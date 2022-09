Levantar cedo, comer a “bucha” na vinha e saltar para o lagar: Momentos das vindimas no Tejo e em Lisboa

Entre Bucelas, Alpiarça, Oeiras ou Cartaxo, é possível fazer parte da produção de um vinho, desde a colheita da uva à prova, pisa, e, naturalmente, saborear os muitos almoços convívio, sempre bem animados, assim como aproveitar os campos de vinhas para fazer piqueniques. Os programas de vindima são a oportunidade para aprender com quem sabe da vinha e que, durante o ano, cuidou de tudo para que possamos provar vinhos que nos trazem tanta felicidade.

francisco rivotti

Apaixonar-se pela vindima na Chocapalha

Apenas a 45 minutos de Lisboa, a Quinta de Chocapalha, localizada na histórica Aldeia Galega da Merceana, preparou um programa para dar a conhecer os “segredos” do vinho, o “Wine Lover Chocapalha” (€36). Acompanhado por um membro da família Tavares da Silva, proprietária da quinta, fazem uma visita guiada muito pessoal, conhecendo desde a adega às vinhas, passando pela sala de barricas. Sempre que possível, assistindo aos trabalhos da vindima, na vinha e/ou adega. A prova de três vinhos, incluindo um topo de gama, harmonizados com charcutaria local, assinala o fim da experiência. A paisagem da Quinta de Chocapalha caracteriza-se por algum relevo, pequenos montes, vegetação abundante, tendo a panorâmica da Serra de Montejunto ao fundo. Recentemente, a Quinta de Chocapalha lançou os programas de enoturismo que incluem visita às vinhas, adega, prova de vinhos e almoço.

Quinta de Chocapalha, Rua Carles Duff, Aldeia Galega da Merceana

Tel. 263769317 ou visitas@chocapalha.com

foto: gonçalo villaverde

Vindimar sobre calhau rolado

A pensar em enófilos, curiosos ou turistas que procuram conhecer um terroir emblemático que conta uma história com mais de 400 mil anos, a Falua acaba de lançar um programa de vindima com a experiência exclusiva da vinha em calhau rolado (pedra arredondada). A viagem pelo Tejo da Falua começa com a visita à icónica Vinha do Convento, em Almeirim, onde se desenvolvem videiras entre calhau rolado, passando depois para a adega, onde são criados vinhos que contam a história da região. As provas são comentadas e começam nos três vinhos (2 colheitas + 1 reserva), podendo ainda ser de cinco vinhos (3 colheitas + 2 reservas) ou de nove (5 colheitas + 4 reservas). Têm uma duração aproximada de duas horas e estão pensadas para um mínimo de seis pessoas, com os preços de €25, €35, e €50 respetivamente.

Falua - Sociedade de Vinhos, Almeirim

Tel. 243594280 ou falua@falua.pt

Conhecer a Adega do Cartaxo de “A” a “Z”

Situada na terra que lhe dá nome, a Adega do Cartaxo brinda-nos com dois programas. O primeiro tem um valor de €5 e inclui uma bebida de boas-vindas e uma breve apresentação, seguindo para uma visita guiada à adega para conhecer a zona de vinificação, linhas de enchimento, laboratório, sala de barricas e armazém de produto acabado, assim como respetivos processos de produção, da vinha ao vinho. Termina esta “viagem” com a prova comentada de alguns dos respetivos Vinhos do Tejo. Mais completo, o segundo programa acrescenta a esta proposta um passeio pelas vinhas, com explicação das diversas castas, a experiência de vindimar e almoço (€30). Marque com 48 horas de antecedência, de segunda a sexta-feira, até ao final do mês de setembro.

Adega do Cartaxo, Estrada Nacional 365-2, Cartaxo

Tel. 243770 287 ou loja@adegacartaxo.pt

Saltar para o lagar

Um dos produtores mais antigos da região dos Vinhos do Tejo, a Casa Paciência convida a conhecer e desfrutar da hospitalidade ribatejana. O programa de vindimas começa de forma prazerosa com um brinde de boas-vindas, a apresentação da Casa Paciência e a entrega do “kit de vindima”. Segue para um passeio pelas vinhas e participação na vindima, corte de uvas, para depois ganhar forças com a tradicional bucha, carregar baterias para a visita à adega e saltar para o lagar para pisar uvas (sujeito a disponibilidade). No final da manhã, ou da tarde, é tempo de provar mosto de uva e três vinhos. Estas três horas de partilha culminam num almoço ou jantar regional, acompanhado pelos vinhos Paciência (€45 (refeição com prato regional e sobremesa). Acontece até dia 30 de setembro, mediante disponibilidade e marcação.

Casa Paciência,Rua Dr. Queirós Vaz Guedes, 128, Alpiarça

Tel. 243558804 ou info@casapaciencia.com

m&acreative

Pequeno-almoço na vinha

Situada na Serra, em Tomar, Encosta do Sobral é, desde julho de 2019, o braço dos Vinhos do Tejo do grupo Santos & Seixo. Estreia-se este ano nas lides de enoturismo em tempo de vindimas com dois programas. Convidam à experiência completa, desde a apanha da uva nas vinhas até à prova do vinho no copo. Começa com um pequeno-almoço por entre o vinhedo, feito de café, pão, queijos e enchidos. Passeia pelas vinhas e observa as práticas e tradições da apanha da uva, sendo os mais ativos convidados a vindimar, e continua para saber tudo acerca do processo de vinificação e estágio dos vinhos na adega. Prova os vinhos e termina, em beleza, com um almoço na quinta. O programa com almoço tem o preço de €70 e sem almoço de €45. Está disponível de segunda a sexta-feira até ao final do mês de setembro.

Encosta do Sobral, Outeiro, Tomar

Tel. 249371510 ou comercial@santoseseixo.pt

Piquenique e passeio a cavalo na Quinta de Murgas

Numa das regiões demarcadas de vinho mais antigas de Portugal, Bucelas, mais precisamente na Quinta de Murgas, são lançadas agora propostas pensadas para quem não dispensa belos passeios pelas vinhas. As sugestões incluem andar a cavalo, ou pónei, enquanto aprecia o campo e os vinhedos, ter contacto com os muitos animais da quinta como lamas, burros, veados, ovelhas e patos e terminar numa belíssima prova de vinhos vertical, incluindo os vinhos Murgas DOC Bucelas 2017, 2018 e 2019 e ainda Tinto Touriga Franca 2019 (€90/pessoa (mínimo 2 pessoas). Em tudo semelhante, uma outra sugestão em destaque, contempla a mesma prova vertical, mudando o facto de a visita ser feita num veículo todo-o-terreno e de a prova ser acompanhada por uma tábua de tapas (€49,50/pessoa (mínimo 2 pessoas). Para desfrutar da natureza e da paisagem da Quinta, o piquenique na vinha convida a saborear produtos típicos da região em alguns dos mais belos recantos da propriedade (€35/pessoa (mínimo 2 pessoas). O projeto da Quinta de Murgas nasce da vontade do produtor João França honrar o legado da família e do desejo de voltar a colocar no mapa uma região vitivinícola com muito potencial. Foi a relação vincada com o avô, Sérgio Geraldes Barba, que levou o produtor a querer manter vivo o projeto da família, onde cresceu e onde, semanalmente, todos se sentavam à mesa em família. Apostou na recuperação da Quinta das Murgas, quinta de cerca de 40 hectares, e na produção de vinho de nicho, com ‘terroir’ privilegiado, situada apenas a 25 quilómetros de Lisboa. Conta com o apoio de Bernardo Cabral na enologia.

Murgas Wines, Quinta da Lavandeira, R. do Lagar, Freixial, Bucelas

Tel. 910093769

Celebrar o vinho de Carcavelos

No dia 16 setembro, a partir das 09h30, tem lugar a tradicional Festa das Vindimas que assinala o encerramento da vindima do Vinho de Carcavelos “Villa Oeiras”. Acontece na antiga Estação Agronómica Nacional, em Oeiras. Logo pela manhã é feita a apanha manual da uva, sendo este o primeiro momento do programa, que continua com o transporte dos cachos para a Adega Casal Manteiga, onde a população acompanha a descarga e prensagem. Por fim, é oferecido um almoço convívio com animação musical entre vinhas, nas quais são cultivadas as uvas para o famoso vinho generoso secular, o vinho de Carcavelos. O programa é aberto a todos e não tem qualquer custo. Basta inscrever-se.

EAN - Estação Agronómica nacional, Quinta Marquês de Oeiras, Oeiras

Tel. 214430799 ou turismo.palacio@oeiras.pt

m&acreative

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!