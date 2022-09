Tanque industrial transforma-se numa tela de arte: bem-vindo a Estarreja, a Cidade-Galeria

Um tanque industrial com uma pintura mural de grande dimensão é a novidade da edição deste ano de um dos mais famosos eventos culturais de Estarreja, o ESTAU – Estarreja Arte Urbana, que a cada ano deixa mais uma marca nas fachadas dos edifícios da cidade. Promovida por uma das empresas do complexo químico de Estarreja e elaborada por Thiago Mazza, expoente do muralismo contemporâneo brasileiro, conhecido pela sua representação da fauna e da flora, esta tela de arte de dimensões extra grandes torna-se numa obra pioneira no país que, “através da arte pública”, e de acordo com a vereadora da Cultura da Câmara Municipal, Isabel Simões Pinto, “pretende uma aproximação da indústria química à comunidade, com uma mensagem de reforço do seu compromisso de atuação responsável e contributo para os objetivos do desenvolvimento sustentável”.

A sustentabilidade ambiental é precisamente o tema deste ano do festival que decorre entre os dias 10 e 18 de setembro e transforma as ruas da cidade numa autêntica galeria de arte, com a exposição de obras de artistas de renome como Bordalo II, Pantónio, Daniela Guerreiro, Pitanga, e o artista da terra, Mário Afonso, entre outros nomes.

“Nesta edição do ESTAU, enquanto espaço artístico que pretende estimular a reflexão e pensamento crítico sobre tudo o que nos rodeia, queremos que o tema da sustentabilidade seja encarado como um desafio de todos e cada um de nós, enquanto cidadão, que tem que assumir o compromisso da transição climática para uma sociedade mais neutra, para que possamos continuar a contemplar a biodiversidade riquíssima e outros recursos naturais que temos que preservar com urgência”, considera Isabel Simões Pinto.

Para além do mural no tanque industrial de Mazza, Bordalo II destaca-se mais uma vez neste festival com um novo “Big Trash Animal”, da série de animais feitos de lixo que o artista tem espalhado por todo o mundo. Referência especial também para a grande produção teatral “A Passarola”, um espetáculo de teatro comunitário com a participação de “simples” cidadãos que se juntam a esta interpretação adaptada do Memorial do Convento de José Saramago, de quem este ano se celebra o 100.º aniversário de nascimento.



Em paralelo com as exibições, o Estau – Estarreja Arte Urbana, conta ainda com outras atividades como workshops, exposições, conversas, cinema, mais teatro, música, performances, animação de rua e visitas guiadas.

