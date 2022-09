Parece um sonho, mas é... a Real, a marisqueira do Restelo tem nova casa inspirada no fundo do mar

No Restelo, a dois passos do Centro Cultural de Belém, a Nunes Real Marisqueira sempre foi poiso garantido para quem, na capital, procurava marisco de qualidade. Na rua Bartolomeu Dias, o restaurante ganhou lugar cativo entre os nobres representantes da arte de bem servir tesouros do mar, já lá vão 20 anos. Foi precisamente esta celebração que levou os proprietários da conhecida marisqueira a avançar para uma profunda e surpreendente renovação, um quase casamento real, a tempo das festas do 21.º aniversário (a 1 de novembro). A mudança de morada – ainda que na mesma rua – serviu para transformar completamente o ambiente oferecido pelo restaurante. “O anterior espaço já estava obsoleto para a procura que tínhamos. Podíamos continuar no mesmo registo que já era vencedor, com os clientes de sempre, mas decidimos mudar”, conta Miguel Nunes, proprietário da Nunes Real Marisqueira, juntamente com a mulher, Vanda.

E que mudança se assiste aqui! Se já conhecia o antigo espaço, esqueça, que não vai encontrar nada em comum entre os dois, a não ser a qualidade dos peixes e mariscos e a equipa (sala e cozinha) que transitou para a nova casa. Aliás, esqueça tudo aquilo que entende e conhece por “marisqueira” e entre num conceito totalmente original. E aqui, o impacto visual é arrebatador. Apaixonados por Art Déco, Vanda e Miguel Nunes começaram a construir de raiz, há já cinco anos, este projeto que abriu portas, sem alaridos, ainda durante agosto. “Queríamos um ambiente que não deixasse ninguém indiferente, que fizesse lembrar o fundo do mar e que fosse um elogio à Art Déco, pela sua intemporalidade”, explica o proprietário.

No novo espaço, com mais de 1000 m2 tudo está pensado ao pormenor, incluindo a privacidade e tranquilidade dos clientes, que são garantidos, na sala principal, pelos sofás que fazem lembrar conchas que “abraçam” e isolam as mesas. Se pretender uma zona ainda mais reservada, existe uma sala VIP, para momentos ou eventos mais privados. No total, a nova Nunes Real Marisqueira, que deixou o número 122 e se mudou para o 172, dispõe agora de 196 lugares.

A grande surpresa começa logo à entrada. Quem está no exterior está longe de imaginar a dimensão do que vai encontrar assim que transpõe a porta. Após um pequeno corredor, com receção à esquerda e sala-garrafeira com mais de três centenas de referências do lado direito, salta à vista a impressionante estátua de uma sereia com cerca de 2,50 metros de altura e que dá inicio a um aquário com quase 9 metros de comprimento, que termina na coluna onde se encontra uma também exuberante imagem de Neptuno, o Deus do Mar. Homenagem à pesca artesanal, aos artesãos e artistas portugueses, todo o espaço tem outras imagens alusivas ao mar, como peixes, mariscos e conchas. Idealizado por Vanda e Miguel Nunes, o espaço, foi concretizado pelo arquiteto Miguel Correia e pelo designer de interiores Paulo Duque: “Parti da ideia original do Miguel e da Vanda e desenhei tudo de raiz, do chão, às colunas, dos frisos aos candeeiros, incluindo o Neptuno e a Sereia junto ao aquário, peças únicas, que foram realizadas por artistas portugueses ao longo de vários meses”, explica. €4,5 milhões de euros foi o custo deste ousado sonho que conta com uma ampla cozinha totalmente aberta e ainda zona de bar.

Se a impressionante e imponente sala conquista o olhar, a ementa casa novas propostas aos clássicos que deram fama ao restaurante. As novidades não se ficam somente pelos pratos, mas também pelas técnicas de confeção que, além do vapor e da grelha, passaram a incluir forno, brasa, fritura conserva. Os horizontes da cozinha da nova Nunes Real Marisqueira alargaram-se e prestam homenagem a cozinhas de referência no mundo: a “Bisque de marisco com massa folhada” ou sopa VGE de Paul Bocuse em homenagem a Valéry Giscard d'Estaing (€12) ou, para partilhar, “Santola e salmorejo”, sopa de tomate andaluza com santola (€48) e “‘Bikini’ de salmão com caviar” (€78). O “Camarão alistado com caviar” (€38) - o preferido do proprietário - estreia-se também na ementa e divide atenções com as “Ostras fritas” (€25) e o “Caviar Oscietra” (€80). Ainda para partilhar, as escolhas podem recair na “Mista de mariscos” (€220) ou no “Misto de mariscos elaborado pelo chef”, escolhido no momento por Manuel Costa e João Araújo, os responsáveis pela cozinha.

Os arrozes também brilham na ementa com cinco variedades, entre as quais os aclamados “Arroz de lagosta” (€140/kg) e “Arroz de lavagante” (€120/kg) ou o oriental “Caril thai de gambas” (€30). Sempre no pódio os clássicos da casa, “Lavagante à basca” (€120/kg), “Lagosta à basca” (€140/kg) e “Linguado ao meunière” (€30/kg). Nos peixes há ainda opções como “Garoupa no forno” (€26), “Filetes de lavagante com arroz de gambas” (€53), “Robalo à Bolhão Pato” (€32) e “Bife de atum grelhado” (€28). A ementa oferece ainda possibilidades “terrenas”m como “Bife do lombo” (€25), “Presa ibérica” (€22) e “Wagyu beef” (€55). Na zona do bar pode acompanhar a sua bebida com “petiscos” como “Prego de atum” (€19) ou “Prego do lombo” (€14).





A nova Nunes Real Marisqueira (Rua Bartolomeu Dias, 172 E, Lisboa. Tel. 213019899) funciona de terça-feira a domingo, das 12h00 às 24h00.

