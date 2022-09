Piscinas aquecidas em contentores? O verão parece não ter fim na Nazaré

Vocacionado para famílias com crianças, o Ohai Nazaré promete prolongar o verão com um vasto programa de animação diária até 18 de setembro, que complementa a já vasta oferta de diversão associada à água e à natureza. Assim, antes do regresso às aulas, os mais pequenos vão poder usufruir dos insufláveis, participar em ateliês como Explosão Criativa, Oficina de Reciclagem e Mini Horta Solidária ou testar os dotes artísticos nos Ohai-Hula-Hoops, Mini-Golfe e Quiz Musical. Já os adolescentes podem aproveitar os últimos dias de férias para participar em atividades como Aquagym, Aquadance, Jenga Gigante, Voleibol, Matraquilhos Humanos ou Bilhar Holandês. Para toda a família, o resort à entrada da Nazaré promove Jogos Tradicionais e Caça ao Tesouro. Depois de dia 18, estas atividades mantém-se, mas apenas ao fim de semana.

Apesar desta oferta de animação, no Ohai Nazaré a maior das atrações é a diversão dentro de água, a começar pelo parque aquático, composto por vários escorregas, com alturas e velocidades diferentes, onde dos mais pequenos aos adultos todos possam sentir a correspondente descarga de adrenalina. Este espaço localiza-se ao lado da piscina principal aquecida e com cobertura retrátil, que assim se torna convidativa em qualquer época do ano, independentemente da meteorologia. A área é apoiada por espreguiçadeiras, tanto no interior, como numa zona exterior, com alguns chapéus de colmo. É também neste bloco de edifícios, e com ligação interior, que se encontra a Piscina Relaxante, com água ainda mais quente, igualmente coberta, e com jatos de água, que ajudam a descontrair. Para os mais pequenos, a piscina infantil tem também algumas diversões e salpicos e, ao lado, o parque infantil, com baloiços e escorregas.

Mergulhar em contentores

A grande novidade do Ohai Nazaré é, no entanto, “a maior e mais alta piscina de toda a Europa feita exclusivamente com contentores navais”. Como que “empilhados”, os contentores foram recortados permitindo ver para o interior. 100% ecológicas, estas piscinas, com água aquecida, foram fabricados a partir de contentores de navios reciclados. Em frente, existe uma zona com areia e espreguiçadeiras.

Com uma localização invejável, em pleno pinhal, o resort está, igualmente, a pouca distância dos areais da Nazaré, onde pode agendar aulas de surf ou passeios a cavalo, com destaque para a famosa praia do Norte, que no verão mantém uma ondulação mais tranquila. Equipado com restaurante, bar, zona de jogos e áreas ao ar livre para atividades como slide ou futebol na areia, o Ohai Nazaré dispõe, para alojamento, de 96 bungalows, 37 glampings e 10 apartamentos (desde €150), com várias tipologias. Note-se que até 10 de setembro, a estadia obriga a uma reserva mínima de três noites. O resort é pet friendly. Recorde-se que, o resort, com 9 hectares, resulta da requalificação e modernização de um antigo parque de campismo, localizado em plena Reserva Ecológica de Pinhal.

O resort Ohai Nazaré (N242, Km 31,5, Nazaré. Tel. 262561800) foi um dos projetos finalistas na edição de 2021 do Prémio Nacional de Turismo (PNT), uma iniciativa do Expresso, com o apoio do BPI, na categoria Turismo Inclusivo.