Tomar banho no rio Beijames e relaxar no silêncio do bosque de um campismo rural

Uma ribeira nasce na zona de Poios Brancos, num dos planaltos mais elevados da Serra da Estrela, Manteigas, e percorre uma extensão total de 10 quilómetros sobre o Vale de Beijames, situado em pleno Parque Natural da Serra da Estrela. É neste vale que fica o Parque de Campismo Rural Vale do Beijames (Tel. 961236040), a 540 metros de altitude, ideal para acampar e aceder aos pontos mais elevados e interessantes da montanha, através de percursos e espaços pouco explorados. Um local para usufruir de sossego total. “Raramente as pessoas acordam à hora que queriam porque o silêncio dá-lhes mais horas de sono”, diz José Saraiva, proprietário do Parque “colado” ao rio Beijames, entre a povoação de Vale de Amoreira (Manteigas) e Verdelhos (Covilhã).

As vistas para as fragas mais altas e contrafortes da Abitureira, um nome atribuído a este lugar de abutres, neste caso grifos, continuam imponentes. Esta ave de grandes dimensões, o maior dos abutres europeus, é presença habitual ao longo do ano, sendo avistada sobretudo em viagens migratórias. Mas existe a possibilidade de um visitante extremamente sortudo ser brindado com a observação de uma águia Bonelli, pois o Vale do Beijames foi considerado um dos últimos redutos desta espécie tão rara. Felizmente todos aqueles que visitarem o vale podem ter a magnífica panorâmica do mosaico agro-pastoril que se destaca na paisagem. Percorra o vale, seguindo a ribeira. O percurso é adaptado à vontade e condição física de cada um. Pelo caminho encontra agricultores/pastores disponíveis para conversar. Aliás, é sempre um bom motivo para confraternizar e aprender. Refresque-se nas águas transparentes do rio Beijames enquanto não chegam as primeiras chuvas. “Nas proximidades do parque de campismo existem excelentes locais para tomar banho no rio e pescar, na época própria”, confidencia ainda José Saraiva.

A 50 metros do camping encontra a Queijaria Vale do Beijames. Agora não é tempo de produção de queijo, mas pode sempre conhecer as simpáticas ovelhas bordaleiras. Os proprietários da queijaria e rebanho, Helena e Filipe Saraiva, explicam tudo acerca dos animais. Só para outubro, ou novembro, tendo em conta as circunstâncias da seca e dos incêndios, poderá haver queijo para comprar. Nessa altura, as visitas à Queijaria já contemplam conhecer a pastorícia, participar na ordenha, perceber a produção e saborear o magnífico Queijo da Serra ((€20) Tel.961873747).

A Estrela Ebike (Tel. 967244505) propõe, já a partir de outubro, seguir a rota temática “Ovelhas, Queijo & Natureza” (€60) aos comandos de uma bicicleta elétrica. O programa contempla a visita completa à queijaria e acompanhamento do rebanho, mas também, depois de ganhar forças com a prova de queijo, seguir para o passeio de e-bike ao longo do vale. Esta rota pode igualmente ser realizada a pé (€45). Não deixa de ver as encostas com o rasto dos incêndios, mas não é possível ficar indiferente à resistência e beleza verdejante dos socalcos agrícolas, assim como às águas da ribeira que correm alegres. O mesmo acontece em relação ao “feérico” bosque de meio hectare que permanece intacto no Parque de Campismo Rural do Vale do Beijames (Caminho Municipal ,501, km 4, Vale de Amoreira). É um lugar de contemplação, para meditar e desligar, onde mais de 70 espécies de árvores, entre bétulas, carvalhos, castanheiros, cedros, faias, sequoias, teixos ou cerejeiras fazem do Vale do Beijames um “vale encantado”.

foto: nuno marcelo - estrela ebike

Uma nota de destaque, nos dias 1 e 2 de outubro acontece o Fim-de-semana Europeu de Observação de Aves, com um programa de atividades gratuitas. Para participar contacte o CERVAS (919457984) e o CISE (238320300).

foto: nuno marcelo - estrela ebike

Onde comer:

Vallécula

Praça Dr. José de Castro 1, Valhelhas

Tel. 275487123

Soadro do Zêzere

Estrada Nacional 232, 6300-235

Tel. 275487114

Onde ficar:

Hotel da Fábrica

Quinta de Santa Clara

Manteigas

Tel. 275982420

Pousada Convento de Belmonte

Serra da Esperança, Belmonte

Tel. 275910300

