Glamping e piscina panorâmica são novidades em festival de música e vinhos no Douro

É nas margens do rio Douro que vão reunir-se ingredientes de peso para um fim de semana em grande. Nos dias 17 e 18 de setembro, à gastronomia e aos vinhos da região junta-se a música, que leva à beira rio artistas nacionais e estrangeiros como Gipsy Kings, The Stranglers, Fafá de Belém, Pedro Abrunhosa, Irma e Sons do Douro.

Uma das grandes novidades desta edição Douro & Porto Wine Festival, em Lamego, é a Glamping Village, um espaço construído com o máximo conforto e uma vista soberba sobre o Douro em parceria com a Domo Camp Portugal. Camas com confortáveis colchões e roupa de cama de qualidade, candeeiros, ventoinha, geleira, eletricidade e todos os elementos decorativos que fazem das tendas “Domo”, “Asgard” e “Lotus Bell” espaços acolhedores e familiares. Instaladas no Clube de Pesca do Alto Douro, além do máximo conforto e das vistas soberbas sobre o rio, permite ainda acesso a uma piscina panorâmica. Os alojamentos podem ser reservados a partir de 16 de setembro.

Música, gastronomia e vinho

Gipsy Kings by Diego Baliardo, Fafá de Belém e Banda Filme Variações sobem ao palco no primeiro dia do evento, 17 de setembro; Pedro Abrunhosa, The Stranglers e Tiago Bettencourt, Irma e Sons do Douro atuam a 18.

No segundo palco, há outros artistas em destaque: cabe ao chef Miguel Castro e Silva a curadoria e moderação do Cook Stage, que acolhe espetáculos de live cooking, degustações, música e palestras. José Júlio Vintém, António Loureiro, Marlene Vieira, Catarina Nascimento, Tiago Bonito, José Guedes, Dirk Niepoort, David Guimaraens, Fernando Alvim e Miguel Gameiro são alguns dos nomes que sobem a palco durante o fim de semana, num casamento artístico entre música, vinhos e gastronomia.

Food trucks e wine houses

Além da programação dos palcos principais, o Douro & Porto Wine Festival disponibiliza uma área Premium de food trucks e wine houses: pequenas casas de madeira distribuídas de forma organizada pelo espaço, onde é possível degustar, provar e comprar vinhos das mais variadas quintas da Região Demarcada do Douro.

Quem procura uma experiência mais sofisticada, a zona Privilege oferece bares e uma zona de alimentação exclusiva, Meet & Greet com artistas, acesso privilegiado ao palco, uma tenda Privilege com shows exclusivos e 20 business cabins, aberta a amantes do vinho provenientes dos quatro cantos do globo.

O Douro & Porto Wine Festival decorre no Porto Comercial de Cambres, em Lamego, e os bilhetes, disponíveis aqui, custam entre €30 e €100. As crianças até aos 11 anos, inclusive, podem entrar gratuitamente e todos os menores devem ser acompanhados pelos pais ou tutores.