturas do “Dia de Maio”, não deixe de “desmaiar” como manda a tradição, isto é, conviver entre amigos.

Este texto foi adaptado do Guia Portugal Secreto – Algarve, com produção Boa Cama Boa Mesa, oferecido com o Expresso na edição de 8 de julho 2022.

