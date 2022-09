Antiga “ilha” do Porto renasce como boutique aparthotel tecnológico e de design

Fica junto à Trindade e em comum com as muitas “ilhas” da cidade passa despercebida a um primeiro olhar. Pelas mãos de arquitetos, designers e decoradores preservou-se o espírito comunitário do antigo “Bairro do Silva” erguido no século XIX que se transformou num aparthotel boutique, onde vivem 40 habitações e dois espaços comerciais com concierge, tecnologia de ponta e design.



Em cinco edifícios, que preservaram a organização do espaço, celebra-se o tempo e a sensação de estar em casa, embora com serviço de excelência de um hotel. Entre Duplex, Estúdio e Apartamentos (desde €150), as áreas variam entre 30 e 85m2, com 1 ou 2 quartos, sempre com cozinha equipada. O espaço foi pensado como um refúgio, para descansar, cozinhar ou trabalhar. A qualidade do serviço é uma assinatura Village by BOA e assemelha-se à de um boutique hotel de 5 estrelas.



Veja a fotogaleria

Mobiliário made in Portugal e tons serenos

O projeto do Village by BOA, explica-se no comunicado que dá conta da abertura do espaço, “assenta em 4 pilares essenciais: estética, conforto, serviço de qualidade e alta tecnologia”.

Com mobiliário desenhado e feito à medida em Portugal, inspira-se noutras paragens mais minimalistas, como o Japão e a Escandinávia. Conjuga-se com tons pastel e terra e materiais como a madeira, a argila, o cobre, o linho e a corda. Coube ao Bacana Studio idealizar o mobiliário e a curadoria de objetos, em colaboração com artistas locais, que recriam um ambiente tranquilo, de influência artesanal.

No pátio exterior, que interliga os edifícios, uma seleção de vasos com mais de 300 anos, vindos de Mafra convive com uma escultura de 3 metros de altura, em forma de árvore, assinada pelo artista Zadok Ben-David.

luis ferraz

Com assinatura do gabinete Pablo Pita, de Pablo Rebelo e Pedro Pita, o projeto teve em conta a coerência do conjunto habitacional, preservando a morfologia dos edifícios. “O Village by Boa é uma espécie de vila dentro da cidade. Procurou-se unificar as habitações e essa coerência está também visível na escolha cromática das casas em tons de cinza, visível no reboco, no granito, na caixilharia pintada e no betão. Impossíveis de passar despercebidas, as escadas no edifício de entrada, como em tantos outros projetos Pablo Pita, são uma espécie de assinatura. O seu aspeto escultório avisa os hóspedes que este não é um projeto convencional”, acrescenta o comunicado.

luis ferraz

Noutra vertente, a tecnologia é parte fundamental do Village by BOA. Cada hóspede tem acesso à web app do hotel onde pode ver e editar as suas informações de reserva, conversar diretamente com a equipa, reservar passeios e transportes. Oura das vantagens passa pela privacidade: através da tecnologia, os hóspedes podem fazer o check-in antes da chegada, ou o check-in e o check-out sem contacto e sem espera.

Conta ainda com o The Space, destinado a eventos privados, em particular corporativos.

Até ao final de 2022, o Village irá integrar um deli local e um centro de fitness com personal trainer. Já para 2023 está prevista a abertura de um café, o THE SPACE BY BOA.

luis ferraz

O Village by Boa (Rua do Bonjardim, 541, Porto. Tel. 910985706) é o primeiro projeto do BOA HOTELS, grupo fundado por Lior Zach e George Vinter, que pretende criar novas experiências no setor da hotelaria premium. Estão previstas outras aberturas tanto para Portugal como para Espanha, em localizações ainda não reveladas mas que passam por espaços urbanos, rurais e junto ao mar.

