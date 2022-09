Os golfinhos, as ilhas, a praia e uma montra artística do paraíso em Tróia

A cada verão, o Troia Resort prepara novidades para animar a temporada, que tem sempre em atenção o facto deste ser um destino de férias muito procurado por famílias.. Entre novos restaurantes, esplanada e lojas, e a atualização do programas de atividades, há sempre algo a descobrir nesta península única, que tem o rio Sado e a serra da Arrábida como moldura paisagística. O que não muda – e ainda bem! – é a qualidade e extensão das praias, a que se acede por passadiços, e cuja beleza se complementa com as ilhas que aparecem e desaparecem ao sabor das marés em jeito de convite a brincadeiras sem fim para toda a família. Basta estar atento à tabela para perceber a melhor hora para usufruir destes pedaços de areia que se descobrem junto à foz do Sado, entre a praia do Bico das Lulas e o Banco do Cambalhão, apenas acessível de barco ou caiaque. Sem horário, obviamente, está a sempre celebrada passagem dos golfinhos-roazes do Sado, que continuam a dar um caráter muito especial e mágico a Tróia. A partir da marina existem várias empresas que organização passeios de observação, um programa sempre apreciado por miúdos e graúdos.

Uma montra artística do paraíso

O verão de 2022 fica também marcado pela inauguração do The Editory by The Sea (Tel. 265113000), gerido, tal como resort, pelo grupo Sonae. A abertura foi discreta e esclareça-se que este não é um novo edifício construído para atividades hoteleiras, mas sim a remodelação de uma das torres já existentes em Tróia e que antes albergava o Aqualuz Lagoa. Para melhor enquadramento, refira-se que, mais perto do areal da praia Tróia-Mar existem duas torres, o Aqualuz Mar & Rio, com uma piscina comum, a unir a área exterior, e mais vocacionado para famílias com crianças. Ou seja, o agora The Editory by The Sea é o primeiro edifício para quem chega a Tróia de automóvel.

Com um total de 132 apartamentos, de várias tipologias, o The Editory by The Sea assume uma identidade muito diferente, ao apostar num “ambiente vanguardista, tranquilo e zen”. O objetivo, a médio prazo, é dotar a unidade com todos os serviços e ofertas de um aparthotel de cinco estrelas. O público preferencial é também diferente, apostando no segmento de casais, independentemente de existirem apartamentos que podem alojar até seis pessoas. Mais especificamente, ao longo de 16 pisos, existem 65 estúdios e 67 suítes (a partir de €180) de linhas modernas e funcionais, com kitchenette equipada, varanda privada e possibilidade de room service.

“Eco de um corpo na cal viva”

Logo à entrada é visível a profunda mudança no conceito do The Editory by The Sea: o staff está vestido em estilo boho-chic e o ambiente é de grande tranquilidade, com espaço central aberto, mas com sofás e mesas altas que convidam a relaxar após a viagem. É, precisamente, por cima da receção que se destaca o gigantesco mural da artista plástica Tamara Alves. “Eco de um corpo na cal viva” é o título da impressionante obra, que explicam, pretende transmitir “a perspetiva de que o hotel é uma montra do paraíso natural que é Tróia”. Ou, nas palavras da artista: “A vegetação cobre este local onde cresce, o silêncio ocupa-nos, pássaros pernoitam no nosso coração melancólico e percorremos pela última vez com o olhar o quarto de hotel, sobre aquilo que deixamos para trás”. Existem ainda duas aguarelas no hotel que convidam a “uma pequena experiência imersiva que sensibiliza o observador a ficar mais consciente do que tem a sua volta”. A sustentabilidade, a ligação às comunidades locais e o elogio à envolvente natural da Península de Tróia estão também presentes em diversos detalhes, desde o restaurante aos quartos, com destaque para a cesta de verga de um artesão local que guarda diversos tesouros essenciais ao bem-estar.

Salicórnia e atividades na natureza

No novo The Editory by The Sea, para além de uma pequena piscina exterior, apoiada por um bar, é ainda possível aproveitar a piscina interior aquecida, diversos programas de Spa, mas também sessões de yoga e pilates, para as quais todos são desafiados logo após o pequeno-almoço. Para explorar as redondezas, além das praias, existem diversos programas de passeio, aluguer de bicicletas, observação dos golfinhos e trilhos pedestres, tanto junto às dunas e ao mar, como na área interior junto ao estuário do Sado, como o Trilho da Caldeira e Pinhal.

Outra grande aposta do hotel é o restaurante Salicórnia, com entrada independente pela principal avenida de Tróia, e que também serve de bar de apoio à piscina. Em ambiente descontraído e com uma ementa focada na partilha e apostada nos produtos e receituário regional. Há “Pão do Torrão” para entreter, “Sopa de tomate com ovo escalfado à moda do Alentejo” para confortar, antes da seleção de pequenos pratos petisqueiros, das “Azeitonas de Alcácer” à “Tábua de enchidos alentejanos” (€10), passando pelos “Cogumelos frescos salteados com linguiça de Grândola (€6,50), o “Choco frito à moda de Setúbal” (€10) ou o “Pica-pau de Mertolenga” (€12,50). O “Hambúrguer de carne Alentejana com chips de batatas da Carrasqueira” é outra abordagem, bem como alguns pratos “para aconchegar”, como o robalo, a dourada ou o bife com molho à portuguesa, que podem ser reforçados com “batata-doce assada com mel e salicórnia” ou as tradicionais “migas à alentejana”.